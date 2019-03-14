7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Непарадная Флоренция

Ольтрарно, “за рекой” – так называют флорентийцы зону по ту сторону реки Арно. Мы пройдемся по кварталу, знаменитому своими узкими улочками, каждая из которых пропитана историей, интригами и любопытными деталями, а также известному ремесленными мастерскими, поддерживающими старинные традиции, и новыми эксцентричные ювелирными магазинчиками и лабораториями. В Ольтрарно не царит парадная праздничность городa-музея, не так суматошно, как в историческом центре, но самые излюбленные коренными флорентийцами трактирчики, бары, магазинчики, находятся именно здесь! И именно здесь вы обнаружите аутентичную Флоренцию, менее помпезную и гораздо более уютную.

Старинные ремесла Флоренции

Лавки мастеров старинных ремёсел настолько укоренились в ткани города, что стали его визитной карточкой. Тут можно преобрести настоящие флорентийские сувениры или просто посмотреть, как трудятся реставраторы, антиквары, скульпторы, художники, мастера, создающие уже много десятелетий подряд флоретийскую мармированную бумагу, инкрустаторы, гравёры, керамисты, знающие секреты обработки материалов, которые передаются из поколения в поколение.

Понте Веккьо – визитная карточка города

Мы начнём нашу прогулку с Ponte Vecchio, самого старинного флорентийского моста, знаменитого своими ювелирными лавками. Тут же мы посетим одну из настоящих ремесленных ювелирных мастерских, погружённую в подлинную и чарующую среду, намеренно оставленную без временных изменений, где уже несколько веков подряд рождаются драгоценности, гравируются ценные металлы, реализуются геральдические печати и гербы, а также реставрируются и обновляются украшения и произведения искусства, применяя традиционные техники обработки.

Секреты флорентийских улиц

По дороге я расскажу и покажу множество удивительных и малоизвестных деталей, которые частенько остаются незамеченными, как для большинства посетителей, так и для самих флорентийцев. Вы посетите место, где родился известный математик и мореплаватель, который косвенно учавствовал в открытии Америки; увидите остатки колодца римской эпохи; пройдёте по узенькому переулку, где родилась всеми известная и самая загадочная женщина в мире. Полюбуетесь дворцом, который великий герцог Франческо I подарил своей возлюбленной Бьянке Каппелло, и узнаете интриги их запретной любви. Зайдете в мастерские нескольких антикваров, инкрустаторов и создателей флорентийской мармированной бумаги, а так же прогуляетесь по одной из улиц сохранивших свой средневековый дух несмотря на разрушительные взрывы, которые сотрясли Флоренцию во время Второй мировой войны.

В заключении нашей прогулки, мы вернёмся на роскошный и аккуратный правый берег реки по самому элегантному флорентийскому мосту – Санта Тринита, любуясь на чарующий вид города отражающегося в воде.