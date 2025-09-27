Экскурсия «Медичи и Микеланджело» раскрывает тайны Флоренции через призму истории могущественной династии. Посетители увидят усыпальницы Медичи, церковь Святого Лаврентия и палаццо Медичи-Риккарди.
Оцените архитектурные шедевры, созданные Микеланджело, и прогуляйтесь по местам, где когда-то жили и творили великие художники.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу эпохи Возрождения и понять, почему Флоренция стала центром искусства и культуры
Оцените архитектурные шедевры, созданные Микеланджело, и прогуляйтесь по местам, где когда-то жили и творили великие художники.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу эпохи Возрождения и понять, почему Флоренция стала центром искусства и культуры
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 🎨 Работы Микеланджело
- 🕰️ Погружение в эпоху Возрождения
- 👑 История династии Медичи
- 🌟 Знакомство с культурой Флоренции
Что можно увидеть
- Усыпальницы Медичи
- Церковь Святого Лаврентия
- Палаццо Медичи-Риккарди
- Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Галерея Уффици
- Старый мост Понте Веккьо
- Дворец Питти
Описание экскурсии
- Усыпальницы Медичи. В новой ризнице захоронен, пожалуй, самый яркий представитель семейства — Лоренцо Великолепный. Архитектура и большая часть скульптурной композиции принадлежат руке Микеланджело, а капелла принцев поражает размахом.
- Церковь Святого Лаврентия. Медичи были прихожанами именно этой церкви и здесь покоятся основные представители семейства до Козимо I.
- Палаццо Медичи-Риккарди. В этом частном дворце Медичи жили с 1444 года, пока к власти не пришел Козимо I.
- Кафедральный собор Санта-Мария-дель-Фьоре и крестильня. В ней похоронен человек, сильно поспособствовавший богатству Медичи.
- Улица Медичи. До первой половины 15 века знаменитое семейство проживало именно здесь.
- Старый дворец. В 16 веке сюда переехали Козимо I и Элеонора Толедская, перестроили дворец под себя, но не задержались в нём надолго.
- Галерея Уффици. Здание было создано по приказу Козимо I для целей сильно отличающихся от нынешнего предназначения.
- Старый мост Понте Веккьо. Его часто пересекали Медичи по пути из старого дворца в новую резиденцию.
- Церковь, посвящённая святой Фелицате. Семейство часто ходило сюда на службу.
- Дворец Питти. Здесь жили последние представители династии Медичи, а после них — Габсбурги-Лотаринги и король Италии.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто уже прогулялся по Флоренции стандартным маршрутом, экскурсия даст возможность лучше понять её.
- В качестве знакомства с городом она тоже хороша.
Организационные детали
- Билет в усыпальницы Медичи не входит в стоимость экскурсии — €9 за чел. Вход до 18 лет бесплатно.
- Остальные объекты на маршруте мы осматриваем снаружи.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€70
|Дети 8-14 лет
|€32
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У усыпальниц Медичи
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственнуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Павел
27 сен 2025
В моем случае экскурсия получилась индивидуальной. Мне очень понравилась, было невероятно интересно! Светлана - профессионал в своем деле. Советую заказывать эту экскурсию в дополнение к стандартной обзорной.
С
Серине
13 сен 2025
Было безумно интересно, впечатляющие и запоминающие истории, подкрепленные местами, где они проходили.
Советую всем, и задавайте больше вопросов, наш прекрасный гид Светлана расскажет все до деталей.
Огромное ей спасибо за прекрасно проведенное время ❤️
Советую всем, и задавайте больше вопросов, наш прекрасный гид Светлана расскажет все до деталей.
Огромное ей спасибо за прекрасно проведенное время ❤️
А
Айкануш
22 июл 2025
Мы во Флоренции впервые, хотели найти такого экскурсовода, который мог бы заинтересовать и познакомить нас городом. Огромное спасибо Светлане за то, что влюбила нас во Флоренцию с первого раза!
Очень хороший вариант для тех, кто впервые во Флоренции
Очень хороший вариант для тех, кто впервые во Флоренции
С
Софья
13 июл 2025
Светлана- прекрасный экскурсовод, безумно интересная прогулка, буду смело рекомендовать друзьям!
Дина
13 июл 2025
Светлана встретила нас у капелл Медичи, с этого места начался наш маршрут, информацию гид подавала очень увлекательно. Спасибо за ее работу! Мы опаздывали с поезда, но Светлана любезно адаптировала свое время под нас. Это было очень приятно.
Ю
Юлия
16 июн 2025
Очень интересная и легкая подача информации - все легко запоминается. Тур прекрасен - советую всем, кто приезжает во Флоренцию.
Ольга
6 июн 2025
Прекрасно провели время, Светлана очень знающий гид.
Не в первый раз во Флоренции, но, она смогла удивить нас и открыть неизведанные страницы.
Огромное ей спасибо, удачи и успехов.
Ольга и Сергей
Не в первый раз во Флоренции, но, она смогла удивить нас и открыть неизведанные страницы.
Огромное ей спасибо, удачи и успехов.
Ольга и Сергей
Валерия
22 мая 2025
Со Светланой мы посетили главные места Флоренции, связанные с семейством Медичи. Прогулка очень легкая и увлекательная, наполнена реальными историями и описанием жизни великой семьи. После прогулки захотелось посетить все музеи и дворцы Флоренции.
Т
Татьяна
13 мая 2025
Светлана осветила очень интересную тему в истории Италии, в том числе Флоренции. Очень рекомендую эту экскурсию в сопровождении со Светланой.
Светлана с глубоким знанием и хорошим языком провела экскурсию. И даже
Светлана с глубоким знанием и хорошим языком провела экскурсию. И даже
М
Мария
4 мая 2025
Мы с мужем остались в полном восторге от экскурсовода Светланы! В итоге посетили с ней целых три экскурсии.
Светлана — невероятно приятная, интеллигентная и эрудированная женщина, которая умеет рассказывать так, что
Светлана — невероятно приятная, интеллигентная и эрудированная женщина, которая умеет рассказывать так, что
И
Игорь
4 мая 2025
Светлана - отличный гид, настоящий профессионал своего дела и просто очень интеллегентный и приятный в общении человек. Было видно, что она старается не просто рассказать какой-то набор интересных фактов, но
Елена
11 мар 2025
Светлана-прекрасный гид!
Рассказывает интересно, с юмором, доходчиво, легко, на любую подготовку слушателя.
Не перегружает деталями, поэтому экскурсия пролетает незаметно и увлекательно.
Уже рекомендовала Светлану своим друзьям. Уверена, останутся довольны!)
Рассказывает интересно, с юмором, доходчиво, легко, на любую подготовку слушателя.
Не перегружает деталями, поэтому экскурсия пролетает незаметно и увлекательно.
Уже рекомендовала Светлану своим друзьям. Уверена, останутся довольны!)
Н
Наталья
2 мар 2025
Было очень интересно и позновательно. Рассказанное на экскурсии собрало во едино то, было услышено на других экскурсиях
С
Светлана
23 фев 2025
Тема Медичи и Микеланджело во Флоренции очень актуальна. Данная экскурсия основательно дополнила знания полученные на обзорной экскурсии и разложила историю семьи Медичи по полочкам в мой голове. Отдельная благодарность моей тёзке за прекрасное изложение материала и высочайший профессионализм
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Индивидуальная
до 10 чел.
Микеланджело Буонарроти: понять гения
Погрузитесь в мир Микеланджело Буонарроти во Флоренции. Узнайте о его жизни, творчестве и уникальных шедеврах в Галерее Академии и Капелле Медичи
11 ноя в 10:30
12 ноя в 10:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции
Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города
Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ...
Завтра в 09:00
12 ноя в 12:00
€94 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Микеланджело с искусствоведом
Погружение в атмосферу ренессансной Флоренции, знакомство с жизнью и творчеством Микеланджело Буонаротти, анализ его произведений
Начало: У Капеллы Медичи
12 ноя в 11:00
13 ноя в 11:00
€160 за всё до 5 чел.