Минуйте длинные очереди и пройдите в галерею Уффици без ожидания благодаря билету быстрого прохода. Встретьтесь с представителем местного туроператора напротив статуи Никколо Пизано. Получите ваш билет 🎫, пройдите обязательный контроль безопасности и окажитесь внутри. Вам не придется стоять в очереди за покупкой билетов и очереди получения билетов.
Исследуйте один из наиболее старых музеев Европы. Совершите путешествие по истории 📖 искусства от Средневековья через итальянское Возрождение. Полюбуйтесь на такие шедевры, как «Рождение Венеры» Боттичелли, «Медуза» Караваджо и единственная картина Микеланджело на дереве.
После этого загляните в книжный магазин и выпейте эспрессо в кафе музея.
Важная информация:.
Пожалуйста, обратите внимание, что все посетители музея должны пройти контроль безопасности. В самое оживленный период очередь на контроле безопасности может занять примерно 30-45 минут.
Что входит
Билет быстрого прохода в галерею Уффици
Налоги и сборы за бронирование билета в галерею Уффици
Что не входит
Личные расходы
Аудиогид (на входе в музей за 6 евро)
Начало и место завершения
🚩 Piazzale Degli Uffizi, 6, 50122, Флоренция.
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