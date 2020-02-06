10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Мозаика, керамика, золото, бронза, кожа — сокровища и техники традиционных ремесленников города

Мария
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Мария – ваш гид
Посетите аутентичные мастерские старинной Флоренции и познакомьтесь с техниками, передающимися из поколения в поколение! Откройте сокровища флорентийского ремесла, часто остающиеся скрытыми для многих туристов.

Увезите домой частичку многовековой истории, приобретая эксклюзивную продукцию во флорентийских мастерских! А в некоторых из них вы станете настоящим участником процесса, смастерив персональные предметы.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений

Ремесленные мастерские Флоренции делают этот город потрясающим по качеству продукции, оформленной вручную. Мозаика из полудрагоценных камней, изготовление обуви на заказ, керамика, скальола, реставрация картин и мебели, декорирование бумаги, изделия из золота, дерева и металлов, театральные предметы, кожевенное ремесло.

Программа

Мы перенесемся назад во времени, осматривая ремесло, в то время как создается необычная флорентийская бумага или сказочные предметы из золота или бронзы, используя старинную технику плавления придворного ювелира XVI века Челлини.

  • Посетим реставрационную лабораторию или античную швейную мастерскую, чтобы понять, как работают с деревом и отшивают костюмы на заказ.
  • Познакомимся с процессом золочения кожевенных изделий и понаблюдаем за техникой вырезания вручную элементов для составления мозаики из малахита, лазурита и других полудрагоценных камней.
  • Попробуйте изготовить персональную открытку и нанести рельефную печать с собственными инициалами, а потом отправить родным и друзьям! Это и многое другое в качестве альтернативы традиционным сувенирам.

Тур предусматривает посещение самых интересных лабораторий, позволяющих приблизиться к неповторимому традиционному флорентийскому мастерству со своими старинными методами работы и характерными персонажами. В конце тура по вашему желанию, посещение местного ресторана, где вы познакомитесь с традиционными флорентийскими блюдами.

Организационные детали

  • Во время экскурсии возможно посетить 3-4 мастерские
  • Посещение некоторых мастерских платное и не включено в стоимость экскурсии
  • Наушники входят в стоимость экскурсии
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Добро пожаловать в Тоскану! Меня зовут Мария, лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Тоскане. Имею высшее образование, полученное в государственном Вузе моего родного города, Нижнего Новгорода. Познакомившись с Флоренцией, я сразу же в нее влюбилась. Многовековая история, культура, здоровое и качественное питание, великолепные блюда и мягкий климат. Сами жители материка много рассказывают о культурных достижениях и гордятся своей страной. Именно поэтому мне стало интересно освоить профессию гида и знакомить жителей русскоговорящих государств с этой неповторимой землей солнца и искусства.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 февраля 2020
Мы довольно искушенные туристы, но экскурсия с Марией по флорентийским мастерским будет самым ярким нашим воспоминанием в этом путешествии. Мария-интеллигентная, тактичная, очень приятная в общении,с прекрасной речью и обширным знанием материала просто очаровала, а содержание экскурсии достойно самой высокой оценки-очень интересно , познавательно и даже весело! Рекомендуем всем-не пожалеете. Семья Чернышевых.
28 января 2020
Гости часто забывают, что Флоренция — это не только музеи и потрясающие соборы, но и ремесленники. Здесь профессии передаются из поколение в поколение, небольшие предприятия тщательно сохраняются, а секреты не прячут в пыльных полках — ими делятся. Я осталась в полном восторге от экскурсии!
Мария дала полное представление о значении промыслов для Венеции, что их породило и в каком состоянии они находятся сейчас. В мастерской росписи бумаги мы провели времени гораздо больше, чем рассчитывали, но она переводила все мои бесконечные вопросы и помогала общаться с мастером. Все мастерские находятся в шаговой доступности от собора Санта Мария дель Фиоре, так что вы заодно и исследуете узкие улочки и не уйдёте далеко от центра.
Спасибо Марии огромное за то, что она договаривается с мастерскими и даёт нам шанс прикоснуться к прекрасному!
21 марта 2019
Очень понравилась гид Мария, интересно , профессиональео, с юмороом,подобрала изумительные мастерские, особенно поразила мастерская мозаики, она очень отличается по технике от других мозаик. Всем рекомендую данную экскупсию
4 января 2019
Большое спасибо Марии за очень хорошую экскурсию! Прекрасно выбранный маршрут, необходимые материалы для знания особенностей работы мастерских Флоренции, знакомство с представителями этих профессий, мастерами, историческими традициями - все это произвело большое впечатление. Рекомендуем эту экскурсию провести с Марией!
28 августа 2018
Мы выбрали экскурсию по мастерским Флоренции, т к уже приехали второй раз в этот волшебный город и хотелось увидеть его с другой стороны, не в толпах туристов. Все очень понравилось! Особенно впечатлила мастерская флорентийской мозаики! Невероятное мастерство! У нас было не много времени, но мы все успели и впечатлений на всю жизнь! Очень советуем экскурсовода и саму экскурсию!Отдельное спасибо Марии за рекомендацию ресторана с прекрасной едой! Это был великолепный день, спасибо!
4 мая 2018
Потрясаюшая экскурсия! Мы получили огромное удовольствие, общаясь с Марией! Она большая умничка, профессионал своего дела и приятнейший собеседник. Время пролетело незаметно, мы увидели очень много интересных мест во Флоренции, узнали много интересного. При этом мы нисколько не устали, потому что Мария так грамотно выстроила маршрут, по пути которого давала нам возможность небольшого отдыха. И конечно огромное впечатление произвели мастерские по изготовлению бумаги и флорентийской мозаики. Рождение произведений и искусств увидели своими глазами! Еще раз огромное спасибо Марии с пожеланием успехов в работе! И спасибо команде Трипстера за работу! С уважение, Вадим и Светлана Прохоровы ( май 2018).
10 марта 2018
Потрясающе интересная экскурсия, которая позволяет увидеть город с другой стороны и сделать очень приятные покупки!
11 февраля 2018
Экскурсия была совсем не скучной, информативной, наглядной. Мы посетили старинную мастерскую керамики, увидели процесс производства флорентийской бумаги, мужской обуви ручной работы. Также познакомились с уважаемой семьей ювелиров и их продукцией. Отдельный пункт - частная школа кожевенного мастерства в монастыре Санта Кроче. Все места очень достойные, известные в городе, со своей историей и отличной репутацией. Люди, которые с нами общались, гостеприимны и очень тактичны. Наш гид Мария переводила прекрасно с итальянского и наоборот. Не пропускала наши вопросы. Во время переходов из одного места в другое не молчала, рассказывала дополнительную информацию о городе, его знаменитых жителях, достопримечательностях и специалитетах. Мария - человек эрудированный и приятный во всех отношениях. В общем, впечатления от экскурсии самые положительные. Смело могу рекомендовать ее всем интересующимся.
21 мая 2017
Хорошая и интересная экскурсия.
19 августа 2016
По согласованию Мария организовала для нас посещение трех мастерских: частная мастерская флорентийской мозаики, школа кожевенного мастерства и мастерская обуви на заказ. Это было интересно, познавательно, любопытно. Настоящая Флоренция, ремесленная. Флорентийская мозаика - просто потрясающе! Спасибо, Мария!

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