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Флоренция: билет быстрого прохода в галерею Уффици

5
10 отзывов
Tickets. Florence
Tickets. Florence – Гид из Флоренции
Билет 🎫 позволяет миновать длинные очереди и попасть в галерею Уффици без ожидания.
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  • 🎫Онлайн билеты
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  • 🖼Музеи

  • €27 за экскурсию

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Флоренция: билет быстрого прохода в галерею Уффици
Флоренция: билет быстрого прохода в галерею Уффици

Что вы увидите

  • Галерея Уффици
Минуйте длинные очереди и пройдите в галерею Уффици без ожидания благодаря билету быстрого прохода. Встретьтесь с представителем местного туроператора напротив статуи Никколо Пизано. Получите ваш билет 🎫, пройдите обязательный контроль безопасности и окажитесь внутри. Вам не придется стоять в очереди за покупкой билетов и очереди получения билетов.
Исследуйте один из наиболее старых музеев Европы. Совершите путешествие по истории 📖 искусства от Средневековья через итальянское Возрождение. Полюбуйтесь на такие шедевры, как «Рождение Венеры» Боттичелли, «Медуза» Караваджо и единственная картина Микеланджело на дереве.
После этого загляните в книжный магазин и выпейте эспрессо в кафе музея.
Важная информация:.
  • Пожалуйста, обратите внимание, что все посетители музея должны пройти контроль безопасности. В самое оживленный период очередь на контроле безопасности может занять примерно 30-45 минут.
Что входит
  • Билет быстрого прохода в галерею Уффици
  • Налоги и сборы за бронирование билета в галерею Уффици
Что не входит
  • Личные расходы
  • Аудиогид (на входе в музей за 6 евро)
Начало и место завершения
🚩 Piazzale Degli Uffizi, 6, 50122, Флоренция.
Флоренция: билет быстрого прохода в галерею Уффици
Флоренция: билет быстрого прохода в галерею Уффици
Флоренция: билет быстрого прохода в галерею Уффици
Флоренция: билет быстрого прохода в галерею Уффици

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Tickets. Florence
Tickets. Florence
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10 отзывов оставили туристы

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