Флоренция оживает в рассказах о животных, которые стали символами города. Узнайте, почему львы, коровы и даже жирафы играют важную роль в истории. Экскурсия обещает быть интересной и для детей, и
5 причин купить эту экскурсию
- 🦁 Узнать о символах Флоренции
- 🐝 Пересчитать пчёл на памятнике
- 🐗 Потрогать нос кабанчика
- 🐄 Найти корову на соборе
- 🎉 Погрузиться в традиции города
Что можно увидеть
- Памятник Великому герцогу Фердинанду I
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Описание экскурсии
Эта экскурсия предназначена прежде всего для детей. Но и взрослые смогут открыть для себя столько нового и интересного о Флоренции! В легкой, увлекательной форме я погружу вас в историю города, расскажу о его известных местах и неизвестных традициях. Поговорим о празднике сверчков, взрыве повозки на Пасху и символах флорентийских районов и ремесленных цехов. Вы узнаете:
- почему одним из символов города является флорентийский лев — мардзокко,
- где стояла клетка с живым львами,
- сколько «продержался» во Флоренции жираф, подаренный Лоренцо Великолепному султаном Египта,
- отчего умер каменщик Ансельмо, когда засунул руку в пасть каменного льва,
- и почему на соборе можно увидеть голову коровы.
Организационные детали
Экскурсия проводится по городу в любой день без дополнительных условий и расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 211 туристов
Я лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. По первой профессии филолог, кандидат наук. Предлагаю широкий спектр самых различных путешествий по Тоскане, по ее городам — Флоренции, Пизе, Сиене, Сан Джиминьяно, Вольтерре и по малым, почти неизвестным местам и борго — Сан Гальгано, Монтериджони, Бадия а Кольтибуоно. Предлагаю также гастрономические и винные туры.
Входит в следующие категории Флоренции
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