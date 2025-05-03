Мои заказы

Винные окошки и дворцы конкурентов Медичи во Флоренции

Погрузитесь в атмосферу Флоренции, гуляя по её скрытым улицам. Откройте тайны кланов и насладитесь уникальными моментами истории и архитектуры
Экскурсия предлагает прогулку по центральным улицам Флоренции, где скрыты винные окошки и дворцы, принадлежавшие знатным семьям.

Участники узнают о кланах, правивших городом, увидят дворец с масонской ложей и место, где молились епископы. Атмосферный борго Альбици и дворец Non Finito добавят колорита. Винное окошко на территории амфитеатра предложит попробовать местные напитки. Экскурсию проведёт опытный гид, раскрывая секреты прошлого и настоящего
5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Уникальные винные окошки
  • 🏰 Величественные дворцы
  • 🕵️‍♂️ Тайны флорентийских кланов
  • 🎭 Атмосферные улицы
  • 📜 Исторические факты
Время начала: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Дворец Медичи
  • Масонская ложа
  • Борго Альбици
  • Дворец Non Finito
  • Флорентийский амфитеатр

Описание экскурсии

Мы проведём вас по улицам, на которые вы не попали бы на обычной прогулке. Но при этом они находятся в самом центре! Вас поразят размахом флорентийские палаццо, а ещё:

  • Вы узнаете, какие ещё кланы, кроме Медичи, правили Флоренцией
  • Увидите дворец, в котором по сей день размещается масонская ложа
  • Отыщете место, где до 18 века молился каждый епископ после бракосочетания с аббатисой
  • Прогуляетесь по атмосферному борго Альбици и услышите, какую роль эта семья сыграла в истории Флоренции
  • Заглянете во дворец под названием Non Finito — «незаконченный»
  • Постучитесь в винное окошко на территории флорентийского амфитеатра — и по желанию попробуете то, что в нём предлагают

Организационные детали

  • Дополнительно и по желанию оплачивается напиток из винного окошка — €7–10 за бокал
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€80
Дети 8-14 лет€22
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
читать дальше

реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Анна
3 мая 2025
Прекрасная экскурсия!
Очень легко, свежо, насыщенно и интересно!

Входит в следующие категории Флоренции

