Ольтрарно — район, который хранит неподдельный дух Флоренции. Приглашаем познакомиться с его достопримечательностями, историями и легендами! Вы пройдёте по знаменитому мосту Понте-Веккьо, пережившему множество наводнений и войн. Полюбуетесь старинными дворцами и храмами. А также увидите, где жил Тарковский и где Достоевский дописывал «Идиота».

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Описание экскурсии

Старый мост. Это древнейший мост Флоренции, переживший множество наводнений и войн. Проходя по нему, вы сможете насладиться завораживающим видом на Арно, холмы и городские крыши.

Площадь Демидова. Вы узнаете историю русского графа и мецената Николая Демидова, внёсшего вклад в развитие Флоренции. Именно благодаря его поддержке фасад Дуомо получил свои прекрасные черты, а в местных школах смогли учиться дети из бедных семей.

Дом Галилея. Мы покажем вам дом, где великий учёный жил и преподавал детям семьи Медичи.

Храм Санто-Спирито. По преданию, юный Микеланджело изучал в нём анатомию, готовил себя к скульптурному мастерству и создал знаменитое деревянное распятие.

Дворец Бьянки Капелло. Он хранит историю одной из самых обсуждаемых любовных историй эпохи Возрождения. Вы обязательно её услышите.

Палаццо Питти. Вы узнаете, как дворец, некогда построенный для соперников Медичи, в конце концов стал их королевской резиденцией. Прикоснётесь к страстям и политическим интригам, кипевшим в его стенах.

Организационные детали