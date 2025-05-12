Столицу Тосканы прославили гении, которые создали бессмертные шедевры и сильно повлияли на всю мировую культуру.
Но я предлагаю немного отвлечься от изучения великих произведений и посмотреть на Флоренцию не как на город искусства, а как на город людей, где любили, страдали, плели заговоры и убивали. Известные имена и достопримечательности раскроются для вас в новом свете.
Но я предлагаю немного отвлечься от изучения великих произведений и посмотреть на Флоренцию не как на город искусства, а как на город людей, где любили, страдали, плели заговоры и убивали. Известные имена и достопримечательности раскроются для вас в новом свете.
Описание экскурсии
Я расскажу вам трогательные истории любви флорентийцев и истории расследования жутких преступлений, совершенных в столице Тосканы. На прогулке мы погрузимся и в старую, и в современную Флоренцию.
- Возле Дуомо — главного храма города — вы услышите о заговоре Пацци, совершенном здесь в 1478 году. И узнаете, какое невероятное событие произошло здесь чуть более века спустя.
- В средневековом квартале Данте откроете настоящее место встречи великого поэта и его музы Беатриче. А рядом увидите бывшую флорентийскую тюрьму и место, где совершали казни.
- Я расскажу о местном Робине Гуде и криминальной обстановке в современной Флоренции.
- Будет и история о флорентийских Ромео и Джульетте — как отличился их финал от шекспировской трагедии, обсудим при встрече.
- Подойдём к усыпальнице семьи Медичи, где речь пойдёт о серьёзном исследовании 2004 года. «Проект Медичи» заставил пересмотреть некоторые представления о правителях города. Например, с Великого герцога Тосканского сняли клеймо братоубийцы.
- Также вы узнаете о знаменитом алмазе «Флорентиец», принадлежавшем семье Медичи, и о его краже.
- Поговорим о «флорентийском грехе» и сердечных тайнах Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи.
- И не обойдём вниманием любовь за деньги — я покажу, где находились бордели, и место, где жил Джакомо Казанова.
Организационные детали
- Если на экскурсии более двух участников, то отдельно оплачиваются наушники — €2,5 с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Объединения Италии (Unità d’Italiaiana)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2478 туристов
Я живу и работаю в Италии с 2000 года, имею государственную аккредитацию гида. Каждый день, видя всё это обилие красоты, не могу не задавать себе вопросы. Ответы на них лучше
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Татьяна очень разносторонний, эрудированный и интересный гид. Небанально показала нам Флоренцию через любовные истории, которые происходили в этом городе и которые влияли на его развитие! Так как мы были первый раз в городе, Татьяна подстроилась под это и сделала вкрапления в экскурсию в части общих фактов и истории развития Флоренции! Однозначная рекомендация!
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J
Были на экскурсии с подругами, очень интересно, много познавательных и увлекательный фактов. Время пролетело незаметно, хотелось слушать и слушать дальше. Очень продумано, разданы наушники, поэтому даже в толпе туристов все прекрасно слышно
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