Флоренция: история и люди

Раскрыть характер города через судьбы местных жителей в компании профессионального гида
Наша прогулка будет посвящена Флоренции и флорентийцам.
Вы узнаете, кто жил на этой земле в древности и в «серые века», чьи истории хранят местные дома и какие известные личности повлияли на развитие города.
Кого только не было среди них: Микеланджело и Брунеллески, Медичи и да Винчи, Бродский и Достоевский.
Вы узнаете, кто жил на этой земле в древности и в «серые века», чьи истории хранят местные дома и какие известные личности повлияли на развитие города.
Кого только не было среди них: Микеланджело и Брунеллески, Медичи и да Винчи, Бродский и Достоевский.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы погуляете по историческому центру и увидите множество потрясающих старинных зданий: церковь Санта-Мария-Новелла 14 века, капеллы Медичи, дворец Питти и дом Лизы Герардини, чей портрет начал писать да Винчи. Я расскажу:
- Кто жил на этой земле до прихода римлян и основания города;
- Почему Иоанн Креститель является покровителем Флоренции;
- Откуда на стенах некоторых домов магический знак абракадабра;
- Как проходили флорентийские вечера Достоевского, Бродского и Чайковского;
- Почему одна из площадей города посвящена Демидовым;
- Как сложилась трагическая история любви великого герцога Тосканы Франческо I;
- И другие интересные факты!
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
ежедневно в 08:30 и 19:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Санта-Мария-Новелла
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 08:30 и 19:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Александра, я лицензированный гид по Тоскане. Живу в историческом центре Флоренции с 2008 года. Люблю историю, увлекаюсь живописью, дружу с местными художниками, антикварами и ремесленниками. На экскурсиях раскрываю тысячи лет истории города через характеры и жизни конкретных людей.
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