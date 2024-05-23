1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
По следам Микеланджело: путешествие с искусствоведом по Флоренции
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет о жизни и творчестве Микеланджело
Начало: У Капеллы Медичи
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Начало: На площади Мадонны Альдобрандини
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€114 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
Экскурсия во Флоренции по мотивам фильма Андрея Кончаловского: жизнь и творчество художника
Начало: На Piazza delle Belle Arti
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Микеланджело Буонарроти: понять гения
Прикоснуться к идеям великого мастера Возрождения в Капелле Медичи и Галерее Академии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€134 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты
Начало: На Piazza della Signoria
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В Сан-Марко с искусствоведом: фрески итальянского средневековья
Проникнуть в кельи монастыря Сан-Марко и перенестись в Италию 15 века
Начало: На площади Сан-Марко
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства
Начало: Около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
10 июня в 12:30
12 июня в 12:00
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици во Флоренции: живопись, любовь и философия
Исследуйте тему любви в искусстве с экспертом. Уникальный взгляд на шедевры Уффици, раскрывающий глубину чувств и красоты
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых
Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами
Начало: На площади Синьории
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 мая 2024Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.
- AAndrey22 мая 2024Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем
- ЛЛариса2 мая 2024Марина провела экскурсию профессионально - мы узнали очень много нового. Всем рекомендую изучать музеи Флоренции с профессиональным гидом. Времени на все просто не хватит, а вы успеете посмотреть самые главные экспозиции.
- ММарат1 мая 2024Диана прекрасно провела экскурсию. Дождь не был помехой. Все обошли по плану. В Галерее Уффици было интересно слушать всю информацию. Обязательно надо гулять с гидом и слушать историю.
- ССветлана6 апреля 2024Рекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетили знаковые места, множество фактов биографии, с гидом значительно интереснее и понятнее ознакомиться с замыслом творца!
- ООльга14 марта 2024Немного опоздав на начало экскурсии, мы легко нашли Дарью, которой мы поставили непростую задачу-посмотреть всю галерею за час, максимум полтора.
- ВВероника17 декабря 2023Марина волшебный человек,интересный рассказчик,восхитительные знания истории,города. Провели шикарное время в ее компании и полюбили Флоренцию еще больше. очень рекомендую
- ООльга6 ноября 2023Очень понравилось! Александра была великолепна!
- EElena30 октября 2023Мы давно мечтали попасть в Уффици. Экскурсия с Дарьей нам так понравилась, что уже хотим вернуться с друзьями и родителями!
- ИИрина10 октября 2023Просто великолепно! Шорена прекрасно владеет материалом. Два часа пролетели как 5 минут, настолько это было интересно и информативно. В следующий раз, когда мы приедем в этот замечательный город, мы обязательно попросим Шорену провести другие экскурсии. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Микеланджело»
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