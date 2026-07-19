7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приготовьтесь познакомиться с сокровищами флорентийского Ренессанса: на экскурсии вы увидите Дворец Медичи и заглянете в его внутренний дворик, рассмотрите церковь Святого Лаврентия и, конечно, посетите музей Капеллы Медичи. Мы побываем в крипте, где покоятся 34 представителя могущественной фамилии. Осмотрим самое дорогое сооружение, построенное на деньги семьи Медичи: грандиозную восьмигранную Капеллу Принцев, полностью выложенную мрамором и полудрагоценными камнями. Кульминацией экскурсии станет посещение сакристии церкви Сан Лоренцо, построенной самим Микеланджело по заказу Папы Римского Льва X, также носившего фамилию Медичи: здесь вы увидите гробницы, украшенные знаменитыми скульптурами-аллегориями «День», «Ночь», «Утро», «Вечер», которые принесли невероятную славу Микеланджело.
История самого блистательного рода Флоренции
Вы узнаете о жизни и судьбе самой яркой и могущественной семьи Флоренции, которая веками работала над благоустройством города, где жили они и должны были жить их дети. В итоге Медичи смогли создать и сохранить Флоренцию как один из самых больших городов-музеев в мире. На экскурсии мы откроем тайны великой семьи и поговорим о том, почему именно последней представительнице рода так благодарны Флоренция и её жители.
Организационные детали
Билет в музей не входит в стоимость экскурсии: взрослые — 11 евро, дети до 18 лет — бесплатно при предъявлении документа.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del Fiori)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5024 туристов
Меня зовут Лидия, с 2000 года я живу и работаю в самом прекрасном городе на земле — Флоренции. Свое первоначальное образование в области культуры я получила в России, окончив Санкт-Петербургский читать дальшеуменьшить
университет культуры. Продолжила повышать свои знания уже в городе-колыбели эпохи Возрождения. Я лицензированный гид по Флоренции и её окрестностям. Считаю, что профессия ГИДА — это призвание. Важно уметь донести информацию до слушателя в интересной и доступной форме!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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Инна
Прекрасная экскурсия в Капелле Медичи с Лидией! Мы успели увидеть всё самое главное: и Новую ризницу с потрясающими фигурами Микеланджело, и роскошную Капеллу князей. Лидия очень увлечённо и доходчиво рассказала историю рода Медичи, так что архитектура и скульптуры буквально ожили. Спасибо за глубокие знания и приятную подачу
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Ольга
Полный восторг! 🤩 Огромное спасибо Лидии за такую интереснейшую экскурсию! Понравилось все! И живой непринужденный рассказ и много интересных фактов и сама подача исторических данных! Сама Капелла завораживает своей роскошью красотой и монументальностью! Это обязательно стоит увидеть и особенно в сопровождении такого прекрасного гида как Лидия!
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Ирина
Лидия провела с нами очень интересную экскурсию. Все было четко, структурировано, понятно и информативно. Капелла Медичи впечатлила: невзрачная снаружи и просто потрясающая внутри. Очень рекомендую экскурсию с Лидией тем, кто хочет погрузиться в историю основателей Флоренции
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Matvey
Экскурсия очень понравилась. Лидия провела её профессионально и ответила на все вопросы и дала дополнительно информацию по теме. Рекомендуем!
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М
Мелисса
Прекрасная экскурсия, которая полностью восстанавливает историю семьи Медичи и связанные с ней события. Лидия талантливый рассказчик с глубокими знаниями, отвечает на любые вопросы. Очень рекомендую, это интересные и живые истории про настоящих людей.
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Elena
Здравствуйте Мы в полном восторге. Лидия - прекрасный экскурсовод, рассказ был построен структурировано, а она сама очень доброжелательная и компетентная. Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и также будем рекомендовать своим друзьям и знакомым ❤️❤️❤️❤️