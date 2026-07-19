7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Капелла Медичи — одно из сокровищ Флоренции, которое просто нельзя обойти вниманием. Здесь соединились потрясающая архитектура итальянского Ренессанса и история самого влиятельного флорентийского рода. На экскурсии вы осмотрите Дворец Медичи, церковь Святого Лаврентия и Капеллу Медичи, узнаете о роли семьи в развитии Флоренции и увидите скульптуры-аллегории, прославившие великого Микеланджело.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Архитектурные шедевры эпохи Медичи

Приготовьтесь познакомиться с сокровищами флорентийского Ренессанса: на экскурсии вы увидите Дворец Медичи и заглянете в его внутренний дворик, рассмотрите церковь Святого Лаврентия и, конечно, посетите музей Капеллы Медичи. Мы побываем в крипте, где покоятся 34 представителя могущественной фамилии. Осмотрим самое дорогое сооружение, построенное на деньги семьи Медичи: грандиозную восьмигранную Капеллу Принцев, полностью выложенную мрамором и полудрагоценными камнями. Кульминацией экскурсии станет посещение сакристии церкви Сан Лоренцо, построенной самим Микеланджело по заказу Папы Римского Льва X, также носившего фамилию Медичи: здесь вы увидите гробницы, украшенные знаменитыми скульптурами-аллегориями «День», «Ночь», «Утро», «Вечер», которые принесли невероятную славу Микеланджело.

История самого блистательного рода Флоренции

Вы узнаете о жизни и судьбе самой яркой и могущественной семьи Флоренции, которая веками работала над благоустройством города, где жили они и должны были жить их дети. В итоге Медичи смогли создать и сохранить Флоренцию как один из самых больших городов-музеев в мире. На экскурсии мы откроем тайны великой семьи и поговорим о том, почему именно последней представительнице рода так благодарны Флоренция и её жители.

Организационные детали

Билет в музей не входит в стоимость экскурсии: взрослые — 11 евро, дети до 18 лет — бесплатно при предъявлении документа.