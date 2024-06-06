1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города
Начало: Piazza della Repubblica
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
250€225 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
3 часа
Санта Кроче: путешествие по скрытым уголкам истории Флоренции
Загляните в уникальные уголки Санта Кроче, где история оживает в деталях, недоступных обычному туристу
Начало: На Piazza Santa Croce
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
Рассмотреть знаменитые фрески, гробницы и капеллы
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Флоренция за один день: погружение в эпоху Возрождения
За один день вы увидите самые значимые достопримечательности Флоренции, окунетесь в мир искусства и истории, узнаете много нового
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€470 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция как на ладони
Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета
Начало: площадь Санта Мария Новелла
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€130 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 9 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства
Начало: Около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
10 июня в 12:30
12 июня в 12:00
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Узнать секреты Флоренции
Начало: Piazza di Santa Maria Novella, 50123 Firenze
Расписание: С понедельника по воскресенье с 08: 30 до 17 часов.
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLaura6 июня 2024Мы в первый раз были во Флоренции, Мила нам развернуто рассказала историю Возрождения, было очень интересно и познавательно, спасибо большое, после этой экскурсии мы взяли и в других городах Италии эту услугу, рекомендую 🙌🏼
- ССветлана5 июня 2024Отличный гид
- ААнна4 июня 2024Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
- GGiedrius2 июня 2024Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!
- ЛЛена2 июня 2024Марина- великолепный рассказчик с большим багажом знаний. Хорошая и степенная подача информации, легко для усвоения. Рекомендую начать изучение Флоренции именно с обзорной экскурсии
- ААртём30 мая 2024Отличная обзорная экскурсия
- ММария26 мая 2024Все отлично! Очень понравилось!
- ЕЕлена23 мая 2024Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.
- AAndrey22 мая 2024Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем
- ННаталья20 мая 2024Добрый день. Экскурсия понравилась. Много интересных фактов, о которых рассказала Марина. Но, мне было маловато.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Базилика Санта-Кроче»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Базилика Санта-Кроче" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 470 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 575 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Базилика Санта-Кроче», 575 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август