Аудиогид
Прогулка по Флоренции с аудиогидом
Узнайте о величии Флоренции через 29 аудиоостановок. Погрузитесь в историю, искусство и кулинарию, следуя удобному маршруту
Начало: У базилики Santa Maria Novella
«Наш аудиогид написан журналистами и историками, каждое аудио длится 2–4 минуты, что сделает прогулку динамичной:»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Билеты
Флоренция: входной билет в галерею Уффици с аудиогидом на английском
Начало: Piazzale degli Uffizi, 209, 50122 Firenze FI, Ital...
«Перед прибытием на место встречи, пожалуйста, загрузите приложение-аудиогид POP GUIDE в App Store или Google Play»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
€29.90 за билет
Билеты
Флоренция: входной билет в Палаццо Веккьо и аудиогид
Начало: Piazza della Signoria, 50122 Firenze FI, Italy
«С этим билетом вы получите доступ к резиденции семьи Медичи, сможете исследовать её роскошные залы и узнать больше о становлении флорентийского могущества благодаря аудиогиду или мультимедийному планшету с 3D-визуализациями»
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Завтра в 09:00
7 ноя в 09:00
€25 за билет
- MMaxim15 сентября 2025Отличная прогулка. Ни от кого не зависишь и гуляешь в своём темпе, уделяя знакомству со всеми достопримечательностями столько времени, сколько тебе нужно. Обязательно попробую приложение и в других городах.
- ТТёма9 августа 2025Экскурсия отличная, время/ деньги тоже супер
- ЭЭлла21 июля 2025Хороший Аудиогид. Очень легко ориентироваться. Слушать интересно.
- ИИскандер4 июля 2025Карта в приложении не очень удобна. А все остальное отлично
- ЕЕлизавета17 июня 2025Мне понравилось. Очень удобно, что маршрут можно смотреть на телефоне и, подходя к разным точкам, слушать рассказ о них. Причём,
- ВВиктория16 мая 2025Уже который раз берем аудиогиды от ребят, всегда интересно и информативно, спасибо!)
