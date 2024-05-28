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нет. Очень тихо, уютно и спокойно. Нет суеты: 4,5 га зеленых насаждений и приятного отдыха. Можно было бы прогулятся и самим, но многое бы упустили, а так и историю создания узнали, и поняли какой это сад по-итальянски, какой по-французки, а какой по-английски. Нам понравились и гроты, и скульптуры, и фонтаны. Этот парк старше Версаля и Петергофа! Татьяна - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Рекомендую!