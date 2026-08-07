Ареццо - это место, где история и искусство переплетаются в каждом уголке. Здесь можно увидеть фрески Пьеро делла Франческа, посетить готический собор и дом Петрарки.
Средневековые улицы и площади города, наполненные ювелирными лавками и аутентичными магазинами, создают неповторимую атмосферу. Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать истинный дух Тосканы без суеты больших городов
Средневековые улицы и площади города, наполненные ювелирными лавками и аутентичными магазинами, создают неповторимую атмосферу. Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать истинный дух Тосканы без суеты больших городов
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные фрески Пьеро делла Франческа
- 🏛 Готический собор с витражами Марсиля
- 🏰 Исторические дворцы и резиденции
- 🛍 Аутентичные магазины и лавки
- 🏞 Спокойствие и уют тосканских улиц
Что можно увидеть
- Базилика Святого Франциска
- Церковь с уникальным фасадом
- Площадь с рыцарскими турнирами
- Дом Франческо Петрарки
- Главный собор
- Базилика доминиканцев
- Дворец епископов
- Дворец 18 века
Описание экскурсии
В Ареццо никто никуда не спешит. Тут можно проникнуться по-настоящему тосканским духом без толп туристов и бегущих местных жителей. Гуляя по средневековым улицам и площадям, мы увидим самые знаковые места города:
- Базилику Святого Франциска, сохранившую шедевр мирового искусства — цикл фресок Пьеро делла Франческа «История Животворящего Креста»
- Одну из самых любимых церквей арретинцев — с уникальным фасадом, прячущим от случайного прохожего средневековый календарь
- Самую большую площадь города, где дважды в год проходят рыцарские турниры сарацинов, описанные поэтом Данте Алигьери
- Дом, где родился Франческо Петрарка
- Главный собор — первый готический храм в Тоскане, расписанный фресками по подобию Сикстинской капеллы. Там увидите уникальные витражи французского мастера Марсиля.
- Базилику доминиканцев, хранящую необыкновенную работу, изменившую всю европейскую живопись
- Дворец епископов — единственную открытую для публики историческую резиденцию после Папских апартаментов в Ватикане
- Дворец 18 века — покажу, что он прячет от чужестранцев
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворец епископов — €6/чел.
- Из Флоренции в Ареццо вы добираетесь самостоятельно
Как добраться до Ареццо
Из Флоренции — на поезде или на машине. Поезда ходят каждый час. Время в пути — от 55 мин. до 1 часа 5 мин.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Буонжорно! Меня зовут Светлана. Я родилась в Ташкенте. Уже более 20 лет я живу и работаю в Тоскане. Являюсь официальным лицензированным гидом в Италии. Провожу индивидуальные авторские экскурсии по Тоскане. Буду рада познакомить вас с этим регионом и его жителями. Ведь не случайно так много и многих подарила нам эта богом поцелованная земля. До встречи в Тоскане!
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