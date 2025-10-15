Мои заказы

Вкус Флоренции: гастрономическая экскурсия с дегустацией

Погрузитесь в мир тосканских вкусов и ароматов. Дегустация сыров, трюфелей и вин откроет вам секреты флорентийской кухни и культуры
Экскурсия во Флоренции - это уникальная возможность окунуться в мир тосканской гастрономии.

Участники смогут попробовать легендарный бальзамический уксус из Модены, познакомиться с различными сортами сыра и научиться различать их вкусы.

Дегустация продуктов с трюфелем, оливкового масла и вин станет настоящим открытием для любителей гастрономии.

Завершит экскурсию дегустация флорентийского десерта, а также возможность узнать о местных традициях и культуре
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🧀 Дегустация тосканских сыров
  • 🍷 Освоение винной дегустации
  • 🍞 Продукты с трюфелем
  • 🥂 Бальзамический уксус из Модены
  • ☕ Лучший кофе во Флоренции
  • 🥖 Хрустящие кантуччи
Вкус Флоренции: гастрономическая экскурсия с дегустацией© Светлана
Вкус Флоренции: гастрономическая экскурсия с дегустацией© Светлана
Вкус Флоренции: гастрономическая экскурсия с дегустацией© Светлана

Что можно увидеть

  • Местный рынок

Описание экскурсии

Мы пройдём по старинным улочкам и заглянем туда, где кипит настоящая жизнь — на местный рынок. Здесь с утра обсуждают не новости, а качество прошутто и степень выдержки сыра.

  • Вы продегустируете легендарный бальзамический уксус из Модены — настоящий, густой, выдержанный
  • Познакомитесь с главными сортами сыра (3–4 вида — от свежего до выдержанного), выясните, чем они отличаются, и поймёте, какие вкусы нравятся тосканцам
  • Отведаете продукты с трюфелем. Узнаете, почему трюфель в Тоскане — это культ и как не купить подделку
  • Научитесь определять горчинку и свежесть оливкового масла и понимать, как они влияют на блюдо
  • Освоите азы винной дегустации — запах, цвет, вкус — и сможете блеснуть на ужине
  • А ещё попробуете хрустящие кантуччи, обмакнутые в сладкое вино. Маленький ритуал, который тосканцы берегут уже сотни лет

Завершится наша экскурсия, как и положено, десертом. Флорентийским десертом.

Вы узнаете:

  • Чем отличаются прошутто, финоккиона, капоколло — и почему флорентийцы спорят о нарезке
  • Что такое настоящий флорентийский стритфуд — лампредотто и кростино
  • Как отличить ристретто от туристического эспрессо и где пить лучший кофе во Флоренции
  • Почему оливковое масло дегустируют не менее внимательно, чем вино

Кому подойдёт экскурсия

  • Любите еду — настоящую, не гламурную? Вам сюда
  • Хотите понять Флоренцию через вкусы, запахи и живые истории? Тоже сюда
  • И да, кофе тоже будет. Такой, после которого вы захотите здесь остаться

Организационные детали

  • Все дегустации входят в стоимость прогулки
  • Пожалуйста, сообщите гиду о пищевых аллергиях заранее
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00 и 12:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€76
Дети до 6 лет€20
Дети c 7 до 14 лет€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У базилики Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 646 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
читать дальше

реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Вадим
15 окт 2025
Экскурсия - восторг! Светлана - замечательный гид. Мы получили наслаждение от этой экскурсии, редко встречается гид такой душевный, тактичный и профессиональный. Правильная речь, интересная подача материала, рассказ о гастрономических предпочтениях флорентийцев был очень интересен. С уверенностью рекомендуем Светлану и её гастрономическую экскурсию - не пожалеете.

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии из Флоренции

Из Флоренции в Тоскану - кьянти-приключение
На машине
5 часов
204 отзыва
Индивидуальная
Из Флоренции в Тоскану - кьянти-приключение
Узнать историю знаменитого вина кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
Завтра в 10:00
19 ноя в 10:00
от €200 за человека
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Завтра в 10:00
19 ноя в 12:00
€175 за всё до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Пешая
2 часа
-
20%
217 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:30
€144€180 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции