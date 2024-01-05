Дворец Питти – экскурсии во Флоренции

Найдено 6 экскурсий в категории «Дворец Питти» во Флоренции на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия во Дворец Питти
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Экскурсия во Дворец Питти: встреча с искусством Ренессанса
Откройте величие Дворца Питти с профессиональным гидом. Искусство, история и шедевры мирового значения
Начало: Piazza de’ Pitti
Расписание: Вторник - пятница в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 100 за всё до 2 чел.
Дворец Питти - резиденция Медичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дворец Питти - резиденция Медичи
Начало: Piazza de’ Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Италия
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 25 чел.
Вечернее свидание с Флоренцией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Уффици и Питти: путешествие в искусство и историю Флоренции
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Уффици и Питти: путешествие в искусство и историю Флоренции
Начало: Galeria Uffizi
Расписание: Вт, ср, чт, пт, сб в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70 за человека
По ту сторону моста
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
75 за человека
Три музея за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Три музея за три часа
Начало: Площадь Синьории, возле льва
Расписание: Кроме понедельника! 8.30 - 13.00/ 14.30-18.00
220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Belonogow
    5 января 2024
    Экскурсия во Дворец Питти
    Все прошло здорово. Экскурсовод Светлана провела по всему второму этажу, рассказала и об интерьерах, и о картинах, и о предметах
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    мебели, сопровождая это экскурсами в историю. Спасибо компании, что не стали искать способов «слиться», а при отсутствии других желающих провели индивидуальную экскурсию по цене групповой!

  • В
    Владислав
    23 августа 2023
    Экскурсия во Дворец Питти
    Экскурсия получилась замечательной! С нами была гид, Диана, которая смогла показать как Дворец Питти, так и сады Боболи во всей
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    красе. Очень приятно было то, что мы смогли задать Диане вопросы по поводу направлений самых интересных экскурсий и мест в самой Флоренции и около неё. Мы получили исключительно полезную информацию, которая далее нам помогла в выстраивании плана нашего отдыха. Диана - профессионал своего дела и очень душевный человек. Спасибо!

  • R
    Roman
    10 августа 2023
    Дворец Питти - резиденция Медичи
    Татьяна восхитительный человек и отменный экскурсовод! Вовлеченность 100% в процесс! Спасибо огромное! Всем рекомендую
  • Е
    Евгений
    19 декабря 2021
    Дворец Питти
    Спасибо Ирине за отличную экскурсию. Море полезной, интересной информации.
  • b
    bmaskin
    11 сентября 2019
    Дворец Питти
    Очень профессиональная и интересная экскурсия. Ирина очень хороший гид.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Дворец Питти»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Экскурсия во Дворец Питти
  2. Дворец Питти - резиденция Медичи
  3. Вечернее свидание с Флоренцией
  4. Уффици и Питти: путешествие в искусство и историю Флоренции
  5. По ту сторону моста
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Дворец Питти" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 70 до 220. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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