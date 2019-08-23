7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во главе всех экспериментов XIII-XVI веков стояли монахи ордена Св. Доминика, одного из самых влиятельных орденов, состоявшего из великих проповедников и просветителей, переводчиков и врачей, архитекторов и ученых. Вы посетите церковь Санта Мария Новелла, внутренне убранство которой, великолепные фрески разных эпох расскажут многое не только об истории ордена, но и о богатых семьях Флоренции, их желании увековечить себя на века и расплатиться при жизни за грехи.
Затем вы отправитесь в старинную аптеку, ныне музей, где монахи доминиканцы изготавливали лечебные ароматические масла, вытяжки из трав, ликеры, средства гигиены и духи. Именно здесь помогали выжить больным людям, делали простые составы, которые часто оказывались ядами.
Гуляя по улочкам средневекового города, вы узнаете, что Медичи, как и Борджия были известны, как любители избавляться от соперников, их любимым орудием были смертельные яды кантарелла и тофанина. Я расскажу вам, почему Франциск вошел в историю династии как главный алхимик.
Дополнительно вы можете посетить мастерскую ювелира Алессандро Дани, где представлены воссозданные модели колец, которые использовали для отравлений.
Церковь, площадь, как ковер у ее ног, госпиталь, папский дворик, аптека — вы не пройдете и одного километра, но целый пласт истории, религии и медицины предстанет перед нами.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мы прожили несколько часов в настоящем средневековье ! Рекомендую!
Сергей
21 августа 2019
Наталья замечательный рассказчик, очень эрудирована и увлечена темой. Мы были не первый день во Флоренции и имели определённые знания, но Наталья помогла взглянуть на город под другим углом зрения. Содержание экскурсии более широкое, чем заявленная тема. Я, как химик, ожидал большего внимания именно к ядам и алхимии. Название экскурсии не совсем отражает содержание.
Marina
9 января 2019
Я заказывала эту экскурсию на 31 декабря. Это была наша вторая экскурсия по Флоренции и я немного волновалась , что нас снова поведут по тем же местам, где прошла предидущая. Оказалось, что мои волнения беспочвенны. С первой минуты Наталья завладела нашим вниманием и до самого конца было очень интересно. Мы шли по совершенно другому маршруту и рассказывали нам в большей степени о жизни людей во Флоренции, да так, что иногда возникала иллюзия, что мы в Средних веках. Единственное о чем я жалею, что не было времени с Натальей сходить в музей истории Среднивековья . Экскурсия отличная, нашей разнообразной компании и детям-подросткам очень понравилось. Спасибо огромное
Галина
1 сентября 2018
Замечательная прогулка с Натальей. Уровень ее знаний поражает, восхищает, завораживает. Очень доступная подача материала, ни минуты не было не интересно или скучно. Обязательно в следующий визит во Флоренцию постараемся снова с ней встретиться. Огромное спасибо за интереснейший рассказ!
Марина
16 мая 2018
Наталья очень интересный и веселый собеседник. Рассказ был очень познавательный. Время пролетела незаметно.
Мария
24 сентября 2017
Брали экскурсию в сентябре для себя и двух моих подруг. Наталья обладает большим багажом знаний и поэтому можно спросить,что угодно, абсолютно точно получишь полноценный ответ!
Victoria
27 июля 2017
Огромная благодарность Наталье за увлекательную и необычную экскурсию, рекомендации по Флоренции и терпение, несмотря на наше опоздание.
Спасибо! С уважением, Виктория и Александра
Увидеть Флоренцию через призму мистического романа-бестселлера
В своей книге Дэн Браун искусно совместил головокружительные приключения героев и красоту города с его неповторимым колоритом, памятниками эпохи Возрождения, легендами и загадками. Эта экскурсия для тех, кто уже прочел роман или только собирается его прочитать. Я покажу вам город таким, как его представляет сам писатель. Во время нашей прогулки по центру Флоренции в памяти оживут детали сюжета, описанные в романе места обретут краски, а флорентийские камни заговорят с нами языком Данте.
Представьте, что Флоренция похожа на многослойный пирог — изящный и воздушный. На первый взгляд кажется, что можно познакомиться с этим городом, просто прогулявшись по его улицам. Но на самом деле легко упустить главное: за парадными фасадами, лепниной и архитектурой разных столетий стоит богатая, насыщенная событиями история, и эта экскурсия — шанс всмотреться в облик города пристальнее. Вы встретитесь с красивейшими памятниками Флоренции и узнаете всё про жизнь города в прошлом и сегодня: как флорентийцы завтракают, что говорят, когда хотят обозвать кого-то дураком, и как здесь принято играть в футбол с давних времён.
Перенестись в эпоху торговых гильдий, кровной вражды и романтической любви
Ловкость и изобретательность горожан превратила Флоренцию в один из самых крупных центров Европы. Жесткая конкуренция между торговыми гильдиями, напряженные отношения влиятельных семейств, тайны узких улочек и «простая» жизнь во дворце — на экскурсии вы познакомитесь с городом в период его расцвета и проникнете в тонкости его средневековой повседневности.
Изучить главные достопримечательности на прогулке с акцентом на великой династии
История Флоренции неотделима от жизни могущественной династии Медичи. Вы узнаете, как им удалось создать и сохранить Флоренцию как город-музей. Услышите захватывающие сюжеты о любви, интригах и отравлениях, серьезные и курьезные истории самых выдающихся Медичи — это поможет осознать прошлое города-символа блистательной эпохи Возрождения. При этом я не загружу вас сухими фактами, а маршрут пройдет по всем значимым местам Флоренции.
Познакомиться с творениями Микеланджело и историей самого могущественного рода Флоренции
Капелла Медичи — одно из сокровищ Флоренции, которое просто нельзя обойти вниманием. Здесь соединились потрясающая архитектура итальянского Ренессанса и история самого влиятельного флорентийского рода. На экскурсии вы осмотрите Дворец Медичи, церковь Святого Лаврентия и Капеллу Медичи, узнаете о роли семьи в развитии Флоренции и увидите скульптуры-аллегории, прославившие великого Микеланджело.
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
Я докажу вам, что политика — это не скучно, а наоборот живо, интересно и захватывающе. В самом центре города вы узнаете о тех временах, когда Флоренция была независимой республикой, увидите связи между внешней и внутренней политикой флорентийцев. А в роскошном дворце разберетесь в интригах и конфликтах Медичи с другими богатыми семействами.
Прогуляться по главным местам города и галереям и почувствовать себя настоящим флорентийцем
Самые интересные истории о Флоренции, главные достопримечательности и городские красоты собраны в моей экскурсии, за время которой вы получите представление о вкладе Флоренции и её жителей в развитие политической жизни Италии и мировое художественное наследие. Вы побываете на великолепных площадях города, увидите «золотой мост» и флорентийские соборы, а если захотите — даже заглянете в лучшие галереи. И поймёте, что вся Флоренция — один большой музей под открытым небом, полный красоты и неповторимой эстетики.