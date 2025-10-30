Откройте для себя вкусы Тосканы: вино, оливковое масло и закуски на дегустации в двух винодельнях региона Кьянти Классико. Небольшая группа, живописные холмы и настоящий вкус Италии.
Описание экскурсииОтправьтесь из Флоренции в сердце Тосканы — регион Кьянти Классико, чтобы открыть для себя лучшие тосканские вина, оливковое масло и гастрономические традиции. Тур проходит в небольшой группе, с комфортным трансфером и сопровождением англоговорящего водителя, который расскажет об истории виноделия и особенностях местных пейзажей. Вы посетите два винных хозяйства, каждое из которых предложит:
- дегустацию трёх сортов вина;
- свежайшее оливковое масло собственного производства;
- традиционные закуски: сыр, салями, брускетту и другие тосканские деликатесы;
- экскурсию по винным погребам и рассказ о технологии производства. Во время поездки вы полюбуетесь классическими тосканскими пейзажами — холмами, кипарисами и оливковыми рощами, которые запоминаются навсегда. Уютная атмосфера, неспешный темп и качественные продукты делают этот тур идеальным способом провести день вне города.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Перевозка на микроавтобусе с кондиционером
- Англоговорящий водитель/гид
- Экскурсия по 2 винодельческим хозяйствам
- Дегустация различных вин и оливковых масел на первой винодельне
- Дегустация различных вин, местных продуктов и оливковых масел на 2-й винодельне
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и высадка в отеле
- Дополнительная еда и напитки
- Чаевые по желанию
Место начала и завершения?
Piazzale Montelungo, Firenze FI, Italia
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
30 окт 2025
