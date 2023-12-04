Ареццо подарил миру целую плеяду великих мужей. Среди них Меценат, чьё имя стало нарицательным, изобретатель нот — монах Гуидо, Микеланджело, Вазари и другие. В местных храмах сохранились шедевры живописи, повлиявшие на мировое искусство. А улицы Ареццо полны ювелирных лавок и аутентичных магазинов. Я погружу вас в атмосферу и историю этого удивительного городка, чтобы вы бесповоротно влюбились в него так же, как и я.

Описание

Что вас ожидает

В Ареццо никто никуда не спешит. Тут можно проникнуться по-настоящему тосканским духом без толп туристов и бегущих местных жителей. Гуляя по средневековым улицам и площадям, мы увидим самые знаковые места города:

Базилику Святого Франциска , сохранившую шедевр мирового искусства — цикл фресок Пьеро делла Франческа «История Животворящего Креста»

, сохранившую шедевр мирового искусства — цикл фресок Пьеро делла Франческа «История Животворящего Креста» Одну из самых любимых церквей арретинцев — с уникальным фасадом, прячущим от случайного прохожего средневековый календарь

— с уникальным фасадом, прячущим от случайного прохожего средневековый календарь Самую большую площадь города , где дважды в год проходят рыцарские турниры сарацинов, описанные поэтом Данте Алигьери

, где дважды в год проходят рыцарские турниры сарацинов, описанные поэтом Данте Алигьери Дом, где родился Франческо Петрарка

Главный собор — первый готический храм в Тоскане, расписанный фресками по подобию Сикстинской капеллы. Там увидите уникальные витражи французского мастера Марсиля.

— первый готический храм в Тоскане, расписанный фресками по подобию Сикстинской капеллы. Там увидите уникальные витражи французского мастера Марсиля. Базилику доминиканцев , хранящую необыкновенную работу, изменившую всю европейскую живопись

, хранящую необыкновенную работу, изменившую всю европейскую живопись Дворец епископов — единственную открытую для публики историческую резиденцию после Папских апартаментов в Ватикане

— единственную открытую для публики историческую резиденцию после Папских апартаментов в Ватикане Дворец 18 века — покажу, что он прячет от чужестранцев

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются билеты во дворец епископов — €6/чел.

Как добраться до Ареццо

Из Флоренции — на поезде или на машине. Поезда ходят каждый час. Время в пути — от 55 мин. до 1 часа 5 мин.