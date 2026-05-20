12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В небольшой Флоренции концентрация значимых объектов искусства невероятна. И это неудивительно, ведь именно здесь зародился итальянский Ренессанс. Вы узнаете, как это произошло и какие предпосылки были у этого события. Полюбуетесь великими и великолепными дворцами и базиликами, откроете архитектурные особенности эпохи. А имена Микеланджело, Донателло, Джотто, Леонардо и других титанов искусства не раз прозвучат в моём рассказе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Понять эпоху Ренессанса

Флоренция прочно закрепилась в мировой истории как «колыбель эпохи Возрождения». На экскурсии я объясню, почему именно здесь, в столице Тосканы, зародился итальянский Ренессанс. Вы узнаете об исторических и экономических предпосылках периода великого искусства, о распространении Возрождения по всей Европе и его влиянии на европейскую и русскую культуру. И конечно, мы поговорим о легендарной семье Медичи — меценатах, которых во Флоренции называют «крёстными отцами эпохи Возрождения».

Шедевры флорентийской архитектуры

Вы полюбуетесь главными достопримечательностями Флоренции: зданием мэрии Палаццо Веккьо и Лоджией Ланци на площади Синьории, собором Санта-Мария-дель-Фьоре, напоминающим роскошную шкатулку, колокольней Джотто, дворцами Медичи, а также мостами и зданиями средневековых рынков и церквей. Я расскажу о строительной технике и инструментах, существовавших до Возрождения. И о том, как Филиппо Брунеллески изменил ход истории архитектуры и какие технологии он разработал для строительства купола Санта-Мария-дель-Фьоре. Кроме того, вы откроете интересные детали из жизни Донателло, Леонардо и Микеланджело и узнаете об их взаимоотношениях.

Кому подойдёт экскурсия

Всем ценителям искусства: и опытным, и начинающим.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предусмотрено, но я обязательно расскажу и покажу, где купить входные билеты в музеи.