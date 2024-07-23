Флоренция, не имея доступа к морю и важным торговым путям, с 12 века стала центром ремесленного производства и общеевропейской торговли. На экскурсии вы узнаете, как город превратился в ведущий финансовый
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в атмосферу средневековой Флоренции
- 🧵 Узнайте о ремеслах и торговле шерстяным сукном
- 🏦 Откройте для себя историю банковского дела
- 🏰 Исследуйте архитектурные особенности города
- 📜 Интересные истории о палаццо и их обитателях
Что можно увидеть
- Флорентийские палаццо
- Церкви Флоренции
Описание экскурсии
- Ремесла. Главный предмет торговли и наживы — шерстяное флорентийское сукно, тонкое, мягкое, ярко окрашенное в чистые цвета, ах, как же хорош отрез и на шаль, и на новое платье, а вот этот, с каймой, вышитой золотой и серебряной нитью, просто чудо! Я расскажу, как местные ремесленники производили это сукно и как им удавалось так хорошо на нем зарабатывать. И, конечно, чем еще, кроме него, они успешно торговали за границей.
- Банкиры. Кроме ремесла, активно развивалось банковское дело. Вы узнаете, когда и как появились первые банковские дома Флоренции, кто и как в те времена мог стать банкиром и какими возможностями после этого обладал.
- Архитектура. Безумные богатства были построены на этом бизнесе — всё это отразилось в городских постройках — дворцах, церквях. Мы пройдемся по городу и рассмотрим архитектурные особенности его развития параллельно его коммерческому обогащению.
- Истории людей. Со многими палаццо тех времен связаны интересные истории — точнее с людьми — их заказчиками, жильцами и архитекторами — их я обязательно расскажу.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 264 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Светлана. С 2008 года я лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Пизе. Есть также общая лицензия на проведение экскурсий по всей Тоскане, а это Сиена,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана, возможно, лучший гид-искусствовед и увлекательный компаньон в Тоскане. Дети по возвращению просят о совместном просмотре сериала «Медичи - владыки Флоренции». Образно, увлекательно, насыщенно и с большой любовью к культуре, архитектуре, живописи и истории Италии. Все рекомендованные Светланой рестораны были на высшем уровне. Искренние рекомендации от нашей семьи, а мы, поверьте, много уже чего повидали и послушали…. Восторг!!!! 🔥🔥🥰
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N
Добрый день!
Мы очень часто пользуемся услугами экскурсоводов.
Светлана - это самородок блистательного ума. Она комментировала любой наш вопрос погружаясь гораздо глубже в историю и легенды, чем видимо предполагала экскурсия.)
Рекомендую воспользоваться случаем и заказать экскурсию именно у нее!
Света, Вам огромное спасибо! Вы супер!
Мы очень часто пользуемся услугами экскурсоводов.
Светлана - это самородок блистательного ума. Она комментировала любой наш вопрос погружаясь гораздо глубже в историю и легенды, чем видимо предполагала экскурсия.)
Рекомендую воспользоваться случаем и заказать экскурсию именно у нее!
Света, Вам огромное спасибо! Вы супер!
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с
Экскурсия была организованна прекрасно-с учетом наших возможностей по здоровью. Так же огромное спасибо за организацию документации по вьезду в город авто со знаком инвалид. Что имеет колоссальное значение для людей с данной проблемой. БОльшое спасибо за прекрасную экскурсию. Светлана+Светлана
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