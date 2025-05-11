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О Флоренции с любовью

Путешествие в сердце Флоренции: откройте для себя величие соборов, дворцов и мостов, которые делают этот город уникальным
Обзорная экскурсия по Флоренции предлагает уникальную возможность познакомиться с её историческим центром. Участники увидят Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Дворец Строцци и Площадь Республики. В программе также посещение Базилики Святого Лаврентия и Доминиканского собора Санта-Мария-Новелла. Узнайте, где произошёл знаменитый "синдром Стендаля" и почему Флоренцию называли "Новые Афины". Это идеальный шанс погрузиться в атмосферу одного из самых одухотворённых городов Италии
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю Флоренции
  • 🎨 Уникальные архитектурные шедевры
  • 📜 Интересные исторические факты
  • 🌉 Прогулка по знаменитым мостам
  • 🕌 Посещение культовых соборов
  • 🏰 Открытие дворцов эпохи Возрождения

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Флоренции - с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда погода мягкая и туристов меньше. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками без изнуряющей жары. Летом (июль и август) может быть жарко, но город предлагает множество мероприятий и фестивалей. Зимой (ноябрь-февраль) Флоренция менее загружена, что позволяет спокойно исследовать её культурные сокровища.
Сейчас июнь — это идеальное время.
О Флоренции с любовью
О Флоренции с любовью
О Флоренции с любовью
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Дворец Строцци
  • Площадь Республики
  • Базилика Святого Лаврентия
  • Доминиканский собор Санта-Мария-Новелла
  • Золотой мост
  • Дворец Барджелло
  • Палаццо Веккьо
  • Дворец Медичи

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Дворец Строцци с потрясающим внутренним двором
  • Площадь Республики, где располагался античный форум
  • Базилику Святого Лаврентия — усыпальницу династии Медичи
  • Доминиканский собор Санта-Мария-Новелла с необычным фасадом
  • Золотой мост, дом Данте Алигьери и Бронзового кабана на Новом рынке
  • Дворец Барджелло, где когда-то находилась тюрьма
  • Палаццо Веккьо, перед которым поэтично рассеяны шедевры великих скульпторов
  • Дворец Медичи — первое светское здание эпохи Возрождения

Вы узнаете:

  • Где со Стендалем произошёл знаменитый «синдром»
  • Почему Флоренцию называли «Новые Афины»
  • В каком месте города принято просить исполнения финансовых желаний
  • Где находится «парадный зал» Флоренции
  • Кто стал местным покровителем литературно-политической эмиграции
  • Как появились «золотые врата рая»
  • Что такое «лампредотто» и где его можно попробовать
  • Из какого кафе открывается самый красивый вид на купол Брунеллески

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Santa Maria Novella
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
11 мая 2025
Все понравилось. Рекомендую

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