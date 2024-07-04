1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии
Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда
Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Уффици: путешествие через эпохи искусства - 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны
Начало: Piazzale degli Uffizi
Завтра в 08:30
6 июля в 08:00
170€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Микеланджело: путешествие с искусствоведом по Флоренции
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет о жизни и творчестве Микеланджело
Начало: У Капеллы Медичи
Завтра в 10:00
7 июля в 11:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
Завтра в 15:00
6 июля в 08:00
€120 за всё до 25 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Утренняя прогулка по Флоренции: от дворцов Медичи до Понте-Веккьо
Откройте для себя красоту Флоренции в утренние часы, когда город только просыпается. Экскурсия познакомит вас с историей и архитектурой
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
Расписание: ежедневно в 11:00
7 июля в 11:00
8 июля в 11:00
€45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия4 июля 2024Александра ооочень захватывающе рассказывала про Флоренцию, мы не в первый раз в ней, но она открылась для нас абсолютно с
- ТТатьяна28 июня 2024Большое спасибо Александре за нашу прогулку по Флоренции. Это было на одном дыхании. Прошли по историческому центру, Александра делала акценты на посещении интересных мест, как купить билеты, где поесть. Надеюсь ещё воспользоваться услугами. Очень рекомендую!!!
- MMariam25 июня 2024Просто слов нет очень умная знающая свое дело очень интересно рассказала про Флоренцию и про музей Уффиций спасибо большое
- YYelena25 июня 2024Спасибо гиду Саше за профессионализм, любовь к своей работе и городу, ответственное и уважительное отношение к туристам и умение отлично
- KKarina8 июня 2024Легкая и информативная экскурсия, советую всем любителям истории искусства:)
- ООксана26 мая 2024Мы в восторге от экскурсии! Мария за 2 часа показала нам главные шедевры, а потом мы остались еще и посмотрели
- ИИрина3 мая 2024С удовольствием провели время с Татьяной в палаццо Питти. Татьяна показала нам и рассказала о шедеврах Рафаэля, Караваджо, Тициана и многих других великих художников. Было очень интересно и познавательно! Однозначно рекомендую Татьяну как профессионала!
- ННиколай20 ноября 2023Увлекательный тур по дворцу и истории Медичи. Эрудированный профессиональный гид. Спасибо!
- ИИрина10 августа 2023Один из прекраснейших Дворцов в Мире. Спасибо Татьяне за профессионализм и при этом душевность! Было интересно и легко!
- SSvetlana30 июля 2023Больше спасибо Марии за эти незаметно пролетевшие 2 часа, экскурсия потрясающая, очень насыщенная, Мария рассказывает очень легко и интересно с юмором. Огромный плюс, это наушники, что не оставляет шанса что то пропустить. Наша компания осталась в восторге)
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «На выходные»
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