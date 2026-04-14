Билет в галерею Уффици позволяет миновать длинные очереди и попасть в галерею Уффици во Флоренции без ожидания.
Описание билетаЭкскурсия без очередей Минуйте длинные очереди и пройдите в галерею Уффици без ожидания благодаря билету быстрого прохода. Покупайте входной билет у нас и исследуйте один из наиболее старых музеев Европы. Совершите путешествие по истории искусства от Средневековья через итальянское Возрождение. Полюбуйтесь на такие шедевры, как «Рождение Венеры» Боттичелли, «Медуза» Караваджо и единственная картина Микеланджело на дереве. После этого загляните в книжный магазин и выпейте эспрессо в кафе музея. Важная информация:.
- Пожалуйста, обратите внимание, что все посетители музея должны пройти контроль безопасности. В самый оживленный период очередь на контроле безопасности может занять примерно 30-45 минут. Важная информация:.
- Все посетители музея обязаны пройти досмотр, а в пиковые часы ожидание составляет около 15–20 минут.
- Пожалуйста, убедитесь, что вы вводите свои полные и правильные имена при бронировании тура. Билеты с неверными именами могут быть не приняты для посещения галереи Уффици.
- Необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности.
- Перед прибытием на место встречи, пожалуйста, загрузите приложение-аудиогид POP GUIDE в App Store или Google Play. В месте встречи наши сотрудники предоставят вам учетные данные для входа.
- Для наилучшего впечатления не забудьте взять с собой собственные наушники.
Ежедневно с 9:00 до 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в галерею Уффици
- Налоги и сборы за бронирование билета в галерею Уффици
- Аудиогид на английском
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пьяццале дельи Уффици, 209, 50122 Флоренция ФИ, Италия
Завершение: Piazzale degli Uffizi, 209, 50122 Firenze FI, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно с 9:00 до 16:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Все посетители музея обязаны пройти досмотр, а в пиковые часы ожидание составляет около 15-20 минут
- Пожалуйста, убедитесь, что вы вводите свои полные и правильные имена при бронировании тура. Билеты с неверными именами могут быть не приняты для посещения галереи Уффици
- Необходимо предъявить паспорт или удостоверение личности
- Перед прибытием на место встречи, пожалуйста, загрузите приложение-аудиогид POP GUIDE в App Store или Google Play. В месте встречи наши сотрудники предоставят вам учетные данные для входа
- Для наилучшего впечатления не забудьте взять с собой собственные наушники
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Все было четко, сложностей не возникло, спасибо
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Т
В галерею попали без проблем, но где взять аудиогид так и не нашли.
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S
Были приобретены билеты для посещения галереи Уффици через спутник с аудиогидом, было скачано приложение, которым не проучилось воспользоваться и необходимо было заплатить еще 6 евро!!!
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