Минуйте длинные очереди и пройдите в галерею Уффици без ожидания благодаря билету быстрого прохода. Встретьтесь с представителем местного туроператора напротив статуи Никколо Пизано. Получите ваш билет 🎫, пройдите обязательный контроль безопасности и окажитесь внутри. Вам не придется стоять в очереди за покупкой билетов и очереди получения билетов.

Исследуйте один из наиболее старых музеев Европы. Совершите путешествие по истории 📖 искусства от Средневековья через итальянское Возрождение. Полюбуйтесь на такие шедевры, как «Рождение Венеры» Боттичелли, «Медуза» Караваджо и единственная картина Микеланджело на дереве.

После этого загляните в книжный магазин и выпейте эспрессо в кафе музея.

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