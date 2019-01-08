7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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что мои волнения беспочвенны. С первой минуты Наталья завладела нашим вниманием и до самого конца было очень интересно. Мы шли по совершенно другому маршруту и рассказывали нам в большей степени о жизни людей во Флоренции, да так, что иногда возникала иллюзия, что мы в Средних веках. Единственное о чем я жалею, что не было времени с Натальей сходить в музей истории Среднивековья. Экскурсия отличная, нашей разнообразной компании и детям-подросткам очень понравилось. Спасибо огромное