Что за отношения были у Савонарола и Медичи? В чем секрет необычного герба семейства? Как случилось, что род Медичи прервался в 18 веке? — на эти вопросы (и не только) я отвечу по ходу нашей экскурсии, куда входит посещение первой резиденции Медичи — дворца Медичи-Риккарди, усыпальницы Медичи, Старого Дворца и последней резиденции этого семейства — дворца Питти.
Семейство Медичи правило во Флоренции более трех веков. Незаурядные ценители искусства, щедрые меценаты, умелые политики, успешные банкиры. Именно представители этого семейства открыли талант Микеланджело, именно они были одними из покровителей Сандро Боттичелли, Бенвенуто Челлини и других художников и скульпторов. Но так ли это было на самом деле? Не скрывается ли во всем этом какой-то личный интерес? Почему убили брата Лоренцо Великолепного? Кто отравил Франческо I и его жену?
на эти и многие другие вопросы я отвечу по ходу нашей экскурсии.
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Стоимость входных билетов и их бронирования (если необходимо)
Место начала и завершения?
Флоренция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
