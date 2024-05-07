История, вино и пешие Прогулки

Проезд: самый бюджетный вариант добраться до Кьянти — это автобус. Стоимость билета 5 евро (в одну сторону). Обратите внимание, что по воскресеньям общественный пригородный транспорт практически не ходит.

Также можно заказать трансфер. Стоимость услуги — около 70-80 евро (в одну сторону).

Если вы на своем автомобиле, то тогда это только расходы на бензин.

Время в дороге на автобусе или на автомобиле примерно 50 минут.

Продолжительность экскурсии: весь день.

Дегустация трех красных вин и обед (нарезка разных сортов ветчины, местные сыры, несколько хрустящих брускет с тосканским оливковым маслом и домашний десерт) — 35 евро на человека. Если вы вегетарианцы, то найдется вкусное решение и для вас!

Мы отправимся в один из самых красивых средневековых городков Тосканы, который находится в чуть меньше часа езды на машине или на автобусе из Флоренции. Увидим сказочно-игрушечную центральную площадь, где можно и нужно остановиться на завтрак в уютном историческом кафе, где можно выпить вкусный капучино и попробовать восхитительные миндальные печенья. Ну а фотографии, которые висят на стенах кафе, тоже расскажут нам кое-что любопытное о традициях региона Кьянти. Подкрепив силы, мы продолжим нашу экскурсию и зайдём в очень необычный атмосферный магазин, где продают самые разные виды местной ветчины,колбас и сыров. Я расскажу вам историю самых известных тосканских мясных деликатесов, и вы увидитесь таланту и находчивости местных жителей. Подкрепившись, мы начнем наш пеший поход (около 6 км), во время которого нас ждут великолепные панорамные виды на знаменитые тосканские холмы и прогулка среди солнечных виноградников. Здесь, как нигде, вы чувствуете себя в самом сердце Тосканы. Аромат кипарисов, яркие краски зелени и синего неба, средневековые замки, которые видны на соседних холмах, – все это подарит вам радость и останется в памяти как прекрасный счастливый день. Погуляем мы и по улочкам крошечного средневекового городка, который входит в список самых красивых “борго” в Италии. Во время экскурсии я расскажу вам любопытные факты об истории вина и самого региона, о том, как вино «Кьянти Классико» из напитка для крестьян и рабочих стало вином, признанным во всем мире, и чем оно отличается от вина «Кьянти». Поговорим мы и о том, как зародился знаменитый «открыточный» пейзаж Тосканы с его живописными виноградниками, холмами и домиками на вершинах, ведь когда-то здесь всё было совсем не так. Вы узнаете, почему на территории Тосканы строили так много средневековых замков, как они были устроены и что представляла из себя жизнь их обитателей. Узнаете вы и любопытные истории, связанные с растениями и деревьями, которые будут нас окружать во время экскурсии. В конце похода мы посетим одно из винных хозяйств, где нас ждёт дегустация трёх красных вин и местных деликатесов, включающих в себя разные типы местной сочной ветчины (прошутто), несколько брускет со свежим оливковым маслом, вкуснейшие сыры и домашний десерт. Если вы вегетарианцы, то найдется вкусное решение и для вас! Пожалуйста, обратите внимание, что дегустация оплачивается отдельно, но если вы не пьете вино, мы можем пропустить этот пункт в нашей экскурсии. После обеда мы заглянем в знаменитую роскошную энотеку, где, при желании, можем попробовать вина разных производителей и удостовериться в том, что вино знаменитого региона Кьянти может быть очень разным на вкус. Данная экскурсия подойдёт тем, кто любит ходить пешком (обращаю ваше внимание, что будет несколько подъемов в горку, всё-таки мы находимся в холмистой части Тосканы), а также тем, кто любит природу, историю и, возможно, вино! Важная информация: