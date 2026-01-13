7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции

Загадочная и уютная часть Флоренции, где скрыты старинные ремесла и тайны. Прогулка по Ольтрарно подарит вам уникальные впечатления
Загадочная и чарующая часть Флоренции, Ольтрарно, приглашает в мир, где старинные ремесла и интриги оживают на каждом шагу. Погрузитесь в атмосферу, где уютные улочки и мастерские открывают свои секреты.

Здесь, вдали
читать дальшеуменьшить

от туристической суеты, можно насладиться аутентичной флорентийской жизнью, посетить ремесленные лавки и узнать тайны известных личностей.

Прогулка по Ольтрарно - это возможность увидеть Флоренцию с другой стороны и открыть для себя её истинную душу

5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Прогулка по старинному мосту Понте Веккьо
  • 🛍️ Посещение ремесленных мастерских
  • 🎨 Открытие секретов флорентийских улиц
  • 🏛️ Узнать историю известных личностей
  • 🍷 Насладиться уютной атмосферой Ольтрарно
Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции
Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции
Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции

Что можно увидеть

  • Понте Веккьо
  • Узкие улочки Ольтрарно
  • Дворец Бьянки Каппелло

Описание экскурсии

Непарадная Флоренция

Ольтрарно, «за рекой» — так называют флорентийцы зону по ту сторону реки Арно. Мы пройдемся по кварталу, знаменитому своими узкими улочками, каждая из которых пропитана историей, интригами и любопытными деталями, а также известному ремесленными мастерскими, поддерживающими старинные традиции, и новыми эксцентричные ювелирными магазинчиками и лабораториями. В Ольтрарно не царит парадная праздничность городa-музея, не так суматошно, как в историческом центре, но самые излюбленные коренными флорентийцами трактирчики, бары, магазинчики, находятся именно здесь! И именно здесь вы обнаружите аутентичную Флоренцию, менее помпезную и гораздо более уютную.

Старинные ремесла Флоренции

Лавки мастеров старинных ремёсел настолько укоренились в ткани города, что стали его визитной карточкой. Тут можно преобрести настоящие флорентийские сувениры или просто посмотреть, как трудятся реставраторы, антиквары, скульпторы, художники, мастера, создающие уже много десятелетий подряд флоретийскую мармированную бумагу, инкрустаторы, гравёры, керамисты, знающие секреты обработки материалов, которые передаются из поколения в поколение.

Понте Веккьо — визитная карточка города

Мы начнём нашу прогулку с Ponte Vecchio, самого старинного флорентийского моста, знаменитого своими ювелирными лавками. Тут же мы посетим одну из настоящих ремесленных ювелирных мастерских, погружённую в подлинную и чарующую среду, намеренно оставленную без временных изменений, где уже несколько веков подряд рождаются драгоценности, гравируются ценные металлы, реализуются геральдические печати и гербы, а также реставрируются и обновляются украшения и произведения искусства, применяя традиционные техники обработки.

Секреты флорентийских улиц

По дороге я расскажу и покажу множество удивительных и малоизвестных деталей, которые частенько остаются незамеченными, как для большинства посетителей, так и для самих флорентийцев. Вы посетите место, где родился известный математик и мореплаватель, который косвенно учавствовал в открытии Америки; увидите остатки колодца римской эпохи; пройдёте по узенькому переулку, где родилась всеми известная и самая загадочная женщина в мире. Полюбуетесь дворцом, который великий герцог Франческо I подарил своей возлюбленной Бьянке Каппелло, и узнаете интриги их запретной любви. Зайдете в мастерские нескольких антикваров, инкрустаторов и создателей флорентийской мармированной бумаги, а так же прогуляетесь по одной из улиц сохранивших свой средневековый дух несмотря на разрушительные взрывы, которые сотрясли Флоренцию во время Второй мировой войны.

В заключение прогулки мы вернёмся на роскошный и аккуратный правый берег реки по самому элегантному флорентийскому мосту — Санта Тринита, любуясь чарующим видом города, отражающегося в воде.

Организационные детали

По желанию и предварительной заявке мы сможем посетить любопытную студию мастера Марины, которая создаёт необычную бижутерию, аксессуары и мебель на тему сладостей и фруктов. Её мастерская располагается в самом сердце квартала Ольтрарно, с чарующим видом на рыжие крыши флорентийских домов и купол церкви Санто Спирито и грандиозный фасад Палаццо Питти.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Ponte Vecchio
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию. Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный
читать дальшеуменьшить

гид. Но истинный залог моего счастья и успеха — чувствовать себя настоящей флорентийкой. Свою первую аудиторию — коренных флорентийцев — я покоряла эмоциями и вниманием к деталям. Именно они помогли мне превращать каждый факт в маленький восторг, а город — в живого героя. Я ежедневно продолжаю исследовать секретные уголки, новые маршруты, а также любимые местные бары, винотеки, траттории. Мне нравится делиться находками и составлять для гостей подборку лучших гастроадресов. Для меня важно настроиться на ваш ритм и провести живую встречу с Флоренцией. Моя миссия — сделать так, чтобы свидание с городом превратилось в любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Если вы хотите не просто «посмотреть город», а влюбиться в него — с улыбкой, лёгкостью и искренним восхищением — нам точно по пути!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Мария
Ходила с Дарьей на экскурсию «Другой лик Флоренции».

Была во Флоренции далеко не первый раз, но Дарья смогла меня удивить новыми местами и фактами.
Она поведала нюансы жизни местных жителей, провела по
читать дальшеуменьшить

необычному маршруту, где мы смогли побывать в разных мастерских и даже увидеть дом, где жила героиня знаменитой картины Леонардо Да Винчи.
Отдельно хочется отметить широкий кругозор Дарьи и возможность подстроить ход экскурсии под потребности туриста.
Кроме того, Дарья сделала мне замечательные фото.

Большое спасибо за экскурсию!
Рекомендую!

Ходила с Дарьей на экскурсию «Другой лик Флоренции».
Ходила с Дарьей на экскурсию «Другой лик Флоренции».
Ходила с Дарьей на экскурсию «Другой лик Флоренции».
Ходила с Дарьей на экскурсию «Другой лик Флоренции».
Ходила с Дарьей на экскурсию «Другой лик Флоренции».
Ходила с Дарьей на экскурсию «Другой лик Флоренции».
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия составлена здорово. Дарья показывает Флоренцию, как город мастеров - здесь не только творили такие гиганты как Леонардо, Ботичелли, Бенвенуто Челлини - в Ольтрарно до сих пор работают мастерские "простых
читать дальшеуменьшить

людей" - шляпников, мастеров флорентийской мозаики, мебельщиков, ювелиров и т. д. В век гаджетов еще сохранились люди, которые умеют работать руками - жаль, что их таланты уходят в прошлое и заменяются бездушными 3D принтерами, компьютерными программами….
Если есть возможность - спешите показать детям как работали настоящие мастера сотни и сотни лет назад. Это уходит на наших глазах. К сожалению, смены мастерам не предвидится - бездушная глобализация вытесняет мир мастеров и подменяет его цифровым ширпотребом.

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Большое спасибо Даше за экскурсию! Было очень интересно! Даша рассказала нам и про исторические события, связанные с местами, в которых проходила экскурсия, и обратила наше внимание на интересные детали. Мы
читать дальшеуменьшить

заглянули и в лавку ювелиров, посмотрели процесс изготовления узора на знаменитой флорентийской бумаге, понаблюдали за работой мастеров по изготовлению флорентийской мозаики. И узнали много интересного про историю этого района Флоренции!
Экскурсия понравится и тем, кто интересуется процессами ремёсел, и тем, кто хочет узнать интересные подробности об истории этой части Флоренции, и тем, кто ищет характерные сувениры.

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсия замечательная! Уже не первый раз во Флоренции. Очень захотелось увидеть воочию, как производят все эти замечательные вещи. Мы были в ювелирной мастерской, где вручную делают укращения. Не удержалась и
читать дальшеуменьшить

даже кое-что купила! Потом была флорентийская мозаика. Это волшебство какое-то, там создаются уникальные вещи. Последнее - флорентийская бумага, тоже очень интересно и красиво. Со мной было 3 подростков, 12-15 лет, которым было гораздо интереснен, чем обычно в музее:)
Даша - прекрасный гид, с которым интересно и комфортно!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Спасибо за экскурсию! Она была замечательная! Мы вместе с Дашей увидели очень интересные уголки и погрузились в атмосферу Флоренции. Мы побывали в различных мастерских и увидели процесс изготовления традиционных для Флоренции вещей. Экскурсия подойдёт для семей с детьми от 11 лет. Наша большая компания состояла из людей разных поколений и родов занятий. Всем было интересно!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Если Вы хотите погрузиться в историю мастеровых древней Флоренции, то вам сюда, к Даше. Удивление и восхищение вызывает ее рассказ. желание не только показывать, где все происходит, но и даёт возможность пообщаться с самими мастерами. Да и вокруг столько интересного… хороший язык, очаровательная манера общения… о чем ещё может мечтать турист.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии на «Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции»

Тайны и легенды района Ольтрарно
Пешая
2 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Тайны и легенды района Ольтрарно
Ольтрарно - это сердце Флоренции, где каждая улица дышит историей. Узнайте о жизни великих мастеров и окунитесь в атмосферу эпохи Возрождения
Начало: У Старого моста
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
14 авг в 13:00
€50 за человека
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Мозаика, керамика, золото, бронза, кожа - сокровища и техники традиционных ремесленников города
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от €160 за всё до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Завтра в 10:00
14 авг в 10:00
от €175 за всё до 10 чел.
Другая Флоренция, нетуристическая
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Другая Флоренция, нетуристическая
Откройте для себя другую сторону Флоренции, прогуливаясь по историческим улочкам и площадям, где жили великие итальянские деятели
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции
от €280 за экскурсию