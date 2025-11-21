Мои заказы

Флоренция: зарезервированный входной билет в сады Боболи

Откройте для себя один из самых живописных уголков Флоренции — сад Боболи.

С билетом с заранее выбранным временем вы пройдёте внутрь без очередей и сможете наслаждаться прогулкой столько, сколько пожелаете.

откроется целый мир искусства и природы: аллеи, украшенные античными статуями, элегантные фонтаны, тенистые рощи и террасы с видами на холмы Тосканы.

Особая жемчужина маршрута — гротта Бонталенти, фантазийная пещера с ложными сталактитами и скульптурами, напоминающая сказочный театр.

Здесь каждый шаг будто переносит в эпоху Медичи, когда сад был не просто прогулочной зоной, а символом власти, вкуса и утончённости.

Это идеальное место, чтобы сбежать от городской суеты и почувствовать дух Флоренции времён Возрождения!

Описание билета

Боболи — это не просто сад, а настоящий музей под открытым небом за дворцом Питти. Когда-то созданный для семьи Медичи, он стал образцом итальянского регулярного сада и вдохновил европейские дворы на протяжении веков. С билетом с бронированием вы проходите на территорию без ожидания и можете гулять столько, сколько хочется. Вас ждут:
  • античные и ренессансные скульптуры на аллеях и лужайках;
  • просторные фонтаны и живописные пруды;
  • тенистые аллеи, террасы и лестницы, создающие игру перспектив;
  • знаменитая гротта Бонталенти — искусственная пещера с декоративными сталактитами и статуями пастухов и богинь. Сад охватывает огромную территорию с множеством укромных уголков, откуда открываются прекрасные виды на город и холмы Тосканы. Это место идеально подходит для неспешной прогулки, вдохновения и погружения в атмосферу флорентийского двора эпохи Ренессанса. Важная информация: Скидки Hard Rock Cafè действительны только во Флоренции и не суммируются с другими акциями. Обратите внимание, что выбранные вами дата и время остаются неизменными после бронирования. Вы можете забрать входной билет за 15 минут до назначенного времени входа. Если вы не уложитесь в отведенное время входа, вам будет отказано во входе. Сопровождающим лицам по-прежнему необходимо приобрести входной билет. Вход с собаками запрещен.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Вход в сады Боболи по расписанию
  • Вход в сады Бардини
  • Приложение для цифрового аудио
  • Скидка 10% в магазине Hard Rock Shop (Пьяцца делла Репубблика, Флоренция)
  • Скидка 10% на меню a’la carte в ресторане Hard Rock Cafe (Пьяцца делла Репубблика, Флоренция)
Что не входит в цену
  • Экскурсия с гидом
  • Физический аудиогид (не входит в комплект, но доступен на входе на английском, итальянском, испанском, французском, немецком и японском языках)
  • Скидка на товары ограниченного выпуска, благотворительные товары и алкогольные напитки в Hard Rock Cafe
Место начала и завершения?
Piazza de’ Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Скидки Hard Rock Cafè действительны только во Флоренции и не суммируются с другими акциями
  • Обратите внимание, что выбранные вами дата и время остаются неизменными после бронирования. Вы можете забрать входной билет за 15 минут до назначенного времени входа
  • Если вы не уложитесь в отведенное время входа, вам будет отказано во входе
  • Сопровождающим лицам по-прежнему необходимо приобрести входной билет
  • Вход с собаками запрещен
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

