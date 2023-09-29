Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления

Взглянуть на колыбель Ренессанса с другого ракурса и увидеть город в его «человеческом» облике

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Столицу Тосканы прославили гении, которые создали бессмертные шедевры и сильно повлияли на всю мировую культуру.

Но я предлагаю немного отвлечься от изучения великих произведений и посмотреть на Флоренцию не как на город искусства, а как на город людей, где любили, страдали, плели заговоры и убивали. Известные имена и достопримечательности раскроются для вас в новом свете.
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
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Описание

Что вас ожидает

Я расскажу вам трогательные истории любви флорентийцев и истории расследования жутких преступлений, совершенных в столице Тосканы. На прогулке мы погрузимся и в старую, и в современную Флоренцию.

  • Возле Дуомо — главного храма города — вы услышите о заговоре Пацци, совершенном здесь в 1478 году. И узнаете, какое невероятное событие произошло здесь чуть более века спустя.
  • В средневековом квартале Данте откроете настоящее место встречи великого поэта и его музы Беатриче. А рядом увидите бывшую флорентийскую тюрьму и место, где совершали казни.
  • Я расскажу о местном Робине Гуде и криминальной обстановке в современной Флоренции.
  • Будет и история о флорентийских Ромео и Джульетте — как отличился их финал от шекспировской трагедии, обсудим при встрече.
  • Подойдём к усыпальнице семьи Медичи, где речь пойдёт о серьёзном исследовании 2004 года. «Проект Медичи» заставил пересмотреть некоторые представления о правителях города. Например, с Великого герцога Тосканского сняли клеймо братоубийцы.
  • Также вы узнаете о знаменитом алмазе «Флорентиец», принадлежавшем семье Медичи, и о его краже.
  • Поговорим о «флорентийском грехе» и сердечных тайнах Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи.
  • И не обойдём вниманием любовь за деньги — я покажу, где находились бордели, и место, где жил Джакомо Казанова.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Объединения Италии (Unità d’Italiaiana)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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