Лена Н. проводит ещё 1 экскурсию

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Флоренция значит «цветущая»

Лена Н.
Лена Н. – Гид из Флоренции
Флоренция процветала с незапамятных времен и по сей день.

Приглашаю вас на прогулку 👣 по городу и его средневековым улочкам с памятниками разных эпох, хранящими память о клане Медичи, Микеланджело, Рафаэле, Данте Алигьери и других великих итальянцах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €150 за экскурсию

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Флоренция значит «цветущая»
Флоренция значит «цветущая»
Флоренция - это древний город 🏙️, созданный еще римлянами, как колония, объединявшая этрусские земли под своим началом, именно древним римлянам мы обязаны, таким оптимистичным и верным название города-Florentia - цветущая.
Флоренция цветет и поныне.
Уже в 10 веке Флоренция становится столицей ⭐️ Тосканской Марки и начинает свое экономическое развитие, как город великих ремесленников и банкиров. Будучи свободным городом государством, с 15 века Флоренция связывает свою политическую жизнь, с властной, богатой и важной семьей Медичи, в 16 веке семья меценатов и банкиров становится правителями города, а затем, с Козимо Первым де Медичи власть Флоренции распространяется на всю Тоскану, объединенную под семейным шестишарым гербом. В 18 веке, благодаря единственной наследнице Тосканского престола- Анне Марии Луизе, все великие сокровища семьи, их коллекции живописи, скульптуры, дорогих украшений, фарфора, гобеленов, не покидают столицу, а по «Семейному Пакту», подписанному Великой Герцогиней, остаются в городе.
Благодаря мудрости великой провидице, Флоренция вызывала интерес с времен первых путешествий по Европе, «Гран Туров», проложенный по великим весям, для питомцев аристократических семей, сейчас, в город стекаются миллионы туристов, что бы увидеть, вдохновиться, впечатлиться, отдохнуть в лоне создателей Ренессанса и Итальянского языка.
В этом городе жили и творили такие великие люди как Микеланджело Буонаротти, Леонардо Да Винчи, Филиппо Липпи, Рафаель Санти, Донателло, Боттичелли, Вазари, Данте Алигьери, Брунеллески.

За трехчасовою обзорную экскурсию ⛳ по городу, мы полюбуемся с вами основными достопримечательностям города:

  • Кафедральным собором, Баптистерием с Райскими вратами Гиберти,
Башней Джотто,
  • Куполом Брунеллески,
  • Площадью Синьории, где вздымается замок 🏰 Мерия- Палццо Веккьо,
  • Лоджией Ланци, с великими произведениями искусства,
  • Галереей Уффицы, с ее строгостью математически выверенных пропорций и игрой света и тени,
  • Старым Золотым мостом и по ходу коридором Вазари,
плавно вырулим к новой резиденции семьи Медичи- Палаццо Питти,
заглянем в средневековые кварталы Данте Алигьери
А за пять часа доберемся до Площади Микеланджело и Древней церкви Сан-Миньято, что бы посмотреть на всю эту красоту с высоты птичьего полета.
Что входит
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Флоренция значит «цветущая»
Флоренция значит «цветущая»
Флоренция значит «цветущая»
Флоренция значит «цветущая»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Лена Н.
Лена Н.
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