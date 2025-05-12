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всего искать, изучая город и профессию на курсах гидов, а потом соединять приятное с полезным. Вот такая, примерно, схема выбора профессии. Хотя на этом учёба не заканчивается: в жизни ещё полно вопросов, на которые хочется найти ответ. Легко и непринуждённо о серьёзных вещах — это обо мне. Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!