Ареццо - это место, где история и искусство переплетаются в каждом уголке. Здесь можно увидеть фрески Пьеро делла Франческа, посетить готический собор и дом Петрарки. Средневековые улицы и площади города, наполненные ювелирными лавками и аутентичными магазинами, создают неповторимую атмосферу. Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать истинный дух Тосканы без суеты больших городов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В Ареццо никто никуда не спешит. Тут можно проникнуться по-настоящему тосканским духом без толп туристов и бегущих местных жителей. Гуляя по средневековым улицам и площадям, мы увидим самые знаковые места города:

Базилику Святого Франциска , сохранившую шедевр мирового искусства — цикл фресок Пьеро делла Франческа «История Животворящего Креста»

, сохранившую шедевр мирового искусства — цикл фресок Пьеро делла Франческа «История Животворящего Креста» Одну из самых любимых церквей арретинцев — с уникальным фасадом, прячущим от случайного прохожего средневековый календарь

— с уникальным фасадом, прячущим от случайного прохожего средневековый календарь Самую большую площадь города , где дважды в год проходят рыцарские турниры сарацинов, описанные поэтом Данте Алигьери

, где дважды в год проходят рыцарские турниры сарацинов, описанные поэтом Данте Алигьери Дом, где родился Франческо Петрарка

Главный собор — первый готический храм в Тоскане, расписанный фресками по подобию Сикстинской капеллы. Там увидите уникальные витражи французского мастера Марсиля.

— первый готический храм в Тоскане, расписанный фресками по подобию Сикстинской капеллы. Там увидите уникальные витражи французского мастера Марсиля. Базилику доминиканцев , хранящую необыкновенную работу, изменившую всю европейскую живопись

, хранящую необыкновенную работу, изменившую всю европейскую живопись Дворец епископов — единственную открытую для публики историческую резиденцию после Папских апартаментов в Ватикане

— единственную открытую для публики историческую резиденцию после Папских апартаментов в Ватикане Дворец 18 века — покажу, что он прячет от чужестранцев

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты во дворец епископов — €6/чел.

Из Флоренции в Ареццо вы добираетесь самостоятельно

Как добраться до Ареццо

Из Флоренции — на поезде или на машине. Поезда ходят каждый час. Время в пути — от 55 мин. до 1 часа 5 мин.