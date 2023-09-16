Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа

Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии

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Гости Флоренции часто жалуются на нехватку времени: уж очень много знаменитых мест и имён в этом городе. Моя экскурсия поможет увидеть важные для развития мирового искусства шедевры и сэкономить время.

Вы осмотрите скульптуры Микеланджело и увидите, как «отсекают лишнее», творя шедевры искусства из куска камня. А также оцените красоту флорентийской мозаики и раскроете секреты прославленной династии.
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
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Описание

Что вас ожидает

Галерея Академии

Сюда приходят, в основном, чтобы посмотреть на всемирно известный шедевр Микеланджело — статую Давида. Но я хочу показать вам этого мастера и с другой стороны, познакомив с его скульптурами «Рабы», созданными в технике нон-финито (итал. non-finito — незаконченное). Почему мастер не завершил работы? Не было времени? Передумал? Обсудим при встрече.

Также мы исследуем гипсотеку Бартолини, талантливейшего скульптура 19 века. Ведь нам, зрителям, интересно увидеть не только готовый продукт, но и то, как из глыбы мрамора рождается статуя. Я расскажу, как ваяются скульптуры и копии от А до Я.

Капелла Медичи

Музей не оставляет равнодушным даже самого искушённого путешественника из-за своего декора: флорентийской мозаики. Мы вместе рассмотрим потрясающую живопись в камне. А в склепе Капеллы нам предстоит снять столетние обвинения с некоторых представителей семьи Медичи: с Фердинанда I в убийстве брата и с Анны Марии в наличии у неё «нехорошей болезни от любви». Также я расскажу о серьёзном научном расследовании 2004 года «Проект Медичи», когда вскрыли все захоронения членов легендарной династии.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты в оба музея (в Академию — 12 евро, лучше купить онлайн, в Каппеллу — 10 евро, можно в кассе).

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Мадонны Альдобрандини
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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