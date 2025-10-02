Мини-группа
до 10 чел.
Утренняя или вечерняя прогулка по Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции, исследуя её знаменитые достопримечательности. Узнайте больше о династии Медичи и повседневной жизни флорентийцев
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€68 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанная Флоренция
Посетить нетуристические места города и раскрыть его с новой стороны
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за всё до 3 чел.
-
14%
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия по Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции эпохи Возрождения. Откройте тайны палаццо Веккьо и насладитесь архитектурой и историей города
Начало: У церкви Santa Maria Novella для экскурсиив 10:00....
Расписание: ежедневно в 10:00 и 12:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€60
€70 за человека
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в декабре 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 250 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
