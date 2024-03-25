А Анна Настоящая Флоренция «для своих» читать дальше эрудированная и энергичная девушка! Положительный заряд эмоций на весь день вам обеспечен! Мы получили массу приятных впечатлений и теперь имеем полное представление о жизни Флорентийцев. Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями города и хотите просто отдохнуть, то Обязательно выбирайте эту экскурсию!!! Евгения мега обаятельная,

И Ирина Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара Это было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить о музыке и кино, пить вино. Спасибо Елене и Массимо😍вы супер!

Е Елена Настоящая Флоренция «для своих» Евгения, Благодарю за нашу прогулку по Флоренции. Эта экскурсия отлично погружает в ритм города. Раскрывает скрытые от мимолетного взгляда укромные уголки города. Особенности вождения автомобиля и парковки. Вообщем все то, что хочется узнать о повседневной жизни этого цветущего города.