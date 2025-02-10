Тайны и легенды района Ольтрарно

Погулять по старейшему кварталу Флоренции на левом берегу реки Арно
Ольтрарно — район, который хранит неподдельный дух Флоренции.

Приглашаем познакомиться с его достопримечательностями, историями и легендами! Вы пройдёте по знаменитому мосту Понте-Веккьо, пережившему множество наводнений и войн. Полюбуетесь старинными дворцами и храмами. А также увидите, где жил Тарковский и где Достоевский дописывал «Идиота».
5
3 отзыва
Тайны и легенды района Ольтрарно
Тайны и легенды района Ольтрарно
Тайны и легенды района Ольтрарно
Ближайшие даты:
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Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Старый мост. Это древнейший мост Флоренции, переживший множество наводнений и войн. Проходя по нему, вы сможете насладиться завораживающим видом на Арно, холмы и городские крыши.

Площадь Демидова. Вы узнаете историю русского графа и мецената Николая Демидова, внёсшего вклад в развитие Флоренции. Именно благодаря его поддержке фасад Дуомо получил свои прекрасные черты, а в местных школах смогли учиться дети из бедных семей.

Дом Галилея. Мы покажем вам дом, где великий учёный жил и преподавал детям семьи Медичи.

Храм Санто-Спирито. По преданию, юный Микеланджело изучал в нём анатомию, готовил себя к скульптурному мастерству и создал знаменитое деревянное распятие.

Дворец Бьянки Капелло. Он хранит историю одной из самых обсуждаемых любовных историй эпохи Возрождения. Вы обязательно её услышите.

Палаццо Питти. Вы узнаете, как дворец, некогда построенный для соперников Медичи, в конце концов стал их королевской резиденцией. Прикоснётесь к страстям и политическим интригам, кипевшим в его стенах.

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 13:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€45
Пенсионеры€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Старого моста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
D
10 фев 2025
Наталья прекрасный гид. Видно что горит историей искусств и архитектурой. Ей удалось влюбить нас в Флоренцию. Обязательно вернемся.
Однозначно рекомендую
А
9 янв 2025
Экскурсия "Тайны и легенды района Ольтрарно" стала для меня прекрасным продолжением знакомства с Флоренцией. Наталья великолепный рассказчик готовый делиться своими глубокими знаниями истории и архитектуры Флоренции и просто прекрасный, очень воодушевленный человек готовый идти навстречу вашим интересам и пожеланиям. Огромное спасибо за чудесно проведенную экскурсию!
М
4 дек 2024
Я фанат Флоренции и приезжаю каждые пару лет сюда. Это лучшая экскурсия, на которой я была! До этого никто не водил в этот район, а тут столько красоты и истории! Огромное спасибо Наташе и Алине за такой подарок❤️ p.s. ходила сразу после обзорной экскурсии в 10:00, это полное погружение!!!!!! Рекомендую от всего сердца!
Я фанат Флоренции и приезжаю каждые пару лет сюда. Это лучшая экскурсия, на которой я была!Я фанат Флоренции и приезжаю каждые пару лет сюда. Это лучшая экскурсия, на которой я была!Я фанат Флоренции и приезжаю каждые пару лет сюда. Это лучшая экскурсия, на которой я была!

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