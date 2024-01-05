10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Ремесленные мастерские Флоренции делают этот город потрясающим по качеству продукции, оформленной вручную. Мозаика из полудрагоценных камней, изготовление обуви на заказ, керамика, скальола, реставрация картин и мебели, декорирование бумаги, изделия из золота, дерева и металлов, театральные предметы, кожевенное ремесло.
Что вас ожидает
Вы сможете посетить самые интересные мастерские в историческом центре города. У вас будет возможность изучить Флоренцию с другого, необычного ракурса, вдали от классических маршрутов и туристических троп.
Экскурсия подойдёт тем, кто уже неоднократно был в городе, а также тем, кто хочет погрузиться не только в искусство, но и ремесла Флоренции, что составляет неотъемлемую часть её истории.
Какое это захватывающее зрелище — наблюдать за работой мастеров, общаться с ними, они так увлечены своим делом и с таким удовольствием рассказывают о своём ремесле!
Как проходит экскурсия
Ремесленник демонстрирует свою работу, рассказывает историю, отвечает на вопросы. За 2,5 часа вы сможете посмотреть 3 мастерские. Кроме того, экскурсию можно совместить с обзорной экскурсией по городу.
В зависимости от даты у нас будет возможность посетить следующие мастерские:
— флорентийская мозаика
— гончарная мастерская
— ювелирная мастерская
— переплётная мастерская
— кожевенное ремесло
— изготовление театральных масок и париков
— мастерская по пошиву костюмов
— изготовление обуви на заказ
— реставрационная мастерская
— мастерская скульптора
Посетить мастерские можно с понедельника по пятницу, в субботу и воскресенье они закрыты.
Организационные детали
- Экскурсия может начаться в 10-00 или в 15-00
- Во время экскурсии возможно посетить 3-4 мастерские
- Посещение некоторых мастерских платное и не включено в стоимость экскурсии
- Перевод на русский язык входит в стоимость экскурсии