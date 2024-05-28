1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
«Мы прогуляемся по садам Боболи и по увитым зеленью аллеям выйдем к тайным гротам, найдем изящные статуи и фонтаны, а также заглянем в амфитеатр, где проходили все праздники и церемонии»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€40 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка
«Кроме того, я расскажу об особенностях и основных отличиях разных европейских концепций сада — итальянской, французской и английской»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Веккьо
«Сады Боболи расположены прямо за палаццо Питти — на склоне холма, откуда открывается восхитительный панорамный вид на Флоренцию»
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€127 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- KKate28 мая 2024Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
- ЭЭлина27 мая 2024Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!
- DDamdin6 мая 2024Определённо рекомендую Марину как лучшего гида и искусствоведа по истории Флоренции и работам мастеров эпохи Возрождения. Полностью раскрывает замысел автора
- ООльга29 апреля 2024Погода нас несколько подвела, но главное не подвел экскурсовод!) Марина - кладезь исторических фактов, очень эрудированная и интеллигентная. Нам очень понравилась экскурсия в её сопровождении. Рекомендуем!
- ВВиктор30 марта 2024Всё понравилось, отличный гид, прекрасно и понятно рассказывает, может выслушать и ответит на все вопросы. Спасибо
- ООльга3 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо Диане за интересный рассказ!
- ННаташа29 декабря 2019Во Флоренции мало зелени, и Сады Боболи показали нам столицу Тосканы совершенно с другой стороны: море зелени, где-то ухоженой, где-то
- ААнна6 апреля 2019Всё было замечательно. Сады Боболи утром это восхитительно!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Цветы и сады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Цветы и сады" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 127. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Цветы и сады», 29 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август