Экскурсии выходного дня во Флоренции

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» во Флоренции на русском языке, цены от €45, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Величие Флоренции и ее секреты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии
Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда
Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
150 за всё до 8 чел.
Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
54 отзыва
Уффици: путешествие через эпохи искусства - 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны
Начало: Piazzale degli Uffizi
Завтра в 08:30
6 июля в 08:00
170153 за всё до 4 чел.
По следам Микеланджело с искусствоведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
По следам Микеланджело: путешествие с искусствоведом по Флоренции
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет о жизни и творчестве Микеланджело
Начало: У Капеллы Медичи
Завтра в 10:00
7 июля в 11:00
160 за всё до 6 чел.
Интерьеры и шедевры палаццо Питти
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
Завтра в 15:00
6 июля в 08:00
120 за всё до 25 чел.
Утро во Флоренции
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
121 отзыв
Утренняя прогулка по Флоренции: от дворцов Медичи до Понте-Веккьо
Откройте для себя красоту Флоренции в утренние часы, когда город только просыпается. Экскурсия познакомит вас с историей и архитектурой
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
Расписание: ежедневно в 11:00
7 июля в 11:00
8 июля в 11:00
45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    4 июля 2024
    Утро во Флоренции
    Александра ооочень захватывающе рассказывала про Флоренцию, мы не в первый раз в ней, но она открылась для нас абсолютно с
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    другой стороны, благодаря подсказкам Александры по посетили много чудесных мест, которые точно остались в месте и более того, уже занесли в список то, что не успели увидеть, лишний повод посетить Флоренцию еще раз) С удовольствием бы посетили экскурсию с Александрой еще раз!

  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Утро во Флоренции
    Большое спасибо Александре за нашу прогулку по Флоренции. Это было на одном дыхании. Прошли по историческому центру, Александра делала акценты на посещении интересных мест, как купить билеты, где поесть. Надеюсь ещё воспользоваться услугами. Очень рекомендую!!!
    Большое спасибо Александре за нашу прогулку по Флоренции. Это было на одном дыхании. Прошли по историческомуБольшое спасибо Александре за нашу прогулку по Флоренции. Это было на одном дыхании. Прошли по историческомуБольшое спасибо Александре за нашу прогулку по Флоренции. Это было на одном дыхании. Прошли по историческомуБольшое спасибо Александре за нашу прогулку по Флоренции. Это было на одном дыхании. Прошли по историческомуБольшое спасибо Александре за нашу прогулку по Флоренции. Это было на одном дыхании. Прошли по историческому
  • M
    Mariam
    25 июня 2024
    Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
    Просто слов нет очень умная знающая свое дело очень интересно рассказала про Флоренцию и про музей Уффиций спасибо большое
  • Y
    Yelena
    25 июня 2024
    Утро во Флоренции
    Спасибо гиду Саше за профессионализм, любовь к своей работе и городу, ответственное и уважительное отношение к туристам и умение отлично
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    адаптироваться к непредвиденным ситуациям. Производит впечатление её глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. С нами на экскурсии были семьи с несколькими маленькими детьми, Саша искусно их приободряла, и тепло и ласково общалась со всеми. Очень теплое впечатление осталось о Флоренции именно благодаря знакомству с ней посредством Саши. Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию и, конечно же, этого гида своим друзьям и знакомым.

    Спасибо гиду Саше за профессионализм, любовь к своей работе и городу, ответственное и уважительное отношение кСпасибо гиду Саше за профессионализм, любовь к своей работе и городу, ответственное и уважительное отношение кСпасибо гиду Саше за профессионализм, любовь к своей работе и городу, ответственное и уважительное отношение кСпасибо гиду Саше за профессионализм, любовь к своей работе и городу, ответственное и уважительное отношение к
  • K
    Karina
    8 июня 2024
    Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
    Легкая и информативная экскурсия, советую всем любителям истории искусства:)
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Уффици: 2 часа, 11 залов, море впечатлений
    Мы в восторге от экскурсии! Мария за 2 часа показала нам главные шедевры, а потом мы остались еще и посмотрели
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    в своем темпе. Без экскурсии с профессионалом вы потеряете время и силы. Мария очень позитивный и опытный экскурсовод - ответила на все вопросы, видно, что хорошо владеет материалом. Очень рекомендуем!

  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Интерьеры и шедевры палаццо Питти
    С удовольствием провели время с Татьяной в палаццо Питти. Татьяна показала нам и рассказала о шедеврах Рафаэля, Караваджо, Тициана и многих других великих художников. Было очень интересно и познавательно! Однозначно рекомендую Татьяну как профессионала!
  • Н
    Николай
    20 ноября 2023
    Интерьеры и шедевры палаццо Питти
    Увлекательный тур по дворцу и истории Медичи. Эрудированный профессиональный гид. Спасибо!
  • И
    Ирина
    10 августа 2023
    Интерьеры и шедевры палаццо Питти
    Один из прекраснейших Дворцов в Мире. Спасибо Татьяне за профессионализм и при этом душевность! Было интересно и легко!
  • S
    Svetlana
    30 июля 2023
    Величие Флоренции и ее секреты
    Больше спасибо Марии за эти незаметно пролетевшие 2 часа, экскурсия потрясающая, очень насыщенная, Мария рассказывает очень легко и интересно с юмором. Огромный плюс, это наушники, что не оставляет шанса что то пропустить. Наша компания осталась в восторге)

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «На выходные»

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  4. Интерьеры и шедевры палаццо Питти
  5. Утро во Флоренции
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июле 2024
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Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на выходные, 261 ⭐ отзыв, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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