Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы

Индивидуальная экскурсия во Флоренции

Историко-художественное путешествие по городу, где родился Петрарка

Ареццо подарил миру целую плеяду великих мужей.

Среди них Меценат, чьё имя стало нарицательным, изобретатель нот — монах Гуидо, Микеланджело, Вазари и другие. В местных храмах сохранились шедевры живописи, повлиявшие на мировое искусство. А улицы Ареццо полны ювелирных лавок и аутентичных магазинов.

Я погружу вас в атмосферу и историю этого удивительного городка, чтобы вы бесповоротно влюбились в него так же, как и я.
Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы
Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы
Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы
Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы
Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы
Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы
Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы
Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы
Очаровательный Ареццо под солнцем Тосканы
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Описание

Что вас ожидает

В Ареццо никто никуда не спешит. Тут можно проникнуться по-настоящему тосканским духом без толп туристов и бегущих местных жителей. Гуляя по средневековым улицам и площадям, мы увидим самые знаковые места города:

  • Базилику Святого Франциска, сохранившую шедевр мирового искусства — цикл фресок Пьеро делла Франческа «История Животворящего Креста»
  • Одну из самых любимых церквей арретинцев — с уникальным фасадом, прячущим от случайного прохожего средневековый календарь
  • Самую большую площадь города, где дважды в год проходят рыцарские турниры сарацинов, описанные поэтом Данте Алигьери
  • Дом, где родился Франческо Петрарка
  • Главный собор — первый готический храм в Тоскане, расписанный фресками по подобию Сикстинской капеллы. Там увидите уникальные витражи французского мастера Марсиля.
  • Базилику доминиканцев, хранящую необыкновенную работу, изменившую всю европейскую живопись
  • Дворец епископов — единственную открытую для публики историческую резиденцию после Папских апартаментов в Ватикане
  • Дворец 18 века — покажу, что он прячет от чужестранцев

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты во дворец епископов — €6/чел.

Как добраться до Ареццо

Из Флоренции — на поезде или на машине. Поезда ходят каждый час. Время в пути — от 55 мин. до 1 часа 5 мин.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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