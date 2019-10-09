11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Без скуки и занудства об истории и искусстве на активной прогулке по центру и панорамным местам

Лидия
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Лидия – ваш гид
Есть разные способы составить впечатление о городе: прогуляться пешком по центру, проехать на машине, прокатиться на лодке по реке.

А можно увидеть всю картину сразу, поднявшись на смотровые площадки, откуда так хорошо видны черепичные крыши, дворцы, самые красивые здания центра, скульптуры, цветущие деревья и синее небо.

На прогулке я познакомлю вас с особенной Флоренцией — сказочной и таинственной, нежной и героической, полной историй и легенд! И, конечно, с несколькими лучшими видовыми площадками.
144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Дуомо, кафедральный собор средние двери фасада.
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У этой экскурсии11 отзывов
4.91
Флоренция как на oткрытке
Флоренция как на oткрытке

Что вас ожидает

  • Прогулка начнется возле кафедрального собора Дуомо или Санта Мария дель Фьоре. Мы поговорим о том, как возводили один из самых больших соборов в мире и о его талантливых архитекторах. Я раскрою все секреты знаменитого купола Филиппо Брунеллески, который представил новаторский проэкт строительства.
  • Мы прогуляемся по маленьким улочкам города, о существовании которых не знают даже многие местные жители. По дороге я познакомлю вас с традиционной флорентийской кухней, а при желании вы сможете сразу отведать знаменитый лампредотто!
  • Конечно, не обойдем стороной площадь Синьории — политическое сердце города с его грандиозным старым дворцом и многочисленными скульптурами, среди которых Персей работы Челлини и копия Давида Микеланджело. Прогулка продолжится на мосту Понте Веккьо, откуда открывается уникальный вид на город и на реку Арно. Выйдя на набережную реки мы пройдём к площади, украшенной скульптурной композицией Лоренцо Бартолини, посвященной меценату Николаю Демидову. Пройдем через ворот Святого Миньято, башни Сан Николо, а также средневековых стен, которые были закончены архитектором Арнолфо ди Камбио в 1333 году.
  • После прогулки по восхитительному саду роз мы пройдём к базилике Сан Миньято, построенной на холме Святого креста на месте захоронения армянского святого. Вы узнаете его легенду и рассмотрите базилику — яркий пример романского стиля с бело-зелёной мраморной облицовкой. Прогулка продолжится на площади Микеланджело — одном из любимых мест флорентийцев. На площади возвышается вы увидите копию знаменитой скульптуры Микеланджело и рассмотрите Флоренцию, которая развернется перед вами как на ладони.

Эта очень эмоциональная прогулка позволит вам составить свою уникальную карту город исключительно из красивых панорамных видов.

Флоренция как на oткрытке
Флоренция как на oткрытке
Флоренция как на oткрытке
Флоренция как на oткрытке
Флоренция как на oткрытке
Флоренция как на oткрытке
Флоренция как на oткрытке
Флоренция как на oткрытке
Флоренция как на oткрытке
Флоренция как на oткрытке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Дуомо, кафедральный собор средние двери фасада..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лидия
Лидия
Меня зовут Лидия, вот уже 17 лет я живу и работаю в самом прекрасном городе на земле — Флоренции. Свое первоначальное образование в области культуры я получила в России, окончив Санкт-Петербургский университет культуры. Продолжила повышать свои знания уже в городе-колыбели эпохи Возрождения. Я лицензированный гид по Флоренции и её окрестностям. Считаю, что профессия ГИДА — это призвание. Важно уметь донести информацию до слушателя в интересной и доступной форме!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 октября 2019
Большое спасибо Лидии за интересную. экскурсию и приятно проведённый вечер.
Успехов во всём!
30 сентября 2019
Благодарный за экскурсию и легкость в осмотре такого достаточно большого маршрута. Рекомендуем
25 сентября 2019
Я была одна, всё внимание мне Очень приятная девушка ,отвечала на все вопросы,дала много полезной информации.Мне очень понравилась наша экскурсия!!!
8 августа 2019
Спасибо большое Лидии за знакомство с очаровательной Флоренцией! Мы замечательно провели время на прогулке по центру Флоренции. Подъем на Площадь Микеланджело тяжелый, но вид оттуда открывается изумительный))
Ирина
13 июля 2019
Хорошая обзорная экскурсия для первого знакомства с Флоренцией. Мы посмотрели все основные достопримечательности, Лидия охотно отвечала на вопросы и дала отличные рекомендации по самостоятельному посещению музеев.
11 июля 2019
Были на экскурсии 10 июля. Лидия провела ее для нас двоих. В прошлом году были на обзорной по городу, но в этот раз посмотрели ее с неожиданной стороны: маленькие улочки и крохотные площади. По нашему пожеланию Лидия показала нам то, что мы хотели посмотреть. Экскурсия получилась очень интересная на доступном языке. На следующий год пойдем в Уффици только с Лидией.
11 апреля 2019
Спасибо Лидии за замечательную познавательную экскурсию, времени на Флоренцию у нас было маловато, обязательно еще вернемся и воспользуемся услугами гида Лидии. Рекомендую Всем!
Нина Владимировна
30 октября 2018
Лидия прекрасный гид, отличное знание города. На экскурсии были с ребенком 12ти лет, Лидия принесла материал что- бы заинтересовать ребенка. Однозначно рекомендую особенно для путешественников с детьми.
8 сентября 2015
Получили удовольствие от профессиональной и интересной экскурсии с Лидией! Спасибо!
Игорь
14 мая 2015
Флоренция-красивейший город...но после экскурсии мы просто в него влюбились.Наш гид Лидия настолько увлекательно и красочно рассказывала нам об исторических фактах и легендах,что можно было закрыв глаза представить себя жителем Флоренции тех лет.Лидия -человек,влюбленный в этот город!На любой вопрос,связанный с историей этого замечательного города,мы получали подробное повествование с блеском в глазах и желанием поделиться частичкой своей любви к Флоренции.Особенно стоит отметить,что Лидия организовала экскурсию,основываясь на наших пожеланиях и предпочтениях относительно наших интересов в области живописи и скульптуры.Рекомендуем всем!!!!!
Игорь и Елена
Санкт-Петербург
Ещё 1 отзыв

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