7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Аутентичные уголки города, ремесленные мастерские и малоизвестные исторические факты

Даша
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Даша – ваш гид
Загадочная, красочная, эксцентричная, забавная, интригующая, богемная, беззаботная, чарующая - вот она, менее известная туристам Флоренция, что обитает на левом берегу реки Арно.

Мы прогуляемся с вами по той части города, куда обычно не добирается торопливый турист.

По тем местам, где уже много столетий хранится истинная душа Флоренции.
187 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Ponte Vecchio
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции

Что вас ожидает

Непарадная Флоренция
Ольтрарно, “за рекой” – так называют флорентийцы зону по ту сторону реки Арно. Мы пройдемся по кварталу, знаменитому своими узкими улочками, каждая из которых пропитана историей, интригами и любопытными деталями, а также известному ремесленными мастерскими, поддерживающими старинные традиции, и новыми эксцентричные ювелирными магазинчиками и лабораториями. В Ольтрарно не царит парадная праздничность городa-музея, не так суматошно, как в историческом центре, но самые излюбленные коренными флорентийцами трактирчики, бары, магазинчики, находятся именно здесь! И именно здесь вы обнаружите аутентичную Флоренцию, менее помпезную и гораздо более уютную.

Старинные ремесла Флоренции
Лавки мастеров старинных ремёсел настолько укоренились в ткани города, что стали его визитной карточкой. Тут можно преобрести настоящие флорентийские сувениры или просто посмотреть, как трудятся реставраторы, антиквары, скульпторы, художники, мастера, создающие уже много десятелетий подряд флоретийскую мармированную бумагу, инкрустаторы, гравёры, керамисты, знающие секреты обработки материалов, которые передаются из поколения в поколение.

Понте Веккьо – визитная карточка города
Мы начнём нашу прогулку с Ponte Vecchio, самого старинного флорентийского моста, знаменитого своими ювелирными лавками. Тут же мы посетим одну из настоящих ремесленных ювелирных мастерских, погружённую в подлинную и чарующую среду, намеренно оставленную без временных изменений, где уже несколько веков подряд рождаются драгоценности, гравируются ценные металлы, реализуются геральдические печати и гербы, а также реставрируются и обновляются украшения и произведения искусства, применяя традиционные техники обработки.

Секреты флорентийских улиц
По дороге я расскажу и покажу множество удивительных и малоизвестных деталей, которые частенько остаются незамеченными, как для большинства посетителей, так и для самих флорентийцев. Вы посетите место, где родился известный математик и мореплаватель, который косвенно учавствовал в открытии Америки; увидите остатки колодца римской эпохи; пройдёте по узенькому переулку, где родилась всеми известная и самая загадочная женщина в мире. Полюбуетесь дворцом, который великий герцог Франческо I подарил своей возлюбленной Бьянке Каппелло, и узнаете интриги их запретной любви. Зайдете в мастерские нескольких антикваров, инкрустаторов и создателей флорентийской мармированной бумаги, а так же прогуляетесь по одной из улиц сохранивших свой средневековый дух несмотря на разрушительные взрывы, которые сотрясли Флоренцию во время Второй мировой войны.

В заключении нашей прогулки, мы вернёмся на роскошный и аккуратный правый берег реки по самому элегантному флорентийскому мосту – Санта Тринита, любуясь на чарующий вид города отражающегося в воде.

Организационные детали

По желанию и предварительной заявке, мы сможем посетить любопытную студию мастера Марины К., которая создаёт необычную бижутерию, аксессуары и мебель на тему сладостей и фруктов. Её мастерская располагается в самом сердце квартала Ольтрарно, с чарующим видом на рыжие крыши флорентийских домов и купол церкви Санто Спирито и грандиозный фасад Палаццо Питти.

Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции
Неисследованные уголки Ольтрарно: другой лик Флоренции

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ponte Vecchio.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Даша
Даша
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в 11 лет переехала во Флоренцию — город, в который я сразу же безумно влюбилась и где я получила гуманитарное образование. С 2013 года я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям, но прежде всего, я местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, с которыми знаком только местный человек, посоветую излюбленные флорентийцами траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2019
Если Вы хотите погрузиться в историю мастеровых древней Флоренции, то вам сюда, к Даше. Удивление и восхищение вызывает ее рассказ. желание не только показывать, где все происходит, но и даёт возможность пообщаться с самими мастерами. Да и вокруг столько интересного... хороший язык, очаровательная манера общения... о чем ещё может мечтать турист.
28 ноября 2018
Даша, просто молодец. Ее знания о Флоренции, порой поражают. Узнали много нового, чего раньше не замечали, хотя были во Флоренции , раз 10.
27 октября 2018
Экскурсия составлена здорово. Дарья показывает Флоренцию, как город мастеров - здесь не только творили такие гиганты как Леонардо, Ботичелли, Бенвенуто Челлини - в Ольтрарно до сих пор работают мастерские "простых людей" - шляпников, мастеров флорентийской мозаики, мебельщиков, ювелиров и т.д. В век гаджетов еще сохранились люди, которые умеют работать руками - жаль, что их таланты уходят в прошлое и заменяются бездушными 3D принтерами, компьютерными программами....
Если есть возможность - спешите показать детям как работали настоящие мастера сотни и сотни лет назад. Это уходит на наших глазах. К сожалению, смены мастерам не предвидится - бездушная глобализация вытесняет мир мастеров и подменяет его цифровым ширпотребом.
6 июля 2018
Спасибо за экскурсию! Она была замечательная! Мы вместе с Дашей увидели очень интересные уголки и погрузились в атмосферу Флоренции. Мы побывали в различных мастерских и увидели процесс изготовления традиционных для Флоренции вещей. Экскурсия подойдёт для семей с детьми от 11 лет. Наша большая компания состояла из людей разных поколений и родов занятий. Всем было интересно!
22 сентября 2017
Прекрасная , интереснейшая экскурсия! Даша подобрала замечательный материал. Наши ожидания были даже превышены. С удовольствием встретимся еще раз. Время экскурсии пролетело незаметно. Рекомендуем и экскурсию и экскурсовода Дарью. Игорь, Марина. Киев.
14 сентября 2017
Экскурсия понравилась. Неожиданно интересно было посмотреть на производство флорентийской бумаги. Гид интересно рассказывала и не грузила лишней информацией. Заинтересовались даже дети.
Рекомендую.
25 апреля 2017
Большое спасибо Даше за экскурсию! Было очень интересно! Даша рассказала нам и про исторические события, связанные с местами, в которых проходила экскурсия, и обратила наше внимание на интересные детали. Мы заглянули и в лавку ювелиров, посмотрели процесс изготовления узора на знаменитой флорентийской бумаге, понаблюдали за работой мастеров по изготовлению флорентийской мозаики. И узнали много интересного про историю этого района Флоренции!
Экскурсия понравится и тем, кто интересуется процессами ремёсел, и тем, кто хочет узнать интересные подробности об истории этой части Флоренции, и тем, кто ищет характерные сувениры.

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