10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений

Мозаика, керамика, золото, бронза, кожа - сокровища и техники традиционных ремесленников города
Посетите аутентичные мастерские Флоренции и познакомьтесь с техниками, передающимися из поколения в поколение. Откройте сокровища флорентийских ремесел на нетуристической экскурсии. Эта экскурсия точно увлечёт как взрослых, так и детей!
5
15 отзывов
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений

Описание экскурсии

Ремесленные мастерские Флоренции делают этот город потрясающим по качеству продукции, оформленной вручную. Мозаика из полудрагоценных камней, изготовление обуви на заказ, керамика, скальола, реставрация картин и мебели, декорирование бумаги, изделия из золота, дерева и металлов, театральные предметы, кожевенное ремесло.

Что вас ожидает

Вы сможете посетить самые интересные мастерские в историческом центре города. У вас будет возможность изучить Флоренцию с другого, необычного ракурса, вдали от классических маршрутов и туристических троп.

Экскурсия подойдёт тем, кто уже неоднократно был в городе, а также тем, кто хочет погрузиться не только в искусство, но и ремесла Флоренции, что составляет неотъемлемую часть её истории.

Какое это захватывающее зрелище — наблюдать за работой мастеров, общаться с ними, они так увлечены своим делом и с таким удовольствием рассказывают о своём ремесле!

Как проходит экскурсия

Ремесленник демонстрирует свою работу, рассказывает историю, отвечает на вопросы. За 2,5 часа вы сможете посмотреть 3 мастерские. Кроме того, экскурсию можно совместить с обзорной экскурсией по городу.

В зависимости от даты у нас будет возможность посетить следующие мастерские:
— флорентийская мозаика
— гончарная мастерская
— ювелирная мастерская
— переплётная мастерская
— кожевенное ремесло
— изготовление театральных масок и париков
— мастерская по пошиву костюмов
— изготовление обуви на заказ
— реставрационная мастерская
— мастерская скульптора

Посетить мастерские можно с понедельника по пятницу, в субботу и воскресенье они закрыты.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться в 10-00 или в 15-00
  • Во время экскурсии возможно посетить 3-4 мастерские
  • Посещение некоторых мастерских платное и не включено в стоимость экскурсии
  • Перевод на русский язык входит в стоимость экскурсии

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2208 туристов
Добро пожаловать в Тоскану! Меня зовут Мария, лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Тоскане. Имею высшее образование, полученное в государственном Вузе моего родного города, Нижнего Новгорода. Познакомившись с Флоренцией, я сразу же в
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нее влюбилась. Многовековая история, культура, здоровое и качественное питание, великолепные блюда и мягкий климат. Сами жители материка много рассказывают о культурных достижениях и гордятся своей страной. Именно поэтому мне стало интересно освоить профессию гида и знакомить жителей русскоговорящих государств с этой неповторимой землей солнца и искусства.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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Татьяна
Всегда хотели заглянуть за кулисы маленьких семейных магазинчиков Флоренции. Начиная от изготовления фигурок и керамической посуды или мраморной бумаги, и заканчивая ювелирными мастерскими, поражающими дизайном ювелирных изделий. Восхитительная экскурсия, знакомство с местными жителями, воспроизведение старинного ремесла. Спасибо нашему гиду за потрясающе интересное времяпрепровождение)))
Всегда хотели заглянуть за кулисы маленьких семейных магазинчиков Флоренции. Начиная от изготовления фигурок и керамической посуды
Всегда хотели заглянуть за кулисы маленьких семейных магазинчиков Флоренции. Начиная от изготовления фигурок и керамической посуды
Всегда хотели заглянуть за кулисы маленьких семейных магазинчиков Флоренции. Начиная от изготовления фигурок и керамической посуды
Всегда хотели заглянуть за кулисы маленьких семейных магазинчиков Флоренции. Начиная от изготовления фигурок и керамической посуды
Всегда хотели заглянуть за кулисы маленьких семейных магазинчиков Флоренции. Начиная от изготовления фигурок и керамической посуды
Всегда хотели заглянуть за кулисы маленьких семейных магазинчиков Флоренции. Начиная от изготовления фигурок и керамической посуды
Всегда хотели заглянуть за кулисы маленьких семейных магазинчиков Флоренции. Начиная от изготовления фигурок и керамической посуды
Всегда хотели заглянуть за кулисы маленьких семейных магазинчиков Флоренции. Начиная от изготовления фигурок и керамической посуды+2
Всегда хотели заглянуть за кулисы маленьких семейных магазинчиков Флоренции. Начиная от изготовления фигурок и керамической посуды
Всегда хотели заглянуть за кулисы маленьких семейных магазинчиков Флоренции. Начиная от изготовления фигурок и керамической посуды
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Ольга
Очень занимательная экскурсия. Окунуться в древние ремёсла было необычно! Много нового и интересного почерпнули. Ребёнок был в восторге от экскурсии. Мария поведала много интересных фактов об истории города и его жителях. Рекомендуем на все 100%
Очень занимательная экскурсия. Окунуться в древние ремёсла было необычно! Много нового и интересного почерпнули. Ребёнок был
Очень занимательная экскурсия. Окунуться в древние ремёсла было необычно! Много нового и интересного почерпнули. Ребёнок был
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Мария
Потрясающая экскурсия 🤩 огромное спасибо Марии за необычную и познавательную экскурсию, возможно заглянуть в настоящие мастерские в прекрасной Флоренции! Помимо увлекательной экскурсии Мария также дала советы по покупке интересующих меня вещей, забронировала места в шикарных ресторанах 🤗 ещё раз огромное спасибо и для следующей поездки во Флоренцию я уже выбрала новую экскурсию у прекрасной Марии!
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А
Гости часто забывают, что Флоренция — это не только музеи и потрясающие соборы, но и ремесленники. Здесь профессии передаются из поколение в поколение, небольшие предприятия тщательно сохраняются, а секреты не
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прячут в пыльных полках — ими делятся. Я осталась в полном восторге от экскурсии!
Мария дала полное представление о значении промыслов для Венеции, что их породило и в каком состоянии они находятся сейчас. В мастерской росписи бумаги мы провели времени гораздо больше, чем рассчитывали, но она переводила все мои бесконечные вопросы и помогала общаться с мастером. Все мастерские находятся в шаговой доступности от собора Санта Мария дель Фиоре, так что вы заодно и исследуете узкие улочки и не уйдёте далеко от центра.
Спасибо Марии огромное за то, что она договаривается с мастерскими и даёт нам шанс прикоснуться к прекрасному!

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С
Потрясаюшая экскурсия! Мы получили огромное удовольствие, общаясь с Марией! Она большая умничка, профессионал своего дела и приятнейший собеседник. Время пролетело незаметно, мы увидели очень много интересных мест во Флоренции, узнали
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много интересного. При этом мы нисколько не устали, потому что Мария так грамотно выстроила маршрут, по пути которого давала нам возможность небольшого отдыха. И конечно огромное впечатление произвели мастерские по изготовлению бумаги и флорентийской мозаики. Рождение произведений и искусств увидели своими глазами! Еще раз огромное спасибо Марии с пожеланием успехов в работе! И спасибо команде Трипстера за работу! С уважение, Вадим и Светлана Прохоровы (май 2018).

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Е
Экскурсия была совсем не скучной, информативной, наглядной. Мы посетили старинную мастерскую керамики, увидели процесс производства флорентийской бумаги, мужской обуви ручной работы. Также познакомились с уважаемой семьей ювелиров и их продукцией.
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Отдельный пункт - частная школа кожевенного мастерства в монастыре Санта Кроче. Все места очень достойные, известные в городе, со своей историей и отличной репутацией. Люди, которые с нами общались, гостеприимны и очень тактичны. Наш гид Мария переводила прекрасно с итальянского и наоборот. Не пропускала наши вопросы. Во время переходов из одного места в другое не молчала, рассказывала дополнительную информацию о городе, его знаменитых жителях, достопримечательностях и специалитетах. Мария - человек эрудированный и приятный во всех отношениях. В общем, впечатления от экскурсии самые положительные. Смело могу рекомендовать ее всем интересующимся.

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