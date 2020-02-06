10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ремесленные мастерские Флоренции делают этот город потрясающим по качеству продукции, оформленной вручную. Мозаика из полудрагоценных камней, изготовление обуви на заказ, керамика, скальола, реставрация картин и мебели, декорирование бумаги, изделия из золота, дерева и металлов, театральные предметы, кожевенное ремесло.

Программа

Мы перенесемся назад во времени, осматривая ремесло, в то время как создается необычная флорентийская бумага или сказочные предметы из золота или бронзы, используя старинную технику плавления придворного ювелира XVI века Челлини.

Посетим реставрационную лабораторию или античную швейную мастерскую, чтобы понять, как работают с деревом и отшивают костюмы на заказ.

Познакомимся с процессом золочения кожевенных изделий и понаблюдаем за техникой вырезания вручную элементов для составления мозаики из малахита, лазурита и других полудрагоценных камней.

Попробуйте изготовить персональную открытку и нанести рельефную печать с собственными инициалами, а потом отправить родным и друзьям! Это и многое другое в качестве альтернативы традиционным сувенирам.

Тур предусматривает посещение самых интересных лабораторий, позволяющих приблизиться к неповторимому традиционному флорентийскому мастерству со своими старинными методами работы и характерными персонажами. В конце тура по вашему желанию, посещение местного ресторана, где вы познакомитесь с традиционными флорентийскими блюдами.