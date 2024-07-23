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С Сергей Светлана, возможно, лучший гид-искусствовед и увлекательный компаньон в Тоскане. Дети по возвращению просят о совместном просмотре сериала «Медичи - владыки Флоренции». Образно, увлекательно, насыщенно и с большой любовью к культуре, архитектуре, живописи и истории Италии. Все рекомендованные Светланой рестораны были на высшем уровне. Искренние рекомендации от нашей семьи, а мы, поверьте, много уже чего повидали и послушали…. Восторг!!!! 🔥🔥🥰 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

N Natalya Добрый день!

Мы очень часто пользуемся услугами экскурсоводов.

Светлана - это самородок блистательного ума. Она комментировала любой наш вопрос погружаясь гораздо глубже в историю и легенды, чем видимо предполагала экскурсия.)

Рекомендую воспользоваться случаем и заказать экскурсию именно у нее!

Света, Вам огромное спасибо! Вы супер! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет