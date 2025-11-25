Семейство Медичи правило во Флоренции более трех веков. Незаурядные ценители искусства, щедрые меценаты, умелые политики, успешные банкиры. Именно представители этого семейства открыли талант Микеланджело, именно они были одними из покровителей Сандро Боттичелли, Бенвенуто Челлини и других художников и скульпторов. Но так ли это было на самом деле? Не скрывается ли во всем этом какой-то личный интерес? Почему убили брата Лоренцо Великолепного? Кто отравил Франческо I и его жену?

на эти и многие другие вопросы я отвечу по ходу нашей экскурсии.