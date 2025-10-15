Экскурсия во Флоренции - это уникальная возможность окунуться в мир тосканской гастрономии.
Участники смогут попробовать легендарный бальзамический уксус из Модены, познакомиться с различными сортами сыра и научиться различать их вкусы.
Дегустация продуктов с трюфелем, оливкового масла и вин станет настоящим открытием для любителей гастрономии.
Завершит экскурсию дегустация флорентийского десерта, а также возможность узнать о местных традициях и культуре
6 причин купить эту экскурсию
- 🧀 Дегустация тосканских сыров
- 🍷 Освоение винной дегустации
- 🍞 Продукты с трюфелем
- 🥂 Бальзамический уксус из Модены
- ☕ Лучший кофе во Флоренции
- 🥖 Хрустящие кантуччи
Что можно увидеть
- Местный рынок
Описание экскурсии
Мы пройдём по старинным улочкам и заглянем туда, где кипит настоящая жизнь — на местный рынок. Здесь с утра обсуждают не новости, а качество прошутто и степень выдержки сыра.
- Вы продегустируете легендарный бальзамический уксус из Модены — настоящий, густой, выдержанный
- Познакомитесь с главными сортами сыра (3–4 вида — от свежего до выдержанного), выясните, чем они отличаются, и поймёте, какие вкусы нравятся тосканцам
- Отведаете продукты с трюфелем. Узнаете, почему трюфель в Тоскане — это культ и как не купить подделку
- Научитесь определять горчинку и свежесть оливкового масла и понимать, как они влияют на блюдо
- Освоите азы винной дегустации — запах, цвет, вкус — и сможете блеснуть на ужине
- А ещё попробуете хрустящие кантуччи, обмакнутые в сладкое вино. Маленький ритуал, который тосканцы берегут уже сотни лет
Завершится наша экскурсия, как и положено, десертом. Флорентийским десертом.
Вы узнаете:
- Чем отличаются прошутто, финоккиона, капоколло — и почему флорентийцы спорят о нарезке
- Что такое настоящий флорентийский стритфуд — лампредотто и кростино
- Как отличить ристретто от туристического эспрессо и где пить лучший кофе во Флоренции
- Почему оливковое масло дегустируют не менее внимательно, чем вино
Кому подойдёт экскурсия
- Любите еду — настоящую, не гламурную? Вам сюда
- Хотите понять Флоренцию через вкусы, запахи и живые истории? Тоже сюда
- И да, кофе тоже будет. Такой, после которого вы захотите здесь остаться
Организационные детали
- Все дегустации входят в стоимость прогулки
- Пожалуйста, сообщите гиду о пищевых аллергиях заранее
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00 и 12:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€76
|Дети до 6 лет
|€20
|Дети c 7 до 14 лет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У базилики Санта-Мария-Новелла
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00 и 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 646 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вадим
15 окт 2025
Экскурсия - восторг! Светлана - замечательный гид. Мы получили наслаждение от этой экскурсии, редко встречается гид такой душевный, тактичный и профессиональный. Правильная речь, интересная подача материала, рассказ о гастрономических предпочтениях флорентийцев был очень интересен. С уверенностью рекомендуем Светлану и её гастрономическую экскурсию - не пожалеете.
Входит в следующие категории Флоренции
