Флоренция: история и люди

Раскрыть характер города через судьбы местных жителей в компании профессионального гида

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Ответы на вопросы
Наша прогулка будет посвящена Флоренции и флорентийцам.

Вы узнаете, кто жил на этой земле в древности и в «серые века», чьи истории хранят местные дома и какие известные личности повлияли на развитие города.

Кого только не было среди них: Микеланджело и Брунеллески, Медичи и да Винчи, Бродский и Достоевский.
Флоренция: история и люди
Флоренция: история и люди
Флоренция: история и люди
Флоренция: история и люди
Флоренция: история и люди
Флоренция: история и люди
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы погуляете по историческому центру и увидите множество потрясающих старинных зданий: церковь Санта-Мария-Новелла 14 века, капеллы Медичи, дворец Питти и дом Лизы Герардини, чей портрет начал писать да Винчи. Я расскажу:

  • Кто жил на этой земле до прихода римлян и основания города;
  • Почему Иоанн Креститель является покровителем Флоренции;
  • Откуда на стенах некоторых домов магический знак абракадабра;
  • Как проходили флорентийские вечера Достоевского, Бродского и Чайковского;
  • Почему одна из площадей города посвящена Демидовым;
  • Как сложилась трагическая история любви великого герцога Тосканы Франческо I;
  • И другие интересные факты!

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

ежедневно в 08:30 и 19:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30 и 19:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Медичи
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