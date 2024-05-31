А Андрей Палаццо Питти - резиденция великих герцогов читать дальше этом году были во Флоренции и среди всех гидов выбрали именно ее. Как и в Сиене, Ирина была на высоте. Ирина обладает великолепными знаниями и сама проводит экскурсии, а не присылает помощников как многие. Всем рекомендую. Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в

М Марина Секреты галереи Уффици для всех Большое спасибо Лидии за очень интересную экскурсию! Всем очень рекомендуем! Обязательно вернемся во Флоренцию и к этому гиду!

K Kate Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно

Э Элина Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!

О Оксана Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений читать дальше в своем темпе. Без экскурсии с профессионалом вы потеряете время и силы. Мария очень позитивный и опытный экскурсовод - ответила на все вопросы, видно, что хорошо владеет материалом. Очень рекомендуем! Мы в восторге от экскурсии! Мария за 2 часа показала нам главные шедевры, а потом мы остались еще и посмотрели

Е Елена Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.

A Andrey Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем

Т Татьяна Галерея Уффици: от готики до барокко читать дальше это бегом по Европе, чтобы все успеть увидеть, но дольше ходить было б тяжело) Место куда надо сто раз сходить, чтобы про все там узнать Отличная экскурсия, слушать было интересно, на вопросы гид отвечала со знанием дела. В общении приятная. Понятно что за два часа

I Ilya Величие и великолепие галереи Уффици Татьяна прекрасно разбирается в искусстве и наша экскурсия по Уффици была очень интересной. За каждой картиной стояла ее история, и Татьяна смогла передать эту историю нам. Очень советую!