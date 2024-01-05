1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия во Дворец Питти: встреча с искусством Ренессанса
Откройте величие Дворца Питти с профессиональным гидом. Искусство, история и шедевры мирового значения
Начало: Piazza de’ Pitti
Расписание: Вторник - пятница в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дворец Питти - резиденция Медичи
Начало: Piazza de’ Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Италия
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Уффици и Питти: путешествие в искусство и историю Флоренции
Начало: Galeria Uffizi
Расписание: Вт, ср, чт, пт, сб в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Три музея за три часа
Начало: Площадь Синьории, возле льва
Расписание: Кроме понедельника! 8.30 - 13.00/ 14.30-18.00
€220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- BBelonogow5 января 2024Все прошло здорово. Экскурсовод Светлана провела по всему второму этажу, рассказала и об интерьерах, и о картинах, и о предметах
- ВВладислав23 августа 2023Экскурсия получилась замечательной! С нами была гид, Диана, которая смогла показать как Дворец Питти, так и сады Боболи во всей
- RRoman10 августа 2023Татьяна восхитительный человек и отменный экскурсовод! Вовлеченность 100% в процесс! Спасибо огромное! Всем рекомендую
- ЕЕвгений19 декабря 2021Дворец ПиттиСпасибо Ирине за отличную экскурсию. Море полезной, интересной информации.
- bbmaskin11 сентября 2019Дворец ПиттиОчень профессиональная и интересная экскурсия. Ирина очень хороший гид.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Дворец Питти»
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