Во Флоренции мы с Вами пройдем по следам бунтующего гения: усыпальница Медичи с его скульптурами «День/Ночь», «Утро/Вечер»; галерея Академии Художеств, где его «Рабы» соседствуют с оригинальным «Давидом»; церковь Святого Креста, где Микеланджело был захоронен. При желании экскурсию можно расширить, посетив дом семьи Буонаротти и музей Барджелло.
Описание экскурсии«Для мастера не может быть решенья Вне мрамора, где кроется оно, Пока в скульптуру не воплощено Рукой, послушной воле вдохновенья…» Не каждый знает, что Микеланджело был не только скульптором, живописцем и архитектором, но еще и поэтом. Рожденный и выросший в эпоху, когда его гуманистические идеалы и чувство обнаженного тела могли быть поняты и оценены по достоинству, он, к несчастью, провел большую часть жизни в трагических переживаниях и, находясь еще в полном расцвете творчества, оказался одиноким. Тому пример его бесконечные метания между Римом и Флоренцией, между папским двором и семейством Медичи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Стоимость входных билетов и их бронирования (если необходимо)
Место начала и завершения?
Флоренция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться во Флоренцию
Откройте дверь в средневековую Флоренцию и встретьтесь лицом к лицу с величием Возрождения в уникальной экскурсии
Начало: В районе площади Сан Джованни
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
€144
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Микеланджело Буонарроти: понять гения
Погрузитесь в мир Микеланджело Буонарроти во Флоренции. Узнайте о его жизни, творчестве и уникальных шедеврах в Галерее Академии и Капелле Медичи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
€175 за всё до 10 чел.