Флоренция оживает в рассказах о животных, которые стали символами города. Узнайте, почему львы, коровы и даже жирафы играют важную роль в истории. Экскурсия обещает быть интересной и для детей, и

для взрослых. Вместе с гидом пересчитайте пчёл на памятнике Фердинанду I, потрите нос кабанчику и узнайте, где стояла клетка с живыми львами. Погрузитесь в традиции праздника сверчков и узнайте, как символы флорентийских районов связаны с животными

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Эта экскурсия предназначена прежде всего для детей. Но и взрослые смогут открыть для себя столько нового и интересного о Флоренции! В легкой, увлекательной форме я погружу вас в историю города, расскажу о его известных местах и неизвестных традициях. Поговорим о празднике сверчков, взрыве повозки на Пасху и символах флорентийских районов и ремесленных цехов. Вы узнаете:

почему одним из символов города является флорентийский лев — мардзокко,

где стояла клетка с живым львами,

сколько «продержался» во Флоренции жираф, подаренный Лоренцо Великолепному султаном Египта,

отчего умер каменщик Ансельмо, когда засунул руку в пасть каменного льва,

и почему на соборе можно увидеть голову коровы.

Организационные детали

Экскурсия проводится по городу в любой день без дополнительных условий и расходов.