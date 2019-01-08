7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция того времени - это не только центр торговли, куда съезжались купцы и авантюристы со всего света, не только излюбленное место творчества художников и скульпторов.
Это город, где совершались самые известные
Это город, где совершались самые известные
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Уникальная история ордена Св. Доминика
- 🏛 Посещение церкви Санта Мария Новелла
- 🧪 Открытие секретов средневековой алхимии
- 💀 Интересные факты о ядах и их использовании
- 💎 Визит в мастерскую ювелира Алессандро Дани
Что можно увидеть
- Церковь Санта Мария Новелла
- Старинная аптека
- Мастерская ювелира Алессандро Дани
Описание экскурсии
- Во главе всех экспериментов XIII-XVI веков стояли монахи ордена Св. Доминика, одного из самых влиятельных орденов, состоявшего из великих проповедников и просветителей, переводчиков и врачей, архитекторов и ученых. Фасад церкви Санта Мария Новелла расскажет многое не только об истории ордена, но и о богатых семьях Флоренции, их желании увековечить себя на века и расплатиться при жизни за грехи.
- Мы посетим самую старинную аптеку, ныне музей, где монахи доминиканцы изготавливали лечебные ароматические масла, вытяжки из трав, ликеры, средства гигиены и духи. Именно здесь помогали выжить больным людям, делали простые составы, которые часто оказывались ядами.
- Гуляя по улочкам средневекового города, вы узнаете, что Медичи, как и Борджия были известны, как любители избавляться от соперников, их любимым орудием были смертельные яды кантарелла и тофанина. Я расскажу вам, почему Франциск вошел в историю династии как главный алхимик.
Церковь, площадь, как ковер у ее ног, госпиталь, папский дворик, аптека — вы не пройдете и одного километра, но целый пласт истории, религии и медицины предстанет перед нами.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 548 туристов
Лицензированный гид по Флоренции. Имею художественное образование. Также владею сертификатом сомелье тосканских вин. Организую экскурсионные туры по Флоренции а также пригородам Флоренции
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Я заказывала эту экскурсию на 31 декабря. Это была наша вторая экскурсия по Флоренции и я немного волновалась, что нас снова поведут по тем же местам, где прошла предидущая. Оказалось,
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Л
Замечательный гид! Глубокие знания истории, искусства. Очень приятная в общении и доброжелательная. Гибкая в построении маршрута и изменении его по просьбе заказчика.
У нас в компании были и подростки, и искусствоведы. Всем понравилось. Гид, который хорошо относится к людям и любит свою профессию. Рекомендуем!
У нас в компании были и подростки, и искусствоведы. Всем понравилось. Гид, который хорошо относится к людям и любит свою профессию. Рекомендуем!
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Г
Замечательная прогулка с Натальей. Уровень ее знаний поражает, восхищает, завораживает. Очень доступная подача материала, ни минуты не было не интересно или скучно. Обязательно в следующий визит во Флоренцию постараемся снова с ней встретиться. Огромное спасибо за интереснейший рассказ!
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С
Наталья - потрясающая!!! Смогла увлечь даже маленького сына, который не любит экскурсии и не любит ходить. Очень хорошо знает и любит город, что очень важно! Музей Леонардо да Винчи, который она предложила посмотреть понравился всей семье! Всё Супер!!!
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V
Огромная благодарность Наталье за увлекательную и необычную экскурсию, рекомендации по Флоренции и терпение, несмотря на наше опоздание.
Спасибо! С уважением, Виктория и Александра
Спасибо! С уважением, Виктория и Александра
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М
Брали экскурсию в сентябре для себя и двух моих подруг. Наталья обладает большим багажом знаний и поэтому можно спросить,что угодно, абсолютно точно получишь полноценный ответ!
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