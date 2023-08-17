Флоренция: история и люди

Наша прогулка будет посвящена Флоренции и флорентийцам.



Вы узнаете, кто жил на этой земле в древности и в «серые века», чьи истории хранят местные дома и какие известные личности повлияли на развитие города.



Кого только не было среди них: Микеланджело и Брунеллески, Медичи и да Винчи, Бродский и Достоевский.