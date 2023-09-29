Взглянуть на колыбель Ренессанса с другого ракурса и увидеть город в его «человеческом» облике
Столицу Тосканы прославили гении, которые создали бессмертные шедевры и сильно повлияли на всю мировую культуру.
Но я предлагаю немного отвлечься от изучения великих произведений и посмотреть на Флоренцию не как на город искусства, а как на город людей, где любили, страдали, плели заговоры и убивали. Известные имена и достопримечательности раскроются для вас в новом свете.
Но я предлагаю немного отвлечься от изучения великих произведений и посмотреть на Флоренцию не как на город искусства, а как на город людей, где любили, страдали, плели заговоры и убивали. Известные имена и достопримечательности раскроются для вас в новом свете.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Я расскажу вам трогательные истории любви флорентийцев и истории расследования жутких преступлений, совершенных в столице Тосканы. На прогулке мы погрузимся и в старую, и в современную Флоренцию.
- Возле Дуомо — главного храма города — вы услышите о заговоре Пацци, совершенном здесь в 1478 году. И узнаете, какое невероятное событие произошло здесь чуть более века спустя.
- В средневековом квартале Данте откроете настоящее место встречи великого поэта и его музы Беатриче. А рядом увидите бывшую флорентийскую тюрьму и место, где совершали казни.
- Я расскажу о местном Робине Гуде и криминальной обстановке в современной Флоренции.
- Будет и история о флорентийских Ромео и Джульетте — как отличился их финал от шекспировской трагедии, обсудим при встрече.
- Подойдём к усыпальнице семьи Медичи, где речь пойдёт о серьёзном исследовании 2004 года. «Проект Медичи» заставил пересмотреть некоторые представления о правителях города. Например, с Великого герцога Тосканского сняли клеймо братоубийцы.
- Также вы узнаете о знаменитом алмазе «Флорентиец», принадлежавшем семье Медичи, и о его краже.
- Поговорим о «флорентийском грехе» и сердечных тайнах Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи.
- И не обойдём вниманием любовь за деньги — я покажу, где находились бордели, и место, где жил Джакомо Казанова.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
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Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Объединения Италии (Unità d’Italiaiana)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Taтьяна — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 1275 туристов
Меня зовут Татьяна. Уже 20 лет я живу и работаю в Италии, имею государственную лицензию гида. Каждый день, видя обилие всей этой красоты, я не могу не не задавать себе вопросы. А ответы лучше всего получить, выучившись на курсах гидов. А потом соединить приятное с полезным. Вот такая приблизительно схема выбора профессии. Хотя на этом учеба не заканчивается. В жизни еще полно вопросов, на которые хотелось бы найти ответ. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
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