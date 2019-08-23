7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции

Погрузиться в атмосферу средневекового города, интриг и секретных знаний монахов-доминиканцев

Наталья
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Наталья – ваш гид
Флоренция того времени – это не только центр торговли, куда съезжались купцы и авантюристы со всего света, не только излюбленное место творчества художников и скульпторов. Это город, где совершались самые известные заговоры в истории Италии, где уже в Средние века активно развивались наука и медицина. Я расскажу вам об истории могущественного ордена Св. Доминика, как лечили людей в те времена, как изготовлевались яды, и какую роль в этом сыграло семейство Медичи.
130 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции
Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции

Программа

  • Во главе всех экспериментов XIII-XVI веков стояли монахи ордена Св. Доминика, одного из самых влиятельных орденов, состоявшего из великих проповедников и просветителей, переводчиков и врачей, архитекторов и ученых. Вы посетите церковь Санта Мария Новелла, внутренне убранство которой, великолепные фрески разных эпох расскажут многое не только об истории ордена, но и о богатых семьях Флоренции, их желании увековечить себя на века и расплатиться при жизни за грехи.
  • Затем вы отправитесь в старинную аптеку, ныне музей, где монахи доминиканцы изготавливали лечебные ароматические масла, вытяжки из трав, ликеры, средства гигиены и духи. Именно здесь помогали выжить больным людям, делали простые составы, которые часто оказывались ядами.
  • Гуляя по улочкам средневекового города, вы узнаете, что Медичи, как и Борджия были известны, как любители избавляться от соперников, их любимым орудием были смертельные яды кантарелла и тофанина. Я расскажу вам, почему Франциск вошел в историю династии как главный алхимик.
  • Дополнительно вы можете посетить мастерскую ювелира Алессандро Дани, где представлены воссозданные модели колец, которые использовали для отравлений.

Церковь, площадь, как ковер у ее ног, госпиталь, папский дворик, аптека — вы не пройдете и одного километра, но целый пласт истории, религии и медицины предстанет перед нами.

Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции
Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции
Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции
Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Лицензированный гид по Флоренции. Имею художественное образование. Также владею сертификатом сомелье тосканских вин. Организую экскурсионные туры по Флоренции а также пригородам Флоренции
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 августа 2019
Мы прожили несколько часов в настоящем средневековье ! Рекомендую!
21 августа 2019
Наталья замечательный рассказчик, очень эрудирована и увлечена темой. Мы были не первый день во Флоренции и имели определённые знания, но Наталья помогла взглянуть на город под другим углом зрения. Содержание экскурсии более широкое, чем заявленная тема. Я, как химик, ожидал большего внимания именно к ядам и алхимии. Название экскурсии не совсем отражает содержание.
9 января 2019
Я заказывала эту экскурсию на 31 декабря. Это была наша вторая экскурсия по Флоренции и я немного волновалась , что нас снова поведут по тем же местам, где прошла предидущая. Оказалось, что мои волнения беспочвенны. С первой минуты Наталья завладела нашим вниманием и до самого конца было очень интересно. Мы шли по совершенно другому маршруту и рассказывали нам в большей степени о жизни людей во Флоренции, да так, что иногда возникала иллюзия, что мы в Средних веках. Единственное о чем я жалею, что не было времени с Натальей сходить в музей истории Среднивековья . Экскурсия отличная, нашей разнообразной компании и детям-подросткам очень понравилось. Спасибо огромное
1 сентября 2018
Замечательная прогулка с Натальей. Уровень ее знаний поражает, восхищает, завораживает. Очень доступная подача материала, ни минуты не было не интересно или скучно. Обязательно в следующий визит во Флоренцию постараемся снова с ней встретиться. Огромное спасибо за интереснейший рассказ!
16 мая 2018
Наталья очень интересный и веселый собеседник. Рассказ был очень познавательный. Время пролетела незаметно.
24 сентября 2017
Брали экскурсию в сентябре для себя и двух моих подруг. Наталья обладает большим багажом знаний и поэтому можно спросить,что угодно, абсолютно точно получишь полноценный ответ!
27 июля 2017
Огромная благодарность Наталье за увлекательную и необычную экскурсию, рекомендации по Флоренции и терпение, несмотря на наше опоздание.
Спасибо! С уважением, Виктория и Александра

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