В музеи Флоренции — с детьми? Есть идея получше! Я знаю, как сделать так, чтобы город эпохи Возрождения подарил маленьким путешественникам самые яркие впечатления. Давайте отправимся исследовать «зоопарк» на улицах города. Вместе пересчитаем пчёл на памятнике Великому герцогу Фердинанду I, потрём нос кабанчику, найдём корову дуомо и выучим названия животных по-итальянски.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Эта экскурсия предназначена прежде всего для детей. Но и взрослые смогут открыть для себя столько нового и интересного о Флоренции! В легкой, увлекательной форме я погружу вас в историю города, расскажу о его известных местах и неизвестных традициях. Поговорим о празднике сверчков, взрыве повозки на Пасху и символах флорентийских районов и ремесленных цехов. Вы узнаете:

почему одним из символов города является флорентийский лев — мардзокко,

где стояла клетка с живым львами,

сколько «продержался» во Флоренции жираф, подаренный Лоренцо Великолепному султаном Египта,

отчего умер каменщик Ансельмо, когда засунул руку в пасть каменного льва,

и почему на соборе можно увидеть голову коровы.

Организационные детали

Экскурсия проводится по городу в любой день без дополнительных условий и расходов.