1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце Возрождения
Ваш персональный путеводитель по эпохе Возрождения в самом сердце Флоренции, где искусство оживает
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SS.arsena30 августа 2023Мария провела супер экскурсию! Очень рекомендую
- ЕЕкатерина20 ноября 2019хорошая экскурсия, все очень понравилось.
- РРепина8 апреля 2017Замечательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Дворец Медичи Риккарди»
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