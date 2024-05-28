Цветы и сады – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Цветы и сады» во Флоренции на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
«Мы прогуляемся по садам Боболи и по увитым зеленью аллеям выйдем к тайным гротам, найдем изящные статуи и фонтаны, а также заглянем в амфитеатр, где проходили все праздники и церемонии»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
40 за человека
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка
«Кроме того, я расскажу об особенностях и основных отличиях разных европейских концепций сада — итальянской, французской и английской»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
114 за всё до 15 чел.
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Веккьо
«Сады Боболи расположены прямо за палаццо Питти — на склоне холма, откуда открывается восхитительный панорамный вид на Флоренцию»
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
127 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    Kate
    28 мая 2024
    Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
    Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
    Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсияПрекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсияПрекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия
  • Э
    Элина
    27 мая 2024
    Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
    Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!
  • D
    Damdin
    6 мая 2024
    Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
    Определённо рекомендую Марину как лучшего гида и искусствоведа по истории Флоренции и работам мастеров эпохи Возрождения. Полностью раскрывает замысел автора
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    картины и объяснит малейшие штрихи и приёмы использованные им. Глубоко эрудированная, интеллегентная, легко и просто поделится с вами с любовью к этому городу. Чему мы были только рады и поддались полному очарованию Флоренцией. Палаццо Питти - впечатляющая коллекция щедевров живописи и скульптуры в роскошно оформленных интерьерах дворца. Легкая прогулка по саду Боболи с рассказами об истории от Марины предворяла великолепный дворец.

  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
    Погода нас несколько подвела, но главное не подвел экскурсовод!) Марина - кладезь исторических фактов, очень эрудированная и интеллигентная. Нам очень понравилась экскурсия в её сопровождении. Рекомендуем!
  • В
    Виктор
    30 марта 2024
    Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
    Всё понравилось, отличный гид, прекрасно и понятно рассказывает, может выслушать и ответит на все вопросы. Спасибо
  • О
    Ольга
    3 марта 2024
    Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
    Замечательная экскурсия! Спасибо Диане за интересный рассказ!
  • Н
    Наташа
    29 декабря 2019
    Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
    Во Флоренции мало зелени, и Сады Боболи показали нам столицу Тосканы совершенно с другой стороны: море зелени, где-то ухоженой, где-то
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    нет. Очень тихо, уютно и спокойно. Нет суеты: 4,5 га зеленых насаждений и приятного отдыха. Можно было бы прогулятся и самим, но многое бы упустили, а так и историю создания узнали, и поняли какой это сад по-итальянски, какой по-французки, а какой по-английски. Нам понравились и гроты, и скульптуры, и фонтаны. Этот парк старше Версаля и Петергофа! Татьяна - прекрасный рассказчик и приятный в общении человек. Рекомендую!

  • А
    Анна
    6 апреля 2019
    Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
    Всё было замечательно. Сады Боболи утром это восхитительно!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Цветы и сады»

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  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 127. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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