7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я заказывала эту экскурсию на 31 декабря. Это была наша вторая экскурсия по Флоренции и я немного волновалась , что нас снова поведут по тем же местам, где прошла предидущая. Оказалось, что мои волнения беспочвенны. С первой минуты Наталья завладела нашим вниманием и до самого конца было очень интересно. Мы шли по совершенно другому маршруту и рассказывали нам в большей степени о жизни людей во Флоренции, да так, что иногда возникала иллюзия, что мы в Средних веках. Единственное о чем я жалею, что не было времени с Натальей сходить в музей истории Среднивековья . Экскурсия отличная, нашей разнообразной компании и детям-подросткам очень понравилось. Спасибо огромное