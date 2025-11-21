Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше каждом зале и его истории.



Особое впечатление производит Зал Пятисот — величественное пространство, посвящённое славе Флоренции. По желанию можно подняться на башню Арнольфо и полюбоваться видом на город и холмы. Это отличная возможность совместить искусство, историю и панорамы в одном визите. Посетите Палаццо Веккьо — символ флорентийской власти и резиденцию Медичи. Прогуляйтесь по залам с фресками Вазари, древними скульптурами и роскошным убранством. Аудиогид или планшет с 3D-туром помогут узнать больше о

Описание билета Палаццо Веккьо — это сердце Флоренции и один из самых значимых символов её политической и культурной истории. С этим билетом вы получите доступ к резиденции семьи Медичи, сможете исследовать её роскошные залы и узнать больше о становлении флорентийского могущества благодаря аудиогиду или мультимедийному планшету с 3D-визуализациями. Дворец был построен в 1299 году и изначально служил местом заседаний городского совета. Со временем, благодаря Медичи, он превратился в настоящую резиденцию с богато украшенными залами, монументальными фресками и выдающимися произведениями искусства. Одной из центральных точек визита станет Зал Пятисот — грандиозное помещение, расписанное Джорджо Вазари и посвящённое военным победам Флоренции. Экскурсия подойдёт как для ценителей искусства, так и для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу флорентийского Ренессанса с максимальным эффектом присутствия. Важная информация: Вы также сможете выбрать расширенный вариант билета с подъёмом на башню Арнольфо, откуда открывается захватывающий вид на крыши города и тосканские холмы. Вход на башню осуществляется до осмотра музея, с разницей минимум в один час.

