1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
€129 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€150 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Винная Флоренция
Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании
Начало: На Piazza del Duomo
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Традиционные ремёсла Флоренции
Шопинг-поход по лавочкам искусных флорентийских мастеров
Начало: На Золотом мосту
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неизведанная Флоренция: секреты и уникальные места для путешественников
Откройте для себя скрытую Флоренцию: аутентичные рынки, исторические здания и тайны, недоступные обычным туристам
Начало: на Piazza Santa Croce
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 марта 2024Если вы уже познакомились с основными достопримечательностями города и хотите просто отдохнуть, то Обязательно выбирайте эту экскурсию!!! Евгения мега обаятельная,
- ИИрина27 декабря 2023Это было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить о музыке и кино, пить вино. Спасибо Елене и Массимо😍вы супер!
- ЕЕлена31 августа 2023Евгения, Благодарю за нашу прогулку по Флоренции. Эта экскурсия отлично погружает в ритм города. Раскрывает скрытые от мимолетного взгляда укромные уголки города. Особенности вождения автомобиля и парковки. Вообщем все то, что хочется узнать о повседневной жизни этого цветущего города.
- ВВиктор29 августа 2023Весьма необычная подача материала о городе и населяющих его жителях, но весьма и весьма интересно слушать.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Почувствовать себя местным»
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