Узнать о всех созданиях - больших и малых - оставивших след в архитектуре города
В музеи Флоренции — с детьми? Есть идея получше! Я знаю, как сделать так, чтобы город эпохи Возрождения подарил маленьким путешественникам самые яркие впечатления. Давайте отправимся исследовать «зоопарк» на улицах города.
Вместе пересчитаем пчёл на памятнике Великому герцогу Фердинанду I, потрём нос кабанчику, найдём корову дуомо и выучим названия животных по-итальянски.
Вместе пересчитаем пчёл на памятнике Великому герцогу Фердинанду I, потрём нос кабанчику, найдём корову дуомо и выучим названия животных по-итальянски.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Эта экскурсия предназначена прежде всего для детей. Но и взрослые смогут открыть для себя столько нового и интересного о Флоренции! В легкой, увлекательной форме я погружу вас в историю города, расскажу о его известных местах и неизвестных традициях. Поговорим о празднике сверчков, взрыве повозки на Пасху и символах флорентийских районов и ремесленных цехов. Вы узнаете:
- почему одним из символов города является флорентийский лев — мардзокко,
- где стояла клетка с живым львами,
- сколько «продержался» во Флоренции жираф, подаренный Лоренцо Великолепному султаном Египта,
- отчего умер каменщик Ансельмо, когда засунул руку в пасть каменного льва,
- и почему на соборе можно увидеть голову коровы.
Организационные детали
Экскурсия проводится по городу в любой день без дополнительных условий и расходов.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 83 туристов
Я — лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. По первой профессии филолог, кандидат наук. Предлагаю широкий спектр самых различных путешествий по Тоскане, по ее городам — Флоренции, Пизе, Сиене, Сан Джиминьяно, Вольтерре и по малым, почти неизвестным местам и борго — Сан Гальгано, Монтериджони, Бадия а Кольтибуоно. Предлагаю также гастрономические и винные туры.
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