Обзорная экскурсия по Флоренции предлагает уникальную возможность познакомиться с её историческим центром. Участники увидят Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Дворец Строцци и Площадь Республики. В программе также посещение Базилики Святого Лаврентия и Доминиканского собора Санта-Мария-Новелла. Узнайте, где произошёл знаменитый "синдром Стендаля" и почему Флоренцию называли "Новые Афины". Это идеальный шанс погрузиться в атмосферу одного из самых одухотворённых городов Италии
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в историю Флоренции
- 🎨 Уникальные архитектурные шедевры
- 📜 Интересные исторические факты
- 🌉 Прогулка по знаменитым мостам
- 🕌 Посещение культовых соборов
- 🏰 Открытие дворцов эпохи Возрождения
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Флоренции - с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда погода мягкая и туристов меньше. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками без изнуряющей жары. Летом (июль и август) может быть жарко, но город предлагает множество мероприятий и фестивалей. Зимой (ноябрь-февраль) Флоренция менее загружена, что позволяет спокойно исследовать её культурные сокровища.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Дворец Строцци
- Площадь Республики
- Базилика Святого Лаврентия
- Доминиканский собор Санта-Мария-Новелла
- Золотой мост
- Дворец Барджелло
- Палаццо Веккьо
- Дворец Медичи
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Дворец Строцци с потрясающим внутренним двором
- Площадь Республики, где располагался античный форум
- Базилику Святого Лаврентия — усыпальницу династии Медичи
- Доминиканский собор Санта-Мария-Новелла с необычным фасадом
- Золотой мост, дом Данте Алигьери и Бронзового кабана на Новом рынке
- Дворец Барджелло, где когда-то находилась тюрьма
- Палаццо Веккьо, перед которым поэтично рассеяны шедевры великих скульпторов
- Дворец Медичи — первое светское здание эпохи Возрождения
Вы узнаете:
- Где со Стендалем произошёл знаменитый «синдром»
- Почему Флоренцию называли «Новые Афины»
- В каком месте города принято просить исполнения финансовых желаний
- Где находится «парадный зал» Флоренции
- Кто стал местным покровителем литературно-политической эмиграции
- Как появились «золотые врата рая»
- Что такое «лампредотто» и где его можно попробовать
- Из какого кафе открывается самый красивый вид на купол Брунеллески
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 253 туристов
Меня зовут Анна, я лицензированный гид по Италии. Мне кажется, это было предрешено. Ведь я родилась во Всемирный день экскурсовода, да ещё и в Санкт-Петербурге, культурной столице России. С 2013Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
11 мая 2025
Все понравилось. Рекомендую
Входит в следующие категории Флоренции
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