Марина проводит ещё 6 экскурсий

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Флоренция глазами Микеланджело

Мы прогуляемся по самым значимым местам Флоренции, связанным и жизнью и творчеством Микеланджело Буонарроти. Вы увидите первую резиденцию династии Медичи, где мастер прожил несколько лет. Здесь мы поговорим о том, как самое влиятельное семейство Флоренции оценило талант и смекалку юноши и приютило его в своем дворце. Я помогу вам понять отношение Микеланджело к живописи, скульптуре и архитектуре, расскажу, в чем выражалось соперничество в эпоху Возрождения и как проявлялась зависть коллег молодого гения.

Гений в деталях

Затем мы посетим два музея, где представлены выдающиеся работы скульптора — Капеллу Медичи и Галерею Академии. Здесь я расскажу о том, как Микеланджело достиг совершенства в анатомической виртуозности, о его уникальном способе работы с камнем и моменте зарождения идеи. Вы проникнетесь философией гения и поймете смысл фразы: «Я беру камень и отсекаю все лишнее». Внимательно рассмотрите каждый из шедевров мастера: аллегории «День и Ночь», «Утро и Вечер», «Четыре Раба», «Святой Матфей», а также оригинал монументальной скульптуры «Давид», выполненной из цельного куска мрамора. Вы проследите, как мастерски Микеланджело использует детали, чтобы оживить камень, показать страсть и эмоции. И «прочитаете» замыслы и символы, вложенные мастером в каждую работу.