Оказаться на природе среди живописных тосканских холмов, прогуляться вдоль солнечных виноградников, узнать, какие секреты хранит винный регион Кьянти, побродить по уютным улочкам средневекового городка, отведать местных вин и деликатесов.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что вас ожидает:
- Городок Греве ин Кьянти
- Центральная площадь
- Средневековый старинный городок-крепость
- Местное винное хозяйство
- Природные достопримечательности
Описание экскурсии
История, вино и пешие ПрогулкиМы отправимся в один из самых красивых средневековых городков Тосканы, который находится в чуть меньше часа езды на машине или на автобусе из Флоренции. Увидим сказочно-игрушечную центральную площадь, где можно и нужно остановиться на завтрак в уютном историческом кафе, где можно выпить вкусный капучино и попробовать восхитительные миндальные печенья. Ну а фотографии, которые висят на стенах кафе, тоже расскажут нам кое-что любопытное о традициях региона Кьянти. Подкрепив силы, мы продолжим нашу экскурсию и зайдём в очень необычный атмосферный магазин, где продают самые разные виды местной ветчины,колбас и сыров. Я расскажу вам историю самых известных тосканских мясных деликатесов, и вы увидитесь таланту и находчивости местных жителей. Подкрепившись, мы начнем наш пеший поход (около 6 км), во время которого нас ждут великолепные панорамные виды на знаменитые тосканские холмы и прогулка среди солнечных виноградников. Здесь, как нигде, вы чувствуете себя в самом сердце Тосканы. Аромат кипарисов, яркие краски зелени и синего неба, средневековые замки, которые видны на соседних холмах, – все это подарит вам радость и останется в памяти как прекрасный счастливый день. Погуляем мы и по улочкам крошечного средневекового городка, который входит в список самых красивых “борго” в Италии. Во время экскурсии я расскажу вам любопытные факты об истории вина и самого региона, о том, как вино «Кьянти Классико» из напитка для крестьян и рабочих стало вином, признанным во всем мире, и чем оно отличается от вина «Кьянти». Поговорим мы и о том, как зародился знаменитый «открыточный» пейзаж Тосканы с его живописными виноградниками, холмами и домиками на вершинах, ведь когда-то здесь всё было совсем не так. Вы узнаете, почему на территории Тосканы строили так много средневековых замков, как они были устроены и что представляла из себя жизнь их обитателей. Узнаете вы и любопытные истории, связанные с растениями и деревьями, которые будут нас окружать во время экскурсии. В конце похода мы посетим одно из винных хозяйств, где нас ждёт дегустация трёх красных вин и местных деликатесов, включающих в себя разные типы местной сочной ветчины (прошутто), несколько брускет со свежим оливковым маслом, вкуснейшие сыры и домашний десерт. Если вы вегетарианцы, то найдется вкусное решение и для вас! Пожалуйста, обратите внимание, что дегустация оплачивается отдельно, но если вы не пьете вино, мы можем пропустить этот пункт в нашей экскурсии. После обеда мы заглянем в знаменитую роскошную энотеку, где, при желании, можем попробовать вина разных производителей и удостовериться в том, что вино знаменитого региона Кьянти может быть очень разным на вкус. Данная экскурсия подойдёт тем, кто любит ходить пешком (обращаю ваше внимание, что будет несколько подъемов в горку, всё-таки мы находимся в холмистой части Тосканы), а также тем, кто любит природу, историю и, возможно, вино! Важная информация:
- Проезд: самый бюджетный вариант добраться до Кьянти — это автобус. Стоимость билета 5 евро (в одну сторону). Обратите внимание, что по воскресеньям общественный пригородный транспорт практически не ходит.
- Также можно заказать трансфер. Стоимость услуги — около 70-80 евро (в одну сторону).
- Если вы на своем автомобиле, то тогда это только расходы на бензин.
- Время в дороге на автобусе или на автомобиле примерно 50 минут.
- Продолжительность экскурсии: весь день.
- Дегустация трех красных вин и обед (нарезка разных сортов ветчины, местные сыры, несколько хрустящих брускет с тосканским оливковым маслом и домашний десерт) — 35 евро на человека. Если вы вегетарианцы, то найдется вкусное решение и для вас!
С понедельника по воскресенье с 7 утра до 16 часов дня. Пожалуйста, обратите внимание, что если вы хотите выбрать бюджетный вариант проезда до места начала экскурсии (около часа на автобусе), то воскресенье - это самый сложный день для передвижения на общественном транспорте, поэтому, пожалуйста, выбирайте другой день для данной экскурсии. Если же мы едем на машине (заказываем трансфер или это ваш автомобиль), то мы можем отправиться на экскурсию и в воскресенье.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городок Греве ин Кьянти
- Центральная площадь
- Средневековый старинный городок-крепость
- Местное винное хозяйство
- Природные достопримечательности
Что включено
- Экскурсия, сопровождение гида, перевод с итальянского на русский
Что не входит в цену
- Проезд, дегустация трех красных вин и обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Флоренция, ваш отель или автобусная остановка
Завершение: Флоренция
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье с 7 утра до 16 часов дня. Пожалуйста, обратите внимание, что если вы хотите выбрать бюджетный вариант проезда до места начала экскурсии (около часа на автобусе), то воскресенье - это самый сложный день для передвижения на общественном транспорте, поэтому, пожалуйста, выбирайте другой день для данной экскурсии. Если же мы едем на машине (заказываем трансфер или это ваш автомобиль), то мы можем отправиться на экскурсию и в воскресенье.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- На все вопросы отвечу по номеру +393895671041 (Whatsapp)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зинаида
7 мая 2024
Мы с семьей провели в Тоскане неделю. Хотела показать Кьянти и мужу, и детям:) Выбрали пешую экскурсию, так как хотелось получить полное впечатление от природных красот. Все было здорово. Надя
L
Larissa
7 мая 2024
Этой весной я со своим взрослым сыном сходила в пеший поход по Кьянти. Начну с того,что я люблю трекинг и очень люблю проводить время на природе,а из вин отдаю предпочтение
Ю
Юлия
7 мая 2024
Надя, хочу поблагодарить за интересную экскурсию! Я узнала много нового и интересного про местность, попробовала настоящее вино Кьянти, пообщалась с местными жителями и получила большой заряд позитива на долгое время! Привет Андрея - его сыр и ветчина просто объедение! Также спасибо за отличную компанию и хорошее настроение, с которым я возвращаюсь домой!
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