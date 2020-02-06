10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ремесленные мастерские Флоренции делают этот город потрясающим по качеству продукции, оформленной вручную. Мозаика из полудрагоценных камней, изготовление обуви на заказ, керамика, скальола, реставрация картин и мебели, декорирование бумаги, изделия из золота, дерева и металлов, театральные предметы, кожевенное ремесло.
Мы перенесемся назад во времени, осматривая ремесло, в то время как создается необычная флорентийская бумага или сказочные предметы из золота или бронзы, используя старинную технику плавления придворного ювелира XVI века Челлини.
Тур предусматривает посещение самых интересных лабораторий, позволяющих приблизиться к неповторимому традиционному флорентийскому мастерству со своими старинными методами работы и характерными персонажами. В конце тура по вашему желанию, посещение местного ресторана, где вы познакомитесь с традиционными флорентийскими блюдами.