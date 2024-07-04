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адаптироваться к непредвиденным ситуациям. Производит впечатление её глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. С нами на экскурсии были семьи с несколькими маленькими детьми, Саша искусно их приободряла, и тепло и ласково общалась со всеми. Очень теплое впечатление осталось о Флоренции именно благодаря знакомству с ней посредством Саши. Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию и, конечно же, этого гида своим друзьям и знакомым.