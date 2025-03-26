Индивидуальная
до 15 чел.
Обзорная по Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города
Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла
Расписание: Ежедневно
25 июл в 09:00
1 авг в 09:00
€120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
«Большой Музей» Флоренции
Откройте для себя великолепие и историю Соборной площади Флоренции, посетив уникальный музейный комплекс с шедеврами мирового искусства
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 13:00
24 июл в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Билеты
Флоренция: билет в Палаццо Веккьо и аудиогид
Посетите Палаццо Веккьо - символ флорентийской власти и резиденцию Медичи. Аудиогид поможет раскрыть тайны каждого зала и их истории
Начало: Piazza della Signoria, 50122 Firenze FI, Italy
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
24 июл в 10:30
25 июл в 10:30
€25 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- EElena26 марта 2025Большое спасибо Татьяне за увлекательное знакомство с Флоренцией. В непринуждённой атмосфере очень интересно и познавательно была проведена экскурсия. Узнали историю города, увидели все значимые места. Нам очень понравилось. Всем рекомендуем гида Татьяну.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Башня Арнольфо»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Башня Арнольфо" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 225. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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