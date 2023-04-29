Индивидуальная экскурсия по Галерее Академии и Капелле Медичи в Флоренции
Что вас ожидает:
- Галерея Академии
- Капеллы Медечи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Галерея Академии и Капеллы Медичи — это знакомство с творчеством Микеланджело (оригинал статуи Давида, Рабы-узники, Св. Матфей, статуи Утро, Вечер, День и Ночь), с коллекцией картин художников 15-16 веков (Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и др), а также посещение музея музыкальных инструментов про Академии (скрипка Страдивари, инструменты Амати, клавесины, первое фортепиано и многие другие старинные инструменты из коллекции Медичи).
Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной.
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Входные билеты в Галерею Академии и Капеллы Медичи не включены в стоимость экскурсии. Стоимость билета в Галерею Академии + предварительное бронирование прохода в галерею без очереди - 16 € для взрослых от 18 лет
- 4 € для детей до 17 лет. Стоимость билета в Капеллы Медичи - 9 € для взрослых от 18 лет
- Бесплатно для детей до 17 лет. При покупке детских билетов при себе необходимо иметь документ с фотографией
- Удостоверяющий личность ребенка. Оплата билетов производится на месте гиду. В случае краткосрочного бронирования экскурсии и отсутствии билетов по предварительной резервации
- Вам может быть предложена альтернативная дата или время проведения экскурсии
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.6 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор во Флоренции
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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