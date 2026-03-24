Гости Флоренции часто жалуются на нехватку времени: уж очень много знаменитых мест и имён в этом городе. Моя экскурсия поможет увидеть важные для развития мирового искусства шедевры и сэкономить время. Вы осмотрите скульптуры Микеланджело и увидите, как «отсекают лишнее», творя шедевры искусства из куска камня. А также оцените красоту флорентийской мозаики и раскроете секреты прославленной династии.

Описание экскурсии

Галерея Академии

Сюда приходят, в основном, чтобы посмотреть на всемирно известный шедевр Микеланджело — статую Давида. Но я хочу показать вам этого мастера и с другой стороны, познакомив с его скульптурами «Рабы», созданными в технике нон-финито (итал. non-finito — незаконченное). Почему мастер не завершил работы? Не было времени? Передумал? Обсудим при встрече.

Также мы исследуем гипсотеку Бартолини, талантливейшего скульптура 19 века. Ведь нам, зрителям, интересно увидеть не только готовый продукт, но и то, как из глыбы мрамора рождается статуя. Я расскажу, как ваяются скульптуры и копии от А до Я.

Капелла Медичи

Музей не оставляет равнодушным даже самого искушённого путешественника из-за своего декора: флорентийской мозаики. Мы вместе рассмотрим потрясающую живопись в камне. А в склепе Капеллы нам предстоит снять столетние обвинения с некоторых представителей семьи Медичи: с Фердинанда I в убийстве брата и с Анны Марии в наличии у неё «нехорошей болезни от любви». Также я расскажу о серьёзном научном расследовании 2004 года «Проект Медичи», когда вскрыли все захоронения членов легендарной династии.

Организационные детали