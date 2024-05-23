Экскурсии по следам Микеланджело во Флоренции

Найдено 11 экскурсий в категории «Микеланджело» во Флоренции на русском языке, цены от €70, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По следам Микеланджело с искусствоведом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
По следам Микеланджело: путешествие с искусствоведом по Флоренции
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет о жизни и творчестве Микеланджело
Начало: У Капеллы Медичи
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
160 за всё до 6 чел.
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Начало: На площади Мадонны Альдобрандини
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
114 за всё до 10 чел.
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
70 за человека
Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
Экскурсия во Флоренции по мотивам фильма Андрея Кончаловского: жизнь и творчество художника
Начало: На Piazza delle Belle Arti
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
225 за всё до 7 чел.
Микеланджело Буонарроти: понять гения
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Микеланджело Буонарроти: понять гения
Прикоснуться к идеям великого мастера Возрождения в Капелле Медичи и Галерее Академии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
134 за всё до 20 чел.
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты
Начало: На Piazza della Signoria
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
250 за всё до 6 чел.
В Сан-Марко с искусствоведом: фрески итальянского средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
В Сан-Марко с искусствоведом: фрески итальянского средневековья
Проникнуть в кельи монастыря Сан-Марко и перенестись в Италию 15 века
Начало: На площади Сан-Марко
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
110 за всё до 6 чел.
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства
Начало: Около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
10 июня в 12:30
12 июня в 12:00
160144 за всё до 6 чел.
Галерея Уффици: любовь сквозь призму живописи
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици во Флоренции: живопись, любовь и философия
Исследуйте тему любви в искусстве с экспертом. Уникальный взгляд на шедевры Уффици, раскрывающий глубину чувств и красоты
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
159 за всё до 10 чел.
Галерея Уффици для детей и взрослых
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых
Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами
Начало: На площади Синьории
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
180 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
    Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.
  • A
    Andrey
    22 мая 2024
    Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
    Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем
  • Л
    Лариса
    2 мая 2024
    Микеланджело Буонарроти: понять гения
    Марина провела экскурсию профессионально - мы узнали очень много нового. Всем рекомендую изучать музеи Флоренции с профессиональным гидом. Времени на все просто не хватит, а вы успеете посмотреть самые главные экспозиции.
  • М
    Марат
    1 мая 2024
    Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
    Диана прекрасно провела экскурсию. Дождь не был помехой. Все обошли по плану. В Галерее Уффици было интересно слушать всю информацию. Обязательно надо гулять с гидом и слушать историю.
  • С
    Светлана
    6 апреля 2024
    Микеланджело Буонарроти: понять гения
    Рекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетили знаковые места, множество фактов биографии, с гидом значительно интереснее и понятнее ознакомиться с замыслом творца!
    Рекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетилиРекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетилиРекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетилиРекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетили
  • О
    Ольга
    14 марта 2024
    Галерея Уффици с профессиональным гидом
    Немного опоздав на начало экскурсии, мы легко нашли Дарью, которой мы поставили непростую задачу-посмотреть всю галерею за час, максимум полтора.
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    Дарья очень быстро нас прочувствовала, сориентировалась и построила визит согласно запросу и даже провела для нас короткую экскурсию по городу. По завершении мы почувствовали себя обогащенными знаниями и красотами, в дополнение к смешным и занимательным историям из прошлого, которыми с нами поделилась Дарья. Очень приятная, опытная и внимательная девушка.

  • В
    Вероника
    17 декабря 2023
    Микеланджело Буонарроти: понять гения
    Марина волшебный человек,интересный рассказчик,восхитительные знания истории,города. Провели шикарное время в ее компании и полюбили Флоренцию еще больше. очень рекомендую
    Марина волшебный человек,интересный рассказчик,восхитительные знания истории,города. Провели шикарное время в ее компании и полюбили Флоренцию еще
  • О
    Ольга
    6 ноября 2023
    Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
    Очень понравилось! Александра была великолепна!
  • E
    Elena
    30 октября 2023
    Галерея Уффици с профессиональным гидом
    Мы давно мечтали попасть в Уффици. Экскурсия с Дарьей нам так понравилась, что уже хотим вернуться с друзьями и родителями!
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    Дарья рассказывает просто о сложном и доносит информацию в виде увлекательной истории. Мы уже бывали во Флоренции и достаточно много знаем о городе. Однако после рассказа Дарьи стало ещё понятнее какой колоссальный вклад Флоренция внесла в развитие европейской культуры. Хочу также отметить, что Дарья – не только опытный, эрудированный и ответственный экскурсовод, но и очень позитивный, отзывчивый человек. Она ответила на все наши вопросы, учла все наши потребности и постоянно была на связи до и после экскурсии. Дарья, спасибо, что стали нашим великолепным проводником в этом увлекательном путешествии на машине времени! До новых встреч!

  • И
    Ирина
    10 октября 2023
    По следам Микеланджело с искусствоведом
    Просто великолепно! Шорена прекрасно владеет материалом. Два часа пролетели как 5 минут, настолько это было интересно и информативно. В следующий раз, когда мы приедем в этот замечательный город, мы обязательно попросим Шорену провести другие экскурсии. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Микеланджело»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. По следам Микеланджело с искусствоведом
  2. Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
  3. Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
  4. Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
  5. Микеланджело Буонарроти: понять гения
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Микеланджело" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 70 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2024 год по теме «Микеланджело», 36 ⭐ отзывов, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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