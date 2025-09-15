Мои заказы

Аудиогиды и аудиоэкскурсии Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» во Флоренции на русском языке, цены от €7. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Прогулка по Флоренции с аудиогидом
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Аудиогид
Прогулка по Флоренции с аудиогидом
Узнайте о величии Флоренции через 29 аудиоостановок. Погрузитесь в историю, искусство и кулинарию, следуя удобному маршруту
Начало: У базилики Santa Maria Novella
«Наш аудиогид написан журналистами и историками, каждое аудио длится 2–4 минуты, что сделает прогулку динамичной:»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Флоренция: входной билет в галерею Уффици с аудиогидом на английском
Пешая
1 день
Билеты
Флоренция: входной билет в галерею Уффици с аудиогидом на английском
Начало: Piazzale degli Uffizi, 209, 50122 Firenze FI, Ital...
«Перед прибытием на место встречи, пожалуйста, загрузите приложение-аудиогид POP GUIDE в App Store или Google Play»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
€29.90 за билет
Флоренция: входной билет в Палаццо Веккьо и аудиогид
Пешая
1 день
Билеты
Флоренция: входной билет в Палаццо Веккьо и аудиогид
Начало: Piazza della Signoria, 50122 Firenze FI, Italy
«С этим билетом вы получите доступ к резиденции семьи Медичи, сможете исследовать её роскошные залы и узнать больше о становлении флорентийского могущества благодаря аудиогиду или мультимедийному планшету с 3D-визуализациями»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
€25 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maxim
    15 сентября 2025
    Прогулка по Флоренции с аудиогидом
    Отличная прогулка. Ни от кого не зависишь и гуляешь в своём темпе, уделяя знакомству со всеми достопримечательностями столько времени, сколько тебе нужно. Обязательно попробую приложение и в других городах.
  • Т
    Тёма
    9 августа 2025
    Прогулка по Флоренции с аудиогидом
    Экскурсия отличная, время/ деньги тоже супер
  • Э
    Элла
    21 июля 2025
    Прогулка по Флоренции с аудиогидом
    Хороший Аудиогид. Очень легко ориентироваться. Слушать интересно.
  • И
    Искандер
    4 июля 2025
    Прогулка по Флоренции с аудиогидом
    Карта в приложении не очень удобна. А все остальное отлично
  • Е
    Елизавета
    17 июня 2025
    Прогулка по Флоренции с аудиогидом
    Мне понравилось. Очень удобно, что маршрут можно смотреть на телефоне и, подходя к разным точкам, слушать рассказ о них. Причём,
    читать дальше

    можно прерывать экскурсию, делать маршрут избирательно и в несколько дней – это здорово. Экскурсия составлена более развлекательно, чем исторически, от лица повара – итальянца. Сначала это мне немного смутило, но потом оказалось, что объекты хорошо выбраны, а можно самому заходить и все смотреть и читать. В программе есть бэги, но отлично работаю служба поддержки, ребята сразу отвечают. То есть – однозначно рекомендую.

  • В
    Виктория
    16 мая 2025
    Прогулка по Флоренции с аудиогидом
    Уже который раз берем аудиогиды от ребят, всегда интересно и информативно, спасибо!)

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Аудиогиды»

