читать дальше

красе. Очень приятно было то, что мы смогли задать Диане вопросы по поводу направлений самых интересных экскурсий и мест в самой Флоренции и около неё. Мы получили исключительно полезную информацию, которая далее нам помогла в выстраивании плана нашего отдыха. Диана - профессионал своего дела и очень душевный человек. Спасибо!