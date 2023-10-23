Познакомиться с миниатюрным городком, занимающим большое место в истории
Он известен уникальными башнями 12-13 веков, винами и сырами, а также особым подходом к сохранению прошлого. Всё это и многое другое — в нашей программе!
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Описание
Что вас ожидает
Преданья старины глубокой
На комфортабельной машине я заберу вас из Флоренции, и через каких-то 40 минут мы войдём в ворота Сан-Джиминьяно. Прогуляемся по узким улочкам, полюбуемся на 14 башен, скребущих небо не хуже блестящих многоэтажек. И поднимемся на одну из них, чтобы увидеть красоту тосканских холмов и сам город с высоты птичьего полёта.
Простые итальянские радости
На одной из центральных площадей города мы зайдем в гости к синьору Дондоли — знаменитому тосканскому мороженщику. Он неоднократно побеждал в европейском профессиональном конкурсе: попробовав его удивительные лакомства, вы поймёте причину. Рикотта с черникой, шафран и кедровый орех, красный грейпфрут и шампанское, сорбет из вина — выбирайте свой любимый вкус!
Ещё больше удовольствия для гурманов
Сан-Джиминьяно известен как родина одного из первых итальянских вин категории IGT. Мы посетим музей вина, где вы детально изучите тосканские вина, их классификацию и требования, которым должны соответствовать качество и процесс производства. Я расскажу вам историю Vernaccia di San Gimigniano, которое великий Данте упоминал в «Божественной комедии», а Козимо Медичи I отправлял бочками в Рим. В музее можно попробовать несколько сортов напитка, в том числе выдержанные в дубовых бочках.
После посещения города мы сможем отправиться на предприятие по производству сыра из овечьего молока. Это семейная ферма, расположенная недалеко от Сан-Джиминьяно. Если вы любите сыр и хотите узнать, как он делается, — это для вас (не входит в базовую экскурсию и требует бронирования по предварительному запросу).
Живая история
Рядом с Сан-Джиминьяно находится родовое поместье одной из состоятельных флорентийских семей — Строцци-Гуиччардини. Когда-то предки Строцци вершили судьбы Италии и всей Европы. В ветвях их генеалогического древа множество знаменитых полководцев, писателей, учёных и политиков. Самые известные — это Мона Лиза и Уинстон Черчилль. Возможно, вы видели эту семью в передаче Познера и Урганта «Их Италия». У вас будет возможность лично пообщаться с княгиней и княжнами, ведь они русскоговорящие. В поместье производят отменные вина и проведут для вас прогулку по винным погребам с последующей дегустацией (не входит в базовую экскурсию и требует бронирования по предварительному запросу, стоимость 35 евро с человека).
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном автомобиле по базовому маршруту (Флоренция — Сан-Джиминьяно — Флоренция)
- Отдельно оплачиваются:
— билеты на башню: 6,5 евро с человека
— всё то, что вы захотите попробовать: музей вина Vernaccia di San Gimigniano (от 3 евро/бокал), мороженое Дондоли (2,5 евро), дегустация в поместье семьи Строцци-Гуиччардини (35 евро/чел.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Porta Romana
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.