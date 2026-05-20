12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом

Удивительно красивая, информативная, продуманная и вдохновляющая экскурсия!
В небольшой Флоренции концентрация значимых объектов искусства невероятна. И это неудивительно, ведь именно здесь зародился итальянский Ренессанс. Вы узнаете, как это произошло и какие предпосылки были у этого события.

Полюбуетесь великими и великолепными дворцами и базиликами, откроете архитектурные особенности эпохи.

А имена Микеланджело, Донателло, Джотто, Леонардо и других титанов искусства не раз прозвучат в моём рассказе.
5
43 отзыва
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом
Колыбель Возрождения: обзорная с искусствоведом

Описание экскурсии

Понять эпоху Ренессанса

Флоренция прочно закрепилась в мировой истории как «колыбель эпохи Возрождения». На экскурсии я объясню, почему именно здесь, в столице Тосканы, зародился итальянский Ренессанс. Вы узнаете об исторических и экономических предпосылках периода великого искусства, о распространении Возрождения по всей Европе и его влиянии на европейскую и русскую культуру. И конечно, мы поговорим о легендарной семье Медичи — меценатах, которых во Флоренции называют «крёстными отцами эпохи Возрождения».

Шедевры флорентийской архитектуры

Вы полюбуетесь главными достопримечательностями Флоренции: зданием мэрии Палаццо Веккьо и Лоджией Ланци на площади Синьории, собором Санта-Мария-дель-Фьоре, напоминающим роскошную шкатулку, колокольней Джотто, дворцами Медичи, а также мостами и зданиями средневековых рынков и церквей. Я расскажу о строительной технике и инструментах, существовавших до Возрождения. И о том, как Филиппо Брунеллески изменил ход истории архитектуры и какие технологии он разработал для строительства купола Санта-Мария-дель-Фьоре. Кроме того, вы откроете интересные детали из жизни Донателло, Леонардо и Микеланджело и узнаете об их взаимоотношениях.

Кому подойдёт экскурсия

Всем ценителям искусства: и опытным, и начинающим.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено, но я обязательно расскажу и покажу, где купить входные билеты в музеи.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площада Piazza San Lorenzo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шорена
Шорена — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 938 туристов
Меня зовут Шорена, я искусствовед по образованию и лицензированный гид во Флоренции. Это город чудес! Нужно только открыть глаза… Прогуливаясь вместе по Флоренции, мы будем путешествовать во времени, погружаться в
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атмосферу тёмного средневековья и переноситься во Флоренцию эпохи Возрождения. Блеск и могущество этого города, гуманизм и просветлённые представители династии Медичи, шедевры великих мастеров, детали, в которых скрывается дьявол, запомнятся вам на долго!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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У нас была обзорная экскурсия с Шореной. нам очень понравилось, было интересно и информативно. Шорена профессионал своего дела. После экскурсии Шорена посоветовала нам, где и чем лучше поужинать и что еще посмотреть. Спасибо большое, обязательно вернемся еще.
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А
Шорена, замечательный гид с глубокими знаниями и умеющая эти знания передать своим экскурсантам. Огромная благодарность за экскурсию и за помощь в повседневных вопросах. Была всегда на связи и выручала нас неоднократно))))
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И
Прекрасная экскурсия по дворцу Питти с Мариной! Благодаря Марине, много узнала нового и интересного! Спасибо за такую интересную и познавательную экскурсию!
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в
отлично организованная экскурсия. не утомительная спокойная подача исторического материла с акцентом на связь искусства с историей прекрасной Флоренции. Спасибо, Шорена
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А
Благодаря Шопене получили удовольствие от знакомства с этим великолепным городом! Множество интересных историй и запоминающихся фактов.
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М
Потрясающая экскурсия и потрясающий гид, 2.5 часа пролетели как один миг. Искренне рекомендую данную прогулку для всех, кто интересуется историей Флоренции, архитектуры и искусства, глубоко и познавательно.
Потрясающая экскурсия и потрясающий гид, 2.5 часа пролетели как один миг. Искренне рекомендую данную прогулку для
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