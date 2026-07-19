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Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно

Познакомиться с миниатюрным городком, занимающим большое место в истории
Вам интересно, почему в Италии находится 70% объектов мирового наследия ЮНЕСКО? В поисках ответа мы отправимся в одно из таких мест — средневековый «итальянский Манхэттен», Сан-Джиминьяно.

Он известен уникальными башнями 12-13 веков, винами и сырами, а также особым подходом к сохранению прошлого. Всё это и многое другое — в нашей программе!
5
5 отзывов
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно

Описание экскурсии

Преданья старины глубокой

На комфортабельной машине я заберу вас из Флоренции, и через каких-то 40 минут мы войдём в ворота Сан-Джиминьяно. Прогуляемся по узким улочкам, полюбуемся на 14 башен, скребущих небо не хуже блестящих многоэтажек. И поднимемся на одну из них, чтобы увидеть красоту тосканских холмов и сам город с высоты птичьего полёта.

Простые итальянские радости

На одной из центральных площадей города мы зайдем в гости к синьору Дондоли — знаменитому тосканскому мороженщику. Он неоднократно побеждал в европейском профессиональном конкурсе: попробовав его удивительные лакомства, вы поймёте причину. Рикотта с черникой, шафран и кедровый орех, красный грейпфрут и шампанское, сорбет из вина — выбирайте свой любимый вкус!

Ещё больше удовольствия для гурманов

Сан-Джиминьяно известен как родина одного из первых итальянских вин категории IGT. Мы посетим музей вина, где вы детально изучите тосканские вина, их классификацию и требования, которым должны соответствовать качество и процесс производства. Я расскажу вам историю Vernaccia di San Gimigniano, которое великий Данте упоминал в «Божественной комедии», а Козимо Медичи I отправлял бочками в Рим. В музее можно попробовать несколько сортов напитка, в том числе выдержанные в дубовых бочках.

После посещения города мы сможем отправиться на предприятие по производству сыра из овечьего молока. Это семейная ферма, расположенная недалеко от Сан-Джиминьяно. Если вы любите сыр и хотите узнать, как он делается, — это для вас (не входит в базовую экскурсию и требует бронирования по предварительному запросу).

Живая история

Рядом с Сан-Джиминьяно находится родовое поместье одной из состоятельных флорентийских семей — Строцци-Гуиччардини. Когда-то предки Строцци вершили судьбы Италии и всей Европы. В ветвях их генеалогического древа множество знаменитых полководцев, писателей, учёных и политиков. Самые известные — это Мона Лиза и Уинстон Черчилль. Возможно, вы видели эту семью в передаче Познера и Урганта «Их Италия». У вас будет возможность лично пообщаться с княгиней и княжнами, ведь они русскоговорящие. В поместье производят отменные вина и проведут для вас прогулку по винным погребам с последующей дегустацией (не входит в базовую экскурсию и требует бронирования по предварительному запросу, стоимость 35 евро с человека).

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном автомобиле по базовому маршруту (Флоренция — Сан-Джиминьяно — Флоренция)
  • Отдельно оплачиваются:
    — билеты на башню: 6,5 евро с человека
    — всё то, что вы захотите попробовать: музей вина Vernaccia di San Gimigniano (от 3 евро/бокал), мороженое Дондоли (2,5 евро), дегустация в поместье семьи Строцци-Гуиччардини (35 евро/чел.)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Porta Romana
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 709 туристов
Я на Трипстере с 2018 года. Проведу для вас экскурсию лично или предложу кого-то из моих коллег-единомышленников. Все мы — лицензированные гиды, объединённые любовью к Флоренции и Тоскане. Среди нас есть профессиональные сомелье и фотографы. Работаем только индивидуально. Наша цель — познакомить вас с красотой Тосканы, погрузить в культуру и эногастрономию этой удивительной части Италии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Инна
Сан-Джиминьяно — невероятно красивый средневековый город. Виды с холмов, башни, узкие улочки — всё очень аутентично. Экскурсия дала возможность увидеть его вживую, и это главное. Спасибо
Сан-Джиминьяно — невероятно красивый средневековый город. Виды с холмов, башни, узкие улочки — всё очень аутентично.
Сан-Джиминьяно — невероятно красивый средневековый город. Виды с холмов, башни, узкие улочки — всё очень аутентично.
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Е
С удовольствием посетили уютный старинный городок Сан-Джиминьяно в компании интересного и оригинального рассказчика - гида Елены. Экскурсия получилась очень познавательной и веселой: лучшие места для фотографий, истории 15 века, от которых мурашки по коже, вкусное вино и закуски на семейной винодельне и комфортная дорога туда-обратно. Всем рекомендуем!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Екатерина, благодарю, мне очень приятно
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Л
Тоскана великолепна!!!
Елена замечательный гид, очень знающий и легкий в общении человек.
Вся наша группа из 4 не молодых туристов полyчила огромное удовольствие от экскурсии.
Обязательно воспользуемся услугами Трипстер в следующий приезд в Италию.
Елена
Елена
Ответ организатора:
Лариса, благодарю за такой теплый отзыв! Мне очень и очень приятно ❤️
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Анна
Прекрасная экскурсия для влюбленных в Тоскану, удобная по времени и очень насыщенная по интересной информации и красивейшим местам.
Прекрасная экскурсия для влюбленных в Тоскану, удобная по времени и очень насыщенная по интересной информации и красивейшим местам.
Прекрасная экскурсия для влюбленных в Тоскану, удобная по времени и очень насыщенная по интересной информации и красивейшим местам.
Прекрасная экскурсия для влюбленных в Тоскану, удобная по времени и очень насыщенная по интересной информации и красивейшим местам.
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М
Отлично провели время 💫
Отлично провели время 💫
Отлично провели время 💫
Отлично провели время 💫
Отлично провели время 💫
Отлично провели время 💫
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