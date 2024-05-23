Е Елена Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.

A Andrey Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем

Л Лариса Микеланджело Буонарроти: понять гения Марина провела экскурсию профессионально - мы узнали очень много нового. Всем рекомендую изучать музеи Флоренции с профессиональным гидом. Времени на все просто не хватит, а вы успеете посмотреть самые главные экспозиции.

М Марат Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици Диана прекрасно провела экскурсию. Дождь не был помехой. Все обошли по плану. В Галерее Уффици было интересно слушать всю информацию. Обязательно надо гулять с гидом и слушать историю.

С Светлана Микеланджело Буонарроти: понять гения Рекомендую ознакомиться с творчеством великого гения! История гида Марины неразрывно связана с историей Флоренции. Мы посетили знаковые места, множество фактов биографии, с гидом значительно интереснее и понятнее ознакомиться с замыслом творца!

О Ольга Галерея Уффици с профессиональным гидом читать дальше Дарья очень быстро нас прочувствовала, сориентировалась и построила визит согласно запросу и даже провела для нас короткую экскурсию по городу. По завершении мы почувствовали себя обогащенными знаниями и красотами, в дополнение к смешным и занимательным историям из прошлого, которыми с нами поделилась Дарья. Очень приятная, опытная и внимательная девушка. Немного опоздав на начало экскурсии, мы легко нашли Дарью, которой мы поставили непростую задачу-посмотреть всю галерею за час, максимум полтора.

В Вероника Микеланджело Буонарроти: понять гения Марина волшебный человек,интересный рассказчик,восхитительные знания истории,города. Провели шикарное время в ее компании и полюбили Флоренцию еще больше. очень рекомендую

О Ольга Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа Очень понравилось! Александра была великолепна!

E Elena Галерея Уффици с профессиональным гидом читать дальше Дарья рассказывает просто о сложном и доносит информацию в виде увлекательной истории. Мы уже бывали во Флоренции и достаточно много знаем о городе. Однако после рассказа Дарьи стало ещё понятнее какой колоссальный вклад Флоренция внесла в развитие европейской культуры. Хочу также отметить, что Дарья – не только опытный, эрудированный и ответственный экскурсовод, но и очень позитивный, отзывчивый человек. Она ответила на все наши вопросы, учла все наши потребности и постоянно была на связи до и после экскурсии. Дарья, спасибо, что стали нашим великолепным проводником в этом увлекательном путешествии на машине времени! До новых встреч! Мы давно мечтали попасть в Уффици. Экскурсия с Дарьей нам так понравилась, что уже хотим вернуться с друзьями и родителями!