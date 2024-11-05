Сад Бардини – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Сад Бардини» во Флоренции на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
Пешая
2 часа
64 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
Завтра в 09:00
3 апр в 09:00
€125 за экскурсию
Вечерняя обзорка: не теряй первый день во Флоренции
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Вечерняя обзорка Флоренции: искусство и история за 2 часа
Начните своё путешествие по Флоренции с вечерней прогулки по самым знаменитым достопримечательностям
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: В любой день во второй половине дня и позже
Сегодня в 20:00
Завтра в 15:00
€125 за экскурсию
Флоренция как на ладони
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Флоренция как на ладони
Начало: Площадь piazza della Reppublica
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
€130 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Artem
    5 ноября 2024
    Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
    Спасибо огромное Евгении за экскурсию! Два часа пролетели на одном дыхании! Очень четкий и структурированный рассказ о Флоренции, а главное
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    интересный! Что немаловажно!!! Евгения, замечательно владеет информацией, ответила на все вопросы, показала город в который хочется возвращаться снова и снова! Спасибо!

  • I
    Irina
    4 ноября 2024
    Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
    Отличная экскурсия! Прекрасная Евгения- ПРФЕССИОНАЛ!
  • Е
    Екатерина
    26 октября 2024
    Вечерняя обзорка: не теряй первый день во Флоренции
    Об истории Флоренции и ее атмосфере только самые замечательные воспоминания благодаря Евгении. Очень интересно, динамично, прекрасно рассказывает, подстраивается под темп. Дала прекрасные рекомендации по интересным местам, которые хотели посмотреть. Спасибо за экскурсию!!!
  • Д
    Диляра
    20 октября 2024
    Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
    Женя - прекрасный гид! Экскурсия прошла легко, весело и очень познавательно. Мы ничего не знали о Флоренции, и Женя сумела
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    нас заинтересовать. Узнали много про историю Флоренции, Медичей и пр. Прошли по основным достопримечательностям и обычным улицам. Женя также посоветовала, где что можно купить, что ещё посмотреть и куда сходить поесть. Однозначно рекомендуем эту экскурсию и Женю))

  • E
    Elena
    7 июля 2024
    Вечерняя обзорка: не теряй первый день во Флоренции
    Экскурсия прошла прекрасно, мы многое посмотрели, не потеряв вечер первого дня. К тому же, вечером было гораздо приятнее гулять по
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    городу, не так жарко. Рассказ был увлекательным и очень последовательным, узнали множество интересных мелочей. Евгения очень позитивный человек,с хорошим юмором, прекрасно знает историю. В заключение она посоветовала нам отличные рестораны и ответила на все наши вопросы) Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Сад Бардини»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
  2. Вечерняя обзорка: не теряй первый день во Флоренции
  3. Флоренция как на ладони
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Площадь Синьории
  2. Самое главное
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Палаццо Питти
  7. Базилика Санта-Кроче
  8. Баптистерий
  9. Базилика Сан-Лоренцо
  10. Колокольня Джотто
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Сад Бардини" можно забронировать 3 экскурсии от 125 до 130. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Сад Бардини», 70 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь