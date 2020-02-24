12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом

Узнать главное об итальянском Ренессансе и увидеть шедевры флорентийского зодчества

Шорена
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Шорена – ваш гид
В небольшой Флоренции концентрация значимых объектов искусства невероятна.

И это неудивительно, ведь именно здесь зародился итальянский Ренессанс.

Вы узнаете, как это произошло и какие предпосылки были у этого события.

Полюбуетесь великими и великолепными дворцами и базиликами, откроете архитектурные особенности эпохи.

А имена Микеланджело, Донателло, Джотто, Леонардо и других титанов искусства не раз прозвучат в моём рассказе.
189 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Площадь Piazza della Repubblica
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом

Что вас ожидает

Понять эпоху Ренессанса
Флоренция прочно закрепилась в мировой истории как «колыбель эпохи Возрождения». На экскурсии я объясню, почему именно здесь, в столице Тосканы, зародился итальянский Ренессанс. Вы узнаете об исторических и экономических предпосылках периода великого искусства, о распространении Возрождения по всей Европе и его влиянии на европейскую и русскую культуру. И конечно, мы поговорим о легендарной семье Медичи — меценатах, которых во Флоренции называют «крёстными отцами эпохи Возрождения».

Шедевры флорентийской архитектуры
Вы полюбуетесь главными достопримечательностями Флоренции: зданием мэрии Палаццо Веккьо и Лоджией Ланци на площади Синьории, собором Санта-Мария-дель-Фьоре, напоминающим роскошную шкатулку, колокольней Джотто, дворцами Медичи, а также мостами и зданиями средневековых рынков и церквей. Я расскажу о строительной технике и инструментах, существовавших до Возрождения. И о том, как Филиппо Брунеллески изменил ход истории архитектуры и какие технологии он разработал для строительства купола Санта-Мария-дель-Фьоре. Кроме того, вы откроете интересные детали из жизни Донателло, Леонардо и Микеланджело и узнаете об их взаимоотношениях.

Кому подойдёт экскурсия

Всем ценителям искусства: и опытным, и начинающим.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено. Но я обязательно расскажу и покажу, где купить входные билеты в музеи.

Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Площадь Piazza della Repubblica.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Шорена
Шорена
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Гуляя по этому замечательному городу, мы сможем с вами путешествовать во времени, мы окунёмся в атмосферу тёмного средневековья, а перейдя через улицу, окажемся во Флоренции эпохи Возрождения. Я с удовольствием раскрою вам тайны итальянского искусства и познакомлю вас с особенностями итальянской жизни, национальной кухни и виноделия.
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Шорена проводила для нас свою экскурсию по Флоренции 21 февраля 2020 года. С первых же минут экскурсии гид влюбила нас в город, Она прекрасный профессиональный, очень легкий рассказчик. Маршрут построен очень профессионально, Шорена рассказывает о Флоренции очень интересно, слушается легко, спокойно, рассказывает даже интересные нюансы, тонкости об искусстве, и о жизни в Италии, которые я лично никогда не слышал у других искусствоведов. Время пролетает не заметно, хочется еще и еще слушать и смотреть этот великолепный город с его безумно интересной архитектурой, скульптурой и красивыми домами. Большое спасибо Вам Шорена за ваш рассказ, за вашу радость к жизни, за вашу любовь к Италии..
13 сентября 2019
Шорена,спасибо! Замечательная экскурсия с дождиком!Очень приятно пообщаться с хорошо образованной красивой девушкой! Интересно, познавательно и именно в той ненавязчивой манере, как нам нравится! Экскурсия — общение! Шорена дала множество советов, чем очень облегчила наше пребывание во Флоренции и перемещения в Пизу, Сиену... Всегда помогала советом и отвечала на любой вопрос. Свой человек! Ещё раз спасибо!
22 июля 2019
В июле 19-го удалось посетить Пизу.Если вы желаете чтобы вас познакомил с этим городом грамотный.увлеченный доброжелательный гид-обращайтесь к Юлии.Она расскажет вам об истории этого волшебного города,о народах,его населявших,покажет иллюстрации к рассказу.Юля обратит ваше внимание на такие нюансы архитектурных шедевров Пизы,которых вам никогда не заметить самим.И при этом заботливо расположит вашу группу в тенечке.Прогулка по городу в компании компетентного,позитивного,заботливого гида-что может быть лучше для туриста.Спасибо Юлии за радость знакомства с Пизой.
18 июля 2019
Очень содержательная и интересная экскурсия. Нельзя не отметить высокий профессионализм и эрудированность экскурсовода. Отлично!
8 июля 2019
Если вы во Флоренции на короткое время- экскурсия простр необходима. Шорена доступно и художественно нам рассказала историю города и семьи Медичи, показала даже те места, о которых не пишут путеводители. Рассказала, куда можно пойти погулять самостоятельно и вкусно пркушать. Спасибо!
4 июня 2019
Экскурсия очень понравилась. Шорена провела её в спокойном размеренном темпе, без обрушивание на нас огромного потока информации. При этом Шорена успела нам показать и рассказать очень много интересного и в основном того, что не встретишь в путеводителях и что самому просто не разглядеть, не заметить. Шорена уделяла в своём рассказе внимание на ключевые моменты и важные персоны, повлиявшие на развитие не только Флоренции, но и на историю и развитии культуры Италии и Европы.
После этой экскурсии мы договорились и провели с Шореной ещё одну экскурсию, которая была логическим продолжением первой и тоже очень интересной.
Очень рекомендую Шорену как опытного профессионального экскурсовода и приятного человека.
12 мая 2019
Комфортная, спокойная прогулка с размеренным рассказом об основных достопримечательностях Флоренции. Нет шквала информации, но именно это позволяет увоить все, отметить моменты, интересные для дальнейшего, более детального исследования. Первое знакомство с Флоренцией в сопровождении Шорены нам понравилась.
11 мая 2019
Экскурсия была восхитительная! Шорена не только обладающий обширными знаниями экскурсовод, но и очень приятный в общении человек. Рекомендую!
8 мая 2019
Экскурсия прошла на одном дыхании, как будто ты давно знал человека, встретился с ним и он по- дружески рассказывает тебе историю великого города. Спасибо большое!
23 апреля 2019
Если посмотреть на карту Флоренции со всеми ее достопримечательностями, то она покажется вам достаточно компактной. Обойти все знаковые места можно за 3 часа неспешным шагом. Можно, конечно, купить книжку-путеводитель, или распечатать статьи из Википедии, сэкономив деньги, но есть несколько причин, почему мы решили воспользоваться услугами гида, и не просто гида, а гида-искусствоведа. 1. Хронологически правильно выстроенный маршрут, история Флоренции раскрывалась перед нами шаг за шагом, а не кусками, как бывает, когда есть искушение увидеть сперва все самое красивое. 2. Очень много мелочей и интересных деталей, которые не указаны ни в одном путеводителе. И которые самостоятельно увидеть нет никакой возможности, потому что они расположены в незаметных закутках или выше уровня глаз (а кто ходит по переполненному туристами городу, задрав голову?). 3. Экономия времени бесспорная. Вместо того, чтобы метаться от одной достопримечательности к другой, мы получили исчерпывающую информацию о знаковых местах, Шорена отметила их нам на карте, которую мы прихватили из отеля, и потом мы вернулись к ним, чтобы рассмотреть поподробнее. У нас было всего два дня на знакомство с городом и Шорена помогла нам спланировать время, дав отличные советы относительно того, что нужно увидеть обязательно, а что вполне можно пропустить. 4. Качество подачи информации - исключительное! Грамотная, правильная речь, нет перегруженности именами и датами, после экскурсии нет ощущения "каши в голове", все разложено по полочкам и я уверена, что если вернусь в город в следующий раз, вспомню все, что рассказывала Шорена. 5. Любовь к городу и своей профессии чувствуется сразу. К сожалению, есть с чем сравнивать.
Очень рекомендую этого гида.
Ещё 2 отзыва

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