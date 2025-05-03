Экскурсия предлагает прогулку по центральным улицам Флоренции, где скрыты винные окошки и дворцы, принадлежавшие знатным семьям.
Участники узнают о кланах, правивших городом, увидят дворец с масонской ложей и место, где молились епископы. Атмосферный борго Альбици и дворец Non Finito добавят колорита. Винное окошко на территории амфитеатра предложит попробовать местные напитки. Экскурсию проведёт опытный гид, раскрывая секреты прошлого и настоящего
Участники узнают о кланах, правивших городом, увидят дворец с масонской ложей и место, где молились епископы. Атмосферный борго Альбици и дворец Non Finito добавят колорита. Винное окошко на территории амфитеатра предложит попробовать местные напитки. Экскурсию проведёт опытный гид, раскрывая секреты прошлого и настоящего
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Уникальные винные окошки
- 🏰 Величественные дворцы
- 🕵️♂️ Тайны флорентийских кланов
- 🎭 Атмосферные улицы
- 📜 Исторические факты
Время начала: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Что можно увидеть
- Дворец Медичи
- Масонская ложа
- Борго Альбици
- Дворец Non Finito
- Флорентийский амфитеатр
Описание экскурсии
Мы проведём вас по улицам, на которые вы не попали бы на обычной прогулке. Но при этом они находятся в самом центре! Вас поразят размахом флорентийские палаццо, а ещё:
- Вы узнаете, какие ещё кланы, кроме Медичи, правили Флоренцией
- Увидите дворец, в котором по сей день размещается масонская ложа
- Отыщете место, где до 18 века молился каждый епископ после бракосочетания с аббатисой
- Прогуляетесь по атмосферному борго Альбици и услышите, какую роль эта семья сыграла в истории Флоренции
- Заглянете во дворец под названием Non Finito — «незаконченный»
- Постучитесь в винное окошко на территории флорентийского амфитеатра — и по желанию попробуете то, что в нём предлагают
Организационные детали
- Дополнительно и по желанию оплачивается напиток из винного окошка — €7–10 за бокал
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€80
|Дети 8-14 лет
|€22
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственнуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
3 мая 2025
Прекрасная экскурсия!
Очень легко, свежо, насыщенно и интересно!
Очень легко, свежо, насыщенно и интересно!
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Индивидуальная
до 10 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
Глубокое знание истории Флоренции и любовь к этому городу, которые передаются и вам!
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Медичи и Микеланджело
Путешествие по следам Медичи и творениям Микеланджело. Узнайте, как династия изменила Флоренцию и вдохновила великих мастеров
Начало: У усыпальниц Медичи
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 08:00
12 ноя в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
€160 за всё до 10 чел.