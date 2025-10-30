Мои заказы

Из Флоренции: дегустация вин в Тоскане для небольшой группы

Откройте для себя вкусы Тосканы: вино, оливковое масло и закуски на дегустации в двух винодельнях региона Кьянти Классико. Небольшая группа, живописные холмы и настоящий вкус Италии.
Из Флоренции: дегустация вин в Тоскане для небольшой группы

Описание экскурсии

Отправьтесь из Флоренции в сердце Тосканы — регион Кьянти Классико, чтобы открыть для себя лучшие тосканские вина, оливковое масло и гастрономические традиции. Тур проходит в небольшой группе, с комфортным трансфером и сопровождением англоговорящего водителя, который расскажет об истории виноделия и особенностях местных пейзажей. Вы посетите два винных хозяйства, каждое из которых предложит:
  • дегустацию трёх сортов вина;
  • свежайшее оливковое масло собственного производства;
  • традиционные закуски: сыр, салями, брускетту и другие тосканские деликатесы;
  • экскурсию по винным погребам и рассказ о технологии производства. Во время поездки вы полюбуетесь классическими тосканскими пейзажами — холмами, кипарисами и оливковыми рощами, которые запоминаются навсегда. Уютная атмосфера, неспешный темп и качественные продукты делают этот тур идеальным способом провести день вне города.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перевозка на микроавтобусе с кондиционером
  • Англоговорящий водитель/гид
  • Экскурсия по 2 винодельческим хозяйствам
  • Дегустация различных вин и оливковых масел на первой винодельне
  • Дегустация различных вин, местных продуктов и оливковых масел на 2-й винодельне
Что не входит в цену
  • Встреча в отеле и высадка в отеле
  • Дополнительная еда и напитки
  • Чаевые по желанию
Место начала и завершения?
Piazzale Montelungo, Firenze FI, Italia
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
А
Александр
30 окт 2025

