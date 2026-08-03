Флоренция: история и люди

Представьте себе город, где каждый уголок дышит историей, а воздух пропитан духом Возрождения.
Флоренция, этот великолепный город Италии, является домом для множества исторических личностей, чьи имена знакомы каждому: от Микеланджело до
Флоренция, этот великолепный город Италии, является домом для множества исторических личностей, чьи имена знакомы каждому: от Микеланджело до
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история Флоренции
- 🏛 Величественные архитектурные памятники
- 🎨 Знаменитые художники и скульпторы
- 📚 Литературные вечера великих писателей
- 👑 Истории династии Медичи
- 💔 Трагические любовные истории
Что можно увидеть
- Церковь Санта-Мария-Новелла
- Капеллы Медичи
- Дворец Питти
- Дом Лизы Герардини
Описание экскурсии
Вы погуляете по историческому центру и увидите множество потрясающих старинных зданий: церковь Санта-Мария-Новелла 14 века, капеллы Медичи, дворец Питти и дом Лизы Герардини, чей портрет начал писать да Винчи. Я расскажу:
- Кто жил на этой земле до прихода римлян и основания города;
- Почему Иоанн Креститель является покровителем Флоренции;
- Откуда на стенах некоторых домов магический знак абракадабра;
- Как проходили флорентийские вечера Достоевского, Бродского и Чайковского;
- Почему одна из площадей города посвящена Демидовым;
- Как сложилась трагическая история любви великого герцога Тосканы Франческо I;
- И другие интересные факты!
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Дети до 11 лет могут посетить экскурсию бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 339 туристов
Меня зовут Александра, я лицензированный гид по Тоскане. Живу в историческом центре Флоренции с 2008 года. Люблю историю, увлекаюсь живописью, дружу с местными художниками, антикварами и ремесленниками. На экскурсиях раскрываю тысячи лет истории города через характеры и жизни конкретных людей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Александра - прекрасный гид.
Очень интересно, энергично, Флоренция- необыкновенный город теперь для нас!
(Наглядные материалы у неё были с собой, и зонтики от солнца для нас Александра предусмотрела, и аудигиды были - в городе шумно. . На все вопросы моментально давались ответы. Вместо 4 часов экскурсия длилась 5, это на час больше.) Время пролетело незаметно. Рекомендуем! Мы в восторге!
Очень интересно, энергично, Флоренция- необыкновенный город теперь для нас!
(Наглядные материалы у неё были с собой, и зонтики от солнца для нас Александра предусмотрела, и аудигиды были - в городе шумно. . На все вопросы моментально давались ответы. Вместо 4 часов экскурсия длилась 5, это на час больше.) Время пролетело незаметно. Рекомендуем! Мы в восторге!
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I
Александра была прекрасна в своём желании рассказать нам побольше и заинтересовать. И у неё это получилось. Длительность экскурсии идеальна для тех, кто хочет узнать локацию глубже. Александру было не остановить, она абсолютно хочет погрузить в историю. Очень рекомендуем!
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Х
Добрый день! У нас была потрясающая экскурсия по Флоренции! Всё так интересно, информативно, вкусно! Столько красоты в обществе обаятельной Александры! Рекомендую!!!
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Удивительная экскурсия с потрясающей Сашей!
Были определенные ожидания - хотелось нетривиальной экскурсии по городу, в котором были несколько раз, с гидом, который чувствует гостей, их темп и уровень знаний (поверьте, это не так часто встречается!). Я так рада, что мы не ошиблись)) Было полное ощущение, что мы гуляем со старым другом, который переехал в город своей мечты))
СПАСИБО) классный опыт!
Были определенные ожидания - хотелось нетривиальной экскурсии по городу, в котором были несколько раз, с гидом, который чувствует гостей, их темп и уровень знаний (поверьте, это не так часто встречается!). Я так рада, что мы не ошиблись)) Было полное ощущение, что мы гуляем со старым другом, который переехал в город своей мечты))
СПАСИБО) классный опыт!
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С
Александра - профессиональный, влюбленный во Флоренцию (и флорентийцев) гид.
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H
Экскурсия по Флоренции с Сашей оказалась невероятно захватывающей и познавательной! Она проявила великолепное знание истории города, внесла множество интересных деталей и анекдотов. Несомненно, мы побывали в самых знаменитых местах, таких
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