15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогулка по Флоренции с искусствоведом

Шорена
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Шорена – ваш гид
Гуляя по улицам Флоренции, вы окунетесь в атмосферу ренессансного города, познакомитесь с жизнью и творчеством Микеланджело Буонаротти, вместе мы разберем до 15-ти произведений автора, после чего вы сможете самостоятельно и уже осознанно оценить гениальность великого итальянского скульптора, художника, архитектора, поэта и мыслителя.
189 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Капелла Медичи
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У этой экскурсии15 отзывов
4.93
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело

Что вас ожидает

Родные улицы и места Микеланджело. Я проведу вас по тем самым дорогам, по которым ступал маэстро, расскажу вам о его отношениях с легендарной семьёй Медичи, о знаменитом «нон финито». Вы посетите Капеллу Принцев – гробницу семьи Медичи, – где он долго и упорно работал (и даже скрывался от своих заказчиков). Поговорим об интригах и мифах, сопровождающих его личность и о взаимоотношениях Микеланджело с другим гениальным флорентийцем – Леонардо да Винчи.

Посещение дворца Медичи. Во второй части экскурсию вы окажетесь в самом древнем дворце Медичи. Это «Палаццо» начала XV века, в котором родились Лоренцо Великолепный и Екатерина Медичи — первая королева Франции из этого рода. Сюда ходили за заказами монах-художник Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, а Микеланджело жил в этом дворце почти четыре года. Я расскажу, как он попал в этот дворец, на каких правах здесь жил, как и почему ушел из него. Вы увидите замечательную архитектуру и фрески эпохи Возрождения, проникнитесь атмосферой этого волшебного места.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи.
  • Для детей до 16 лет вход бесплатен при наличии подтверждающего документа.
  • Если вы живете в историческом центре, то можете встретиться с гидом в холле гостиницы. Либо можно договориться о встрече в центре города по адресу, указанному гидом.
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело
Обзорная экскурсия по следам Микеланджело

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Капелла Медичи.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Шорена
Шорена
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Гуляя по этому замечательному городу, мы сможем с вами путешествовать во времени, мы окунёмся в атмосферу тёмного средневековья, а перейдя через улицу, окажемся во Флоренции эпохи Возрождения. Я с удовольствием раскрою вам тайны итальянского искусства и познакомлю вас с особенностями итальянской жизни, национальной кухни и виноделия.
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15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 октября 2019
Потрясающая Экскурсия! Я большой поклонник Микеланджело и рассказ Шорены превзошел мои ожидания. Шорена профессионал в своем деле и с первых минут своего рассказа переносит слушателя на 500 лет назад. Она великолепно владеет материалом и непревзойденно его преподносит. Если Вы хотите экскурсию с квалифицированным, интеллигентным, знающим гидом, то выбирайте Шорену
22 июля 2019
Во Флоренции это самая необычная и интересная экскурсия на которой мне удалось побывать. Шорена - историк искусств, поэтому информация максимально достоверная и преподнесена в очень доступном и интересном ключе. В целом, экскурсия вдохновляет и оставляет невероятно положительный заряд. Единственная экскурсия, которую бы с удовольствием прослушала еще раз.
12 июля 2019
Большое спасибо Шорене за содержательную экскурсию, за тонкий и неравнодушный рассказ. Маршрут составлен оптимально, что очень важно в июле во Флоренции. Я узнала много интересных деталей из жизни Микеланджело, которых не найти в путеводителях. Буду рекомендовать экскурсии Шорены друзьям.
24 июня 2019
На экскурсии Шорены нам понравилось все: качество материала ,четкая дикция, энергетика гида. За одну экскурсию не возможно охватить все творчество Микеланджело , но с Шореной нам удалось в бодром ритме посмотреть и послушать про многое. Особенно советую посетить капеллу Медичи- за внешней простотой скрывается обилие шедевров Мастера и роскошные интерьеры с обилием деталей и редких материалов. Гид выбрала первоклассные шедевры, поэтому впечатление от экскурсии сложилось мощное. Все рекомендуем Шорену ,в качестве гида, и данную экскурсию!
21 марта 2019
Отличная содержательная и четкая экскурсия без лишних «сказок» для туриста. Шорена очень компетентна в своей профессии, 2 часа в ее обществе пролетели увлекательно и незаметно. Хотелось повторить опыт общения, но не осталось времени. Отложим до нового визита во Флоренцию)
7 января 2019
Понравилось рекомендуем!
22 октября 2018
Нельзя описать в двух словах, то впечатление, знания, эмоции, которые дал нам день, проведённый с Шореной. Мы провели это время не только с блестящим тонким профессиональным дипломированным искусствоведом, не только знатоком истории Флоренции, но и с красивой обаятельной девушкой, которая приоткрыла нам искусство с другой стороны - как явление культуры, которое вбирает в себя и ход исторических событий, столкновений характеров гениев и их покровителей; то искусство, которое лежит на стыке божественного дара, политики, экономики, человеческих отношений.
Мы с дочерью (11лет) пережили прекрасный и незабываемый день в компании с великими Флорентийцами и замечательной Шореной!
21 октября 2018
Это была не просто экскурсия по творчеству Микеланджело: мы буквально ощутили его присутствие, прочувствовали как формировался его гений, что оказывало влияние на его творчество, какие драмы и благословения случались в его жизни.. Шорена заразила нас своей любовью к искусству, Флоренции и флорентийцам..

Я была с дочерью 11,5 лет - даже подросток осознал, что "картины в музее", "скучные скульптуры" - это интересно, что это зашифрованные, прошедшие сквозь века, послания от автора к зрителю.

Шорена была внимательна к ребёнку, не перегружала, но и не отпускала ее внимание, была терпелива и заботлива (когда мы "для стимула" купили девочке мороженное), уже после экскурсии прислала нам список музеев и "мест к посещению" на последующие дни уже самостоятельного знакомства с городом.
Браво! Профессионально и человечно одновременно. Обязательно будем рекомендовать Ваши туры своим друзьям и постараемся вернуться к вам сами)
16 декабря 2017
Огромное спасибо Шорене, полюбила Флоренцию ещё больше!!!
Елена
6 ноября 2017
Хорошая по подаче и по структуре экскурсия. Рекомендуем!
Ещё 5 отзывов

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