7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Загадочная и чарующая часть Флоренции, Ольтрарно, приглашает в мир, где старинные ремесла и интриги оживают на каждом шагу. Погрузитесь в атмосферу, где уютные улочки и мастерские открывают свои секреты.Здесь, вдали

от туристической суеты, можно насладиться аутентичной флорентийской жизнью, посетить ремесленные лавки и узнать тайны известных личностей. Прогулка по Ольтрарно - это возможность увидеть Флоренцию с другой стороны и открыть для себя её истинную душу

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Непарадная Флоренция

Ольтрарно, «за рекой» — так называют флорентийцы зону по ту сторону реки Арно. Мы пройдемся по кварталу, знаменитому своими узкими улочками, каждая из которых пропитана историей, интригами и любопытными деталями, а также известному ремесленными мастерскими, поддерживающими старинные традиции, и новыми эксцентричные ювелирными магазинчиками и лабораториями. В Ольтрарно не царит парадная праздничность городa-музея, не так суматошно, как в историческом центре, но самые излюбленные коренными флорентийцами трактирчики, бары, магазинчики, находятся именно здесь! И именно здесь вы обнаружите аутентичную Флоренцию, менее помпезную и гораздо более уютную.

Старинные ремесла Флоренции

Лавки мастеров старинных ремёсел настолько укоренились в ткани города, что стали его визитной карточкой. Тут можно преобрести настоящие флорентийские сувениры или просто посмотреть, как трудятся реставраторы, антиквары, скульпторы, художники, мастера, создающие уже много десятелетий подряд флоретийскую мармированную бумагу, инкрустаторы, гравёры, керамисты, знающие секреты обработки материалов, которые передаются из поколения в поколение.

Понте Веккьо — визитная карточка города

Мы начнём нашу прогулку с Ponte Vecchio, самого старинного флорентийского моста, знаменитого своими ювелирными лавками. Тут же мы посетим одну из настоящих ремесленных ювелирных мастерских, погружённую в подлинную и чарующую среду, намеренно оставленную без временных изменений, где уже несколько веков подряд рождаются драгоценности, гравируются ценные металлы, реализуются геральдические печати и гербы, а также реставрируются и обновляются украшения и произведения искусства, применяя традиционные техники обработки.

Секреты флорентийских улиц

По дороге я расскажу и покажу множество удивительных и малоизвестных деталей, которые частенько остаются незамеченными, как для большинства посетителей, так и для самих флорентийцев. Вы посетите место, где родился известный математик и мореплаватель, который косвенно учавствовал в открытии Америки; увидите остатки колодца римской эпохи; пройдёте по узенькому переулку, где родилась всеми известная и самая загадочная женщина в мире. Полюбуетесь дворцом, который великий герцог Франческо I подарил своей возлюбленной Бьянке Каппелло, и узнаете интриги их запретной любви. Зайдете в мастерские нескольких антикваров, инкрустаторов и создателей флорентийской мармированной бумаги, а так же прогуляетесь по одной из улиц сохранивших свой средневековый дух несмотря на разрушительные взрывы, которые сотрясли Флоренцию во время Второй мировой войны.

В заключение прогулки мы вернёмся на роскошный и аккуратный правый берег реки по самому элегантному флорентийскому мосту — Санта Тринита, любуясь чарующим видом города, отражающегося в воде.

Организационные детали

По желанию и предварительной заявке мы сможем посетить любопытную студию мастера Марины, которая создаёт необычную бижутерию, аксессуары и мебель на тему сладостей и фруктов. Её мастерская располагается в самом сердце квартала Ольтрарно, с чарующим видом на рыжие крыши флорентийских домов и купол церкви Санто Спирито и грандиозный фасад Палаццо Питти.