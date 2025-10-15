Экскурсия во Флоренции - это уникальная возможность окунуться в мир тосканской гастрономии. Участники смогут попробовать легендарный бальзамический уксус из Модены, познакомиться с различными сортами сыра и научиться различать их вкусы. Дегустация продуктов с трюфелем, оливкового масла и вин станет настоящим открытием для любителей гастрономии. Завершит экскурсию дегустация флорентийского десерта, а также возможность узнать о местных традициях и культуре

Описание экскурсии

Мы пройдём по старинным улочкам и заглянем туда, где кипит настоящая жизнь — на местный рынок. Здесь с утра обсуждают не новости, а качество прошутто и степень выдержки сыра.

Вы продегустируете легендарный бальзамический уксус из Модены — настоящий, густой, выдержанный

из Модены — настоящий, густой, выдержанный Познакомитесь с главными сортами сыра (3–4 вида — от свежего до выдержанного), выясните, чем они отличаются, и поймёте, какие вкусы нравятся тосканцам

(3–4 вида — от свежего до выдержанного), выясните, чем они отличаются, и поймёте, какие вкусы нравятся тосканцам Отведаете продукты с трюфелем . Узнаете, почему трюфель в Тоскане — это культ и как не купить подделку

. Узнаете, почему трюфель в Тоскане — это культ и как не купить подделку Научитесь определять горчинку и свежесть оливкового масла и понимать, как они влияют на блюдо

и понимать, как они влияют на блюдо Освоите азы винной дегустации — запах, цвет, вкус — и сможете блеснуть на ужине

— запах, цвет, вкус — и сможете блеснуть на ужине А ещё попробуете хрустящие кантуччи, обмакнутые в сладкое вино. Маленький ритуал, который тосканцы берегут уже сотни лет

Завершится наша экскурсия, как и положено, десертом. Флорентийским десертом.

Вы узнаете:

Чем отличаются прошутто, финоккиона, капоколло — и почему флорентийцы спорят о нарезке

Что такое настоящий флорентийский стритфуд — лампредотто и кростино

Как отличить ристретто от туристического эспрессо и где пить лучший кофе во Флоренции

Почему оливковое масло дегустируют не менее внимательно, чем вино

Кому подойдёт экскурсия

Любите еду — настоящую, не гламурную? Вам сюда

Хотите понять Флоренцию через вкусы, запахи и живые истории? Тоже сюда

И да, кофе тоже будет. Такой, после которого вы захотите здесь остаться

