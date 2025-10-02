Мои заказы

Необычные дома во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» во Флоренции на русском языке, цены от €60, скидки до 14%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции
Пешая
3 часа
49 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, исследуя её знаменитые достопримечательности. Узнайте больше о династии Медичи и повседневной жизни флорентийцев
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€68 за человека
Неизведанная Флоренция
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанная Флоренция
Посетить нетуристические места города и раскрыть его с новой стороны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
Эпоха Возрождения на улицах Флоренции и в палаццо Веккьо (в группе)
Пешая
3 часа
-
14%
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции эпохи Возрождения. Откройте тайны палаццо Веккьо и насладитесь архитектурой и историей города
Начало: У церкви Santa Maria Novella для экскурсиив 10:00....
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€60€70 за человека

Сколько стоит экскурсия по Флоренции в декабре 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 250 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
