Экскурсии с посещением базилики Санта-Кроче

Найдено 12 экскурсий в категории «Базилика Санта-Кроче» во Флоренции на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великолепная Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
99 отзывов
Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
114 за всё до 15 чел.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
143 отзыва
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
160 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по Флоренции
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
66 отзывов
Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города
Начало: Piazza della Repubblica
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
250225 за всё до 6 чел.
Ежедневная прогулка по Флоренции
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
227 отзывов
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
70 за человека
Секреты квартала Санта Кроче
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Санта Кроче: путешествие по скрытым уголкам истории Флоренции
Загляните в уникальные уголки Санта Кроче, где история оживает в деталях, недоступных обычному туристу
Начало: На Piazza Santa Croce
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
225 за всё до 6 чел.
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
Рассмотреть знаменитые фрески, гробницы и капеллы
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 6 чел.
Вся Флоренция за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Флоренция за один день: погружение в эпоху Возрождения
За один день вы увидите самые значимые достопримечательности Флоренции, окунетесь в мир искусства и истории, узнаете много нового
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
470 за всё до 10 чел.
Флоренция как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Флоренция как на ладони
Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета
Начало: площадь Санта Мария Новелла
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
130 за всё до 3 чел.
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 9 чел.
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства
Начало: Около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
10 июня в 12:30
12 июня в 12:00
160144 за всё до 6 чел.
Узнать секреты Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Узнать секреты Флоренции
Начало: Piazza di Santa Maria Novella, 50123 Firenze
Расписание: С понедельника по воскресенье с 08: 30 до 17 часов.
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
120 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Базилика Санта-Кроче»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
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  4. Ежедневная прогулка по Флоренции
  5. Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Базилика Санта-Кроче" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 470 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 575 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «Базилика Санта-Кроче», 575 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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