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Башня Арнольфо – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Башня Арнольфо» во Флоренции на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная по Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города
Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла
Расписание: Ежедневно
25 июл в 09:00
1 авг в 09:00
€120 за всё до 15 чел.
«Большой Музей» Флоренции - красота на службе сакрального
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
«Большой Музей» Флоренции
Откройте для себя великолепие и историю Соборной площади Флоренции, посетив уникальный музейный комплекс с шедеврами мирового искусства
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 13:00
24 июл в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Флоренция: входной билет в Палаццо Веккьо и аудиогид
Пешая
1 день
Билеты
Флоренция: билет в Палаццо Веккьо и аудиогид
Посетите Палаццо Веккьо - символ флорентийской власти и резиденцию Медичи. Аудиогид поможет раскрыть тайны каждого зала и их истории
Начало: Piazza della Signoria, 50122 Firenze FI, Italy
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
24 июл в 10:30
25 июл в 10:30
€25 за билет

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Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Башня Арнольфо»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
  2. «Большой Музей» Флоренции - красота на службе сакрального
  3. Флоренция: входной билет в Палаццо Веккьо и аудиогид
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Площадь Дуомо
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Санта-Мария-дель-Фьоре
  7. Палаццо Питти
  8. Площадь Микеланджело
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Базилика Сан-Лоренцо
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Башня Арнольфо" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 225. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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