Историко-художественное путешествие по городу, где родился Петрарка
Ареццо подарил миру целую плеяду великих мужей.
Среди них Меценат, чьё имя стало нарицательным, изобретатель нот — монах Гуидо, Микеланджело, Вазари и другие. В местных храмах сохранились шедевры живописи, повлиявшие на мировое искусство. А улицы Ареццо полны ювелирных лавок и аутентичных магазинов.
Я погружу вас в атмосферу и историю этого удивительного городка, чтобы вы бесповоротно влюбились в него так же, как и я.
Среди них Меценат, чьё имя стало нарицательным, изобретатель нот — монах Гуидо, Микеланджело, Вазари и другие. В местных храмах сохранились шедевры живописи, повлиявшие на мировое искусство. А улицы Ареццо полны ювелирных лавок и аутентичных магазинов.
Я погружу вас в атмосферу и историю этого удивительного городка, чтобы вы бесповоротно влюбились в него так же, как и я.
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Описание
Что вас ожидает
В Ареццо никто никуда не спешит. Тут можно проникнуться по-настоящему тосканским духом без толп туристов и бегущих местных жителей. Гуляя по средневековым улицам и площадям, мы увидим самые знаковые места города:
- Базилику Святого Франциска, сохранившую шедевр мирового искусства — цикл фресок Пьеро делла Франческа «История Животворящего Креста»
- Одну из самых любимых церквей арретинцев — с уникальным фасадом, прячущим от случайного прохожего средневековый календарь
- Самую большую площадь города, где дважды в год проходят рыцарские турниры сарацинов, описанные поэтом Данте Алигьери
- Дом, где родился Франческо Петрарка
- Главный собор — первый готический храм в Тоскане, расписанный фресками по подобию Сикстинской капеллы. Там увидите уникальные витражи французского мастера Марсиля.
- Базилику доминиканцев, хранящую необыкновенную работу, изменившую всю европейскую живопись
- Дворец епископов — единственную открытую для публики историческую резиденцию после Папских апартаментов в Ватикане
- Дворец 18 века — покажу, что он прячет от чужестранцев
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты во дворец епископов — €6/чел.
Как добраться до Ареццо
Из Флоренции — на поезде или на машине. Поезда ходят каждый час. Время в пути — от 55 мин. до 1 часа 5 мин.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид во Флоренции
Буонжорно! Меня зовут Светлана. Я родилась в Ташкенте. Уже более 20 лет я живу и работаю в Тоскане. Являюсь официальным лицензированным гидом в Италии. Провожу индивидуальные авторские экскурсии по Тоскане. Буду рада познакомить вас с этим регионом и его жителями. Ведь не случайно так много и многих подарила нам эта богом поцелованная земля. До встречи в Тоскане!
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