Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Во Флоренции мы с Вами пройдем по следам бунтующего гения: усыпальница Медичи с его скульптурами «День/Ночь», «Утро/Вечер»; галерея Академии Художеств, где его «Рабы» соседствуют с оригинальным «Давидом»; церковь Святого Креста, где Микеланджело был захоронен. При желании экскурсию можно расширить, посетив дом семьи Буонаротти и музей Барджелло.

Елена Ваш гид во Флоренции Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский

итальянский

🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком €260 за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии «Для мастера не может быть решенья Вне мрамора, где кроется оно, Пока в скульптуру не воплощено Рукой, послушной воле вдохновенья…» Не каждый знает, что Микеланджело был не только скульптором, живописцем и архитектором, но еще и поэтом. Рожденный и выросший в эпоху, когда его гуманистические идеалы и чувство обнаженного тела могли быть поняты и оценены по достоинству, он, к несчастью, провел большую часть жизни в трагических переживаниях и, находясь еще в полном расцвете творчества, оказался одиноким. Тому пример его бесконечные метания между Римом и Флоренцией, между папским двором и семейством Медичи.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату