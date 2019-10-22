15 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Родные улицы и места Микеланджело. Я проведу вас по тем самым дорогам, по которым ступал маэстро, расскажу вам о его отношениях с легендарной семьёй Медичи, о знаменитом «нон финито». Вы посетите Капеллу Принцев – гробницу семьи Медичи, – где он долго и упорно работал (и даже скрывался от своих заказчиков). Поговорим об интригах и мифах, сопровождающих его личность и о взаимоотношениях Микеланджело с другим гениальным флорентийцем – Леонардо да Винчи.

Посещение дворца Медичи. Во второй части экскурсию вы окажетесь в самом древнем дворце Медичи. Это «Палаццо» начала XV века, в котором родились Лоренцо Великолепный и Екатерина Медичи — первая королева Франции из этого рода. Сюда ходили за заказами монах-художник Филиппо Липпи, Леонардо да Винчи, Сандро Боттичелли, а Микеланджело жил в этом дворце почти четыре года. Я расскажу, как он попал в этот дворец, на каких правах здесь жил, как и почему ушел из него. Вы увидите замечательную архитектуру и фрески эпохи Возрождения, проникнитесь атмосферой этого волшебного места.