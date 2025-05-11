Обзорная экскурсия по Флоренции предлагает уникальную возможность познакомиться с её историческим центром. Участники увидят Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, Дворец Строцци и Площадь Республики. В программе также посещение Базилики Святого Лаврентия и Доминиканского собора Санта-Мария-Новелла. Узнайте, где произошёл знаменитый "синдром Стендаля" и почему Флоренцию называли "Новые Афины". Это идеальный шанс погрузиться в атмосферу одного из самых одухотворённых городов Италии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Флоренции - с апреля по июнь и с сентября по октябрь, когда погода мягкая и туристов меньше. В эти месяцы вы сможете насладиться прогулками без изнуряющей жары. Летом (июль и август) может быть жарко, но город предлагает множество мероприятий и фестивалей. Зимой (ноябрь-февраль) Флоренция менее загружена, что позволяет спокойно исследовать её культурные сокровища.

Сейчас июнь — это идеальное время.