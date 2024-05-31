1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Галерея Уффици в Флоренции: эксклюзивная экскурсия с историком искусства
Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство
Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Начало: На площади Синьория
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
€150 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции
Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции
Начало: На площади Синьория
Сегодня в 08:30
Завтра в 13:30
€160 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Уффици: путешествие через эпохи искусства - 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны
Начало: Piazzale degli Uffizi
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
170€153 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие и великолепие галереи Уффици: путешествие через века
Погрузитесь в мир великих мастеров в главном музее Флоренции. Откройте для себя шедевры Джотто, Боттичелли и Микеланджело
Начало: На площади Уффици
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уффици: глубокое погружение в итальянский Ренессанс в Флоренции
Приглашаем на уникальную экскурсию по галерее Уффици, где вас ждут шедевры эпохи Ренессанса и истории великих художников
Начало: На Площади Уффици
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство и историю
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи
Начало: У копии скульптуры ДАВИД
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
€120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Микеланджело: путешествие с искусствоведом по Флоренции
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет о жизни и творчестве Микеланджело
Начало: У Капеллы Медичи
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Начало: На площади Мадонны Альдобрандини
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€114 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Главные сокровища Уффици: уникальная групповая экскурсия во Флоренции
Откройте для себя величие галереи Уффици в компании опытного гида. Шедевры мирового искусства ждут вас
Начало: У входа в галерею Уффици
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€40 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Каменная живопись во Флоренции
Погрузитесь в искусство флорентийской мозаики, посетите старинные мастерские и узнайте секреты древних мастеров
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Приглашаем вас в удивительный мир Леонардо да Винчи. Узнайте о его изобретениях, потрогайте и изучите все машины. Экскурсия подходит для детей и взрослых
Начало: Недалеко от кафедрального собора
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Познакомиться с шедеврами каменной живописи и изучить старинную технику в гостях у ремесленников
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи
Начало: У входа во дворец
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Исследуйте дворец Питти: роскошь эпохи Медичи и шедевры искусства
Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции
Начало: на piazza Pitti
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Капелла Бранкаччи и монастырь Санта Мария Новелла: фрески, изменившие историю
Экскурсия по ранним шедеврам ренессансной живописи Мазаччо
10 июня в 12:30
12 июня в 12:30
€162 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Галерее Академии: Встреча с шедеврами Возрождения
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Галерее Академии, где каждый зал расскажет свою историю о великих мастерах и их творениях
Начало: На площади Дуомо
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
€107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты
Начало: На Piazza della Signoria
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Веккьо
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€127 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Шедевры музея Барджелло
Знакомство с гениями итальянского Возрождения от Микеланджело до Бернини в здании бывшей тюрьмы
Начало: У входа в музей Барджелло
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В Сан-Марко с искусствоведом: фрески итальянского средневековья
Проникнуть в кельи монастыря Сан-Марко и перенестись в Италию 15 века
Начало: На площади Сан-Марко
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€110 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства
Начало: Около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
10 июня в 12:30
12 июня в 12:00
160€144 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Большой музей Собора Флоренции
Увидеть работы Ренессанса и узнать, как Врата Рая спаслись от воды
Начало: У кафедрального собор Санта-Мария-дель-Фьоре
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
€220 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици во Флоренции: живопись, любовь и философия
Исследуйте тему любви в искусстве с экспертом. Уникальный взгляд на шедевры Уффици, раскрывающий глубину чувств и красоты
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€159 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия в монастырь Сан-Марко: искусство и история с гидом
Погрузитесь в атмосферу Возрождения, открыв для себя шедевры Беато Анжелико и секреты монастырской жизни
Начало: Недалеко от монастыря Сан-Марко
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство для детей и взрослых
Приглашаем на уникальное путешествие по галерее Уффици, где искусство оживает перед вашими глазами
Начало: На площади Синьории
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Увидеть главные экспонаты музея и обсудить их с гидом в интерактивном формате
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
€99 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей31 мая 2024Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в
- ММарина29 мая 2024Большое спасибо Лидии за очень интересную экскурсию! Всем очень рекомендуем! Обязательно вернемся во Флоренцию и к этому гиду!
- KKate28 мая 2024Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
- ЭЭлина27 мая 2024Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!
- ООксана26 мая 2024Мы в восторге от экскурсии! Мария за 2 часа показала нам главные шедевры, а потом мы остались еще и посмотрели
- ЕЕлена23 мая 2024Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.
- AAndrey22 мая 2024Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем
- ТТатьяна22 мая 2024Отличная экскурсия, слушать было интересно, на вопросы гид отвечала со знанием дела. В общении приятная. Понятно что за два часа
- IIlya19 мая 2024Татьяна прекрасно разбирается в искусстве и наша экскурсия по Уффици была очень интересной. За каждой картиной стояла ее история, и Татьяна смогла передать эту историю нам. Очень советую!
- ВВалерия15 мая 2024Хорошая экскурсия, особенно для тех, кто в Уффици впервые. Учитывая не такую большую продолжительность, Мария расскажет обо всех самых известных и интересных произведениях искусств, деталях их создания и маленький "тайнах". Увлекающая подача материала и доброжелательность Марии не оставляют равнодушными. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Искусство»
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