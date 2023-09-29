Taтьяна — ваш гид во Флоренции

Провела экскурсии для 1275 туристов

Меня зовут Татьяна. Уже 20 лет я живу и работаю в Италии, имею государственную лицензию гида. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себе вопросы. А ответы лучше всего получить, выучившись на курсах гидов. А потом соединить приятное с полезным. Вот такая приблизительно схема выбора профессии. Хотя на этом учеба не заканчивается. В жизни еще полно вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!

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