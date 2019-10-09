11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Секреты галереи Уффици для всех
Понятно и интересно о мире шедевров главного музея Флоренции
Великие герцоги Медичи не просто украсили галерею Уффици благородной живописью, статуями и другими ценными работами — они изменили отношение к искусству во всей Европе. Вы поймёте, как это произошло, и соприкоснётесь с шедеврами коллекции музея не как пассивные слушатели, а как исследователи. Специально для этого я припасла «сундучок секретов», который превратит прогулку по Уффици в игру и позволит познакомиться с творениями Филиппо Липпи, Сандро Ботичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и Караваджо.