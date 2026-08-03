Флоренция: история и люди

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Т Татьяна Александра - прекрасный гид.

Очень интересно, энергично, Флоренция- необыкновенный город теперь для нас!

(Наглядные материалы у неё были с собой, и зонтики от солнца для нас Александра предусмотрела, и аудигиды были - в городе шумно. . На все вопросы моментально давались ответы. Вместо 4 часов экскурсия длилась 5, это на час больше.) Время пролетело незаметно. Рекомендуем! Мы в восторге! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

I Ivan Александра была прекрасна в своём желании рассказать нам побольше и заинтересовать. И у неё это получилось. Длительность экскурсии идеальна для тех, кто хочет узнать локацию глубже. Александру было не остановить, она абсолютно хочет погрузить в историю. Очень рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Х Харченко Добрый день! У нас была потрясающая экскурсия по Флоренции! Всё так интересно, информативно, вкусно! Столько красоты в обществе обаятельной Александры! Рекомендую!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Удивительная экскурсия с потрясающей Сашей!

Были определенные ожидания - хотелось нетривиальной экскурсии по городу, в котором были несколько раз, с гидом, который чувствует гостей, их темп и уровень знаний (поверьте, это не так часто встречается!). Я так рада, что мы не ошиблись)) Было полное ощущение, что мы гуляем со старым другом, который переехал в город своей мечты))



СПАСИБО) классный опыт! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Александра - профессиональный, влюбленный во Флоренцию (и флорентийцев) гид. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет