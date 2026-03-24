Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Гости Флоренции часто жалуются на нехватку времени: уж очень много знаменитых мест и имён в этом городе. Моя экскурсия поможет увидеть важные для развития мирового искусства шедевры и сэкономить время.
Вы осмотрите скульптуры Микеланджело и увидите, как «отсекают лишнее», творя шедевры искусства из куска камня. А также оцените красоту флорентийской мозаики и раскроете секреты прославленной династии.
Сюда приходят, в основном, чтобы посмотреть на всемирно известный шедевр Микеланджело — статую Давида. Но я хочу показать вам этого мастера и с другой стороны, познакомив с его скульптурами «Рабы», созданными в технике нон-финито (итал. non-finito — незаконченное). Почему мастер не завершил работы? Не было времени? Передумал? Обсудим при встрече.
Также мы исследуем гипсотеку Бартолини, талантливейшего скульптура 19 века. Ведь нам, зрителям, интересно увидеть не только готовый продукт, но и то, как из глыбы мрамора рождается статуя. Я расскажу, как ваяются скульптуры и копии от А до Я.
Капелла Медичи
Музей не оставляет равнодушным даже самого искушённого путешественника из-за своего декора: флорентийской мозаики. Мы вместе рассмотрим потрясающую живопись в камне. А в склепе Капеллы нам предстоит снять столетние обвинения с некоторых представителей семьи Медичи: с Фердинанда I в убийстве брата и с Анны Марии в наличии у неё «нехорошей болезни от любви». Также я расскажу о серьёзном научном расследовании 2004 года «Проект Медичи», когда вскрыли все захоронения членов легендарной династии.
Организационные детали
Билеты в музеи оплачиваются дополнительно. Дети до 18 лет бесплатно. Билеты для гида не нужны
Билеты в Галерею Академии можно приобрести только заранее онлайн на официальном сайте ссылка galleriaaccademiafirenze.it
Билеты в Капеллу Медичи можно купить при входе или на официальном сайте: ссылка
Если на экскурсии более двух участников, отдельно оплачиваются наушники — €2,5 с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Мадонны Альдобрандини
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2478 туристов
Я живу и работаю в Италии с 2000 года, имею государственную аккредитацию гида. Каждый день, видя всё это обилие красоты, не могу не задавать себе вопросы. Ответы на них лучше читать дальшеуменьшить
всего искать, изучая город и профессию на курсах гидов, а потом соединять приятное с полезным. Вот такая, примерно, схема выбора профессии.
Хотя на этом учёба не заканчивается: в жизни ещё полно вопросов, на которые хочется найти ответ. Легко и непринуждённо о серьёзных вещах — это обо мне.
Если вы любите путешествовать и хотите узнать что-то новое, то нам с вами по пути. До встречи во Флоренции!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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3
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2
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1
–
Максим
Прекрасная экскурсия по галерее Академия и Капелле Медичи
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Natalia
Экскурсию проводила гид Мила и экскурсия была невероятно познавательна и интересна! Капелла Медичи прекрасна, но если б мы посетили ее без гида, мы бы так не прониклись: Мила дала много информации, читать дальшеуменьшить
с ней мы заглянули в самые потайные уголки и увидели то, что скрыто от прямого взгляда. Галерея Академии содержит много известных полотен и скульптур, и с Милой нам удалось увидеть их все и дальше больше. Кроме этого, сама речь гида была выраженной и красивой, что помогало усвоить весь интереснейший материал. Экскурсию однозначно рекомендуем, можно даже ничего не читать заранее - гид всё расскажет и покажет)
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М
Марина
Потрясающая экскурсия, очень интересный рассказ, узнали много нового и интересного, несмотря на жару экскурсию прерывать не хотелось, было все замечательно!
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Е
Елена
Это была вторая экскурсия с Татьяной, которая великолепно раскрыла информацию о Медичах и Микеланджело! Так же рекомендую экскурсию Татьяны по Галерее Уффици - это потрясающе!
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Ю
Юлия
Было очень интересно и легко слушать, если приедем еще - обязательно обратимся к Татьяне.
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Ольга
Очень понравилось! Александра была великолепна!
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