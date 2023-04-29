Галерея Академии и Капеллы Медичи — это знакомство с творчеством Микеланджело (оригинал статуи Давида, Рабы-узники, Св. Матфей, статуи Утро, Вечер, День и Ночь), с коллекцией картин художников 15-16 веков (Боттичелли, Перуджино, Гирландайо и др), а также посещение музея музыкальных инструментов про Академии (скрипка Страдивари, инструменты Амати, клавесины, первое фортепиано и многие другие старинные инструменты из коллекции Медичи).

Каждая экскурсия проводится с учетом пожеланий туристов и составляется так, чтобы сделать ее интересной и увлекательной.