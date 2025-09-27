Павел В моем случае экскурсия получилась индивидуальной. Мне очень понравилась, было невероятно интересно! Светлана - профессионал в своем деле. Советую заказывать эту экскурсию в дополнение к стандартной обзорной.

С Серине Было безумно интересно, впечатляющие и запоминающие истории, подкрепленные местами, где они проходили.

Советую всем, и задавайте больше вопросов, наш прекрасный гид Светлана расскажет все до деталей.

Огромное ей спасибо за прекрасно проведенное время ❤️

А Айкануш Мы во Флоренции впервые, хотели найти такого экскурсовода, который мог бы заинтересовать и познакомить нас городом. Огромное спасибо Светлане за то, что влюбила нас во Флоренцию с первого раза!

Очень хороший вариант для тех, кто впервые во Флоренции

С Софья Светлана- прекрасный экскурсовод, безумно интересная прогулка, буду смело рекомендовать друзьям!

Дина Светлана встретила нас у капелл Медичи, с этого места начался наш маршрут, информацию гид подавала очень увлекательно. Спасибо за ее работу! Мы опаздывали с поезда, но Светлана любезно адаптировала свое время под нас. Это было очень приятно.

Ю Юлия Очень интересная и легкая подача информации - все легко запоминается. Тур прекрасен - советую всем, кто приезжает во Флоренцию.

Ольга Прекрасно провели время, Светлана очень знающий гид.

Не в первый раз во Флоренции, но, она смогла удивить нас и открыть неизведанные страницы.

Огромное ей спасибо, удачи и успехов.

Ольга и Сергей

Валерия Со Светланой мы посетили главные места Флоренции, связанные с семейством Медичи. Прогулка очень легкая и увлекательная, наполнена реальными историями и описанием жизни великой семьи. После прогулки захотелось посетить все музеи и дворцы Флоренции.

Т Татьяна

Светлана с глубоким знанием и хорошим языком провела экскурсию. И даже читать дальше несмотря, что экскурсионное время закончилось она продолжала экскурсию. По ходу экскурсии сразу отвечала на вопросы, что очень комфортно, многие экскурсоводы отвечают на вопросы только в конце экскурсии.

Да и маршрут экскурсии с посещением значимых мест мне тоже понравился.

Светлана с глубоким знанием и хорошим языком провела экскурсию.

М Мария

Светлана — невероятно приятная, интеллигентная и эрудированная женщина, которая умеет рассказывать так, что читать дальше становится интересно даже тем, кто далёк от мира искусства.



Благодаря ей мы узнали множество увлекательных фактов об истории Флоренции, эпохе Ренессанса и творчестве Микеланджело. С её помощью мы словно по-новому взглянули на улочки Флоренции — сквозь призму истории, культуры и времени.



Кроме того, экскурсия проходила в очень тёплой и дружелюбной атмосфере. Спасибо Светлане за профессионализм и вдохновение! Мы с мужем остались в полном восторге от экскурсовода Светланы! В итоге посетили с ней целых три экскурсии.Светлана — невероятно приятная, интеллигентная и эрудированная женщина, которая умеет рассказывать так, что

Светлана - отличный гид, настоящий профессионал своего дела и просто очень интеллегентный и приятный в общении человек. Было видно, что она старается не просто рассказать какой-то набор интересных фактов, но и сделать так, что-бы в голове из них сложилась цельная картина и общее представление о теме экскурсии. Благодаря периодическим повторениям уже рассказанной ранее информации удается запомнить ключевые имена и события и материал не забывается в следующую же минуту после его получения. В общем, если вы хотите не только интересно провести время в приятной компании, но и получить в результате новые знания, которые останутся с вами дольше, чем до конца путешествия, то, определенно, Светлана - это ваш выбор.)

Елена Светлана-прекрасный гид!

Рассказывает интересно, с юмором, доходчиво, легко, на любую подготовку слушателя.

Не перегружает деталями, поэтому экскурсия пролетает незаметно и увлекательно.

Уже рекомендовала Светлану своим друзьям. Уверена, останутся довольны!)

Н Наталья Было очень интересно и позновательно. Рассказанное на экскурсии собрало во едино то, было услышено на других экскурсиях