2.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 9 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Встречаемся в Академии
Начало: 60, Via Ricasoli, 58, 50122 Firenze FI
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника.
3 мар в 09:00
4 мар в 09:00
€60 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Микеладжело: Тайна одиночества гения
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€220 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 ноября 2019хорошая экскурсия, все очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Галерея Академии изящных искусств»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в феврале 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Галерея Академии изящных искусств" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 220. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Галерея Академии изящных искусств», 2 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель