Лена Н. проводит ещё 1 экскурсию

Флоренция - это древний город 🏙️, созданный еще римлянами, как колония, объединявшая этрусские земли под своим началом, именно древним римлянам мы обязаны, таким оптимистичным и верным название города-Florentia - цветущая.

Флоренция цветет и поныне.

Уже в 10 веке Флоренция становится столицей ⭐️ Тосканской Марки и начинает свое экономическое развитие, как город великих ремесленников и банкиров. Будучи свободным городом государством, с 15 века Флоренция связывает свою политическую жизнь, с властной, богатой и важной семьей Медичи, в 16 веке семья меценатов и банкиров становится правителями города, а затем, с Козимо Первым де Медичи власть Флоренции распространяется на всю Тоскану, объединенную под семейным шестишарым гербом. В 18 веке, благодаря единственной наследнице Тосканского престола- Анне Марии Луизе, все великие сокровища семьи, их коллекции живописи, скульптуры, дорогих украшений, фарфора, гобеленов, не покидают столицу, а по «Семейному Пакту», подписанному Великой Герцогиней, остаются в городе.

Благодаря мудрости великой провидице, Флоренция вызывала интерес с времен первых путешествий по Европе, «Гран Туров», проложенный по великим весям, для питомцев аристократических семей, сейчас, в город стекаются миллионы туристов, что бы увидеть, вдохновиться, впечатлиться, отдохнуть в лоне создателей Ренессанса и Итальянского языка.

В этом городе жили и творили такие великие люди как Микеланджело Буонаротти, Леонардо Да Винчи, Филиппо Липпи, Рафаель Санти, Донателло, Боттичелли, Вазари, Данте Алигьери, Брунеллески.

За трехчасовою обзорную экскурсию ⛳ по городу, мы полюбуемся с вами основными достопримечательностям города:

Кафедральным собором, Баптистерием с Райскими вратами Гиберти,

Башней Джотто,

Куполом Брунеллески,

Площадью Синьории, где вздымается замок 🏰 Мерия- Палццо Веккьо,

Лоджией Ланци, с великими произведениями искусства,

Галереей Уффицы, с ее строгостью математически выверенных пропорций и игрой света и тени,

Старым Золотым мостом и по ходу коридором Вазари,

плавно вырулим к новой резиденции семьи Медичи- Палаццо Питти,

заглянем в средневековые кварталы Данте Алигьери

А за пять часа доберемся до Площади Микеланджело и Древней церкви Сан-Миньято, что бы посмотреть на всю эту красоту с высоты птичьего полета.