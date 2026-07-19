Вам интересно, почему в Италии находится 70% объектов мирового наследия ЮНЕСКО? В поисках ответа мы отправимся в одно из таких мест — средневековый «итальянский Манхэттен», Сан-Джиминьяно. Он известен уникальными башнями 12-13 веков, винами и сырами, а также особым подходом к сохранению прошлого. Всё это и многое другое — в нашей программе!

Описание экскурсии

Преданья старины глубокой

На комфортабельной машине я заберу вас из Флоренции, и через каких-то 40 минут мы войдём в ворота Сан-Джиминьяно. Прогуляемся по узким улочкам, полюбуемся на 14 башен, скребущих небо не хуже блестящих многоэтажек. И поднимемся на одну из них, чтобы увидеть красоту тосканских холмов и сам город с высоты птичьего полёта.

Простые итальянские радости

На одной из центральных площадей города мы зайдем в гости к синьору Дондоли — знаменитому тосканскому мороженщику. Он неоднократно побеждал в европейском профессиональном конкурсе: попробовав его удивительные лакомства, вы поймёте причину. Рикотта с черникой, шафран и кедровый орех, красный грейпфрут и шампанское, сорбет из вина — выбирайте свой любимый вкус!

Ещё больше удовольствия для гурманов

Сан-Джиминьяно известен как родина одного из первых итальянских вин категории IGT. Мы посетим музей вина, где вы детально изучите тосканские вина, их классификацию и требования, которым должны соответствовать качество и процесс производства. Я расскажу вам историю Vernaccia di San Gimigniano, которое великий Данте упоминал в «Божественной комедии», а Козимо Медичи I отправлял бочками в Рим. В музее можно попробовать несколько сортов напитка, в том числе выдержанные в дубовых бочках.

После посещения города мы сможем отправиться на предприятие по производству сыра из овечьего молока. Это семейная ферма, расположенная недалеко от Сан-Джиминьяно. Если вы любите сыр и хотите узнать, как он делается, — это для вас (не входит в базовую экскурсию и требует бронирования по предварительному запросу).

Живая история

Рядом с Сан-Джиминьяно находится родовое поместье одной из состоятельных флорентийских семей — Строцци-Гуиччардини. Когда-то предки Строцци вершили судьбы Италии и всей Европы. В ветвях их генеалогического древа множество знаменитых полководцев, писателей, учёных и политиков. Самые известные — это Мона Лиза и Уинстон Черчилль. Возможно, вы видели эту семью в передаче Познера и Урганта «Их Италия». У вас будет возможность лично пообщаться с княгиней и княжнами, ведь они русскоговорящие. В поместье производят отменные вина и проведут для вас прогулку по винным погребам с последующей дегустацией (не входит в базовую экскурсию и требует бронирования по предварительному запросу, стоимость 35 евро с человека).

Организационные детали