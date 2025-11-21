Посетите Палаццо Веккьо — символ флорентийской власти и резиденцию Медичи. Прогуляйтесь по залам с фресками Вазари, древними скульптурами и роскошным убранством. Аудиогид или планшет с 3D-туром помогут узнать больше о
Описание билетаПалаццо Веккьо — это сердце Флоренции и один из самых значимых символов её политической и культурной истории. С этим билетом вы получите доступ к резиденции семьи Медичи, сможете исследовать её роскошные залы и узнать больше о становлении флорентийского могущества благодаря аудиогиду или мультимедийному планшету с 3D-визуализациями. Дворец был построен в 1299 году и изначально служил местом заседаний городского совета. Со временем, благодаря Медичи, он превратился в настоящую резиденцию с богато украшенными залами, монументальными фресками и выдающимися произведениями искусства. Одной из центральных точек визита станет Зал Пятисот — грандиозное помещение, расписанное Джорджо Вазари и посвящённое военным победам Флоренции. Экскурсия подойдёт как для ценителей искусства, так и для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу флорентийского Ренессанса с максимальным эффектом присутствия. Важная информация: Вы также сможете выбрать расширенный вариант билета с подъёмом на башню Арнольфо, откуда открывается захватывающий вид на крыши города и тосканские холмы. Вход на башню осуществляется до осмотра музея, с разницей минимум в один час.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет на вход в Палаццо Веккьо без очереди
- Аудиогид
- Доступ к башне Арнольфо (если выбран соответствующий вариант)
Что не входит в цену
- Гид
Место начала и завершения?
Piazza della Signoria, 50122 Firenze FI, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Вы также сможете выбрать расширенный вариант билета с подъёмом на башню Арнольфо
- Откуда открывается захватывающий вид на крыши города и тосканские холмы. Вход на башню осуществляется до осмотра музея
- С разницей минимум в один час
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
