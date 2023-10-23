Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно

Познакомиться с миниатюрным городком, занимающим большое место в истории

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вам интересно, почему в Италии находится 70% объектов мирового наследия ЮНЕСКО? В поисках ответа мы отправимся в одно из таких мест — средневековый «итальянский Манхэттен», Сан-Джиминьяно.

Он известен уникальными башнями 12-13 веков, винами и сырами, а также особым подходом к сохранению прошлого. Всё это и многое другое — в нашей программе!
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Ближайшие даты:
23
окт
24
окт
25
окт
28
окт
30
окт
31
окт
4
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Преданья старины глубокой

На комфортабельной машине я заберу вас из Флоренции, и через каких-то 40 минут мы войдём в ворота Сан-Джиминьяно. Прогуляемся по узким улочкам, полюбуемся на 14 башен, скребущих небо не хуже блестящих многоэтажек. И поднимемся на одну из них, чтобы увидеть красоту тосканских холмов и сам город с высоты птичьего полёта.

Простые итальянские радости

На одной из центральных площадей города мы зайдем в гости к синьору Дондоли — знаменитому тосканскому мороженщику. Он неоднократно побеждал в европейском профессиональном конкурсе: попробовав его удивительные лакомства, вы поймёте причину. Рикотта с черникой, шафран и кедровый орех, красный грейпфрут и шампанское, сорбет из вина — выбирайте свой любимый вкус!

Ещё больше удовольствия для гурманов

Сан-Джиминьяно известен как родина одного из первых итальянских вин категории IGT. Мы посетим музей вина, где вы детально изучите тосканские вина, их классификацию и требования, которым должны соответствовать качество и процесс производства. Я расскажу вам историю Vernaccia di San Gimigniano, которое великий Данте упоминал в «Божественной комедии», а Козимо Медичи I отправлял бочками в Рим. В музее можно попробовать несколько сортов напитка, в том числе выдержанные в дубовых бочках.

После посещения города мы сможем отправиться на предприятие по производству сыра из овечьего молока. Это семейная ферма, расположенная недалеко от Сан-Джиминьяно. Если вы любите сыр и хотите узнать, как он делается, — это для вас (не входит в базовую экскурсию и требует бронирования по предварительному запросу).

Живая история

Рядом с Сан-Джиминьяно находится родовое поместье одной из состоятельных флорентийских семей — Строцци-Гуиччардини. Когда-то предки Строцци вершили судьбы Италии и всей Европы. В ветвях их генеалогического древа множество знаменитых полководцев, писателей, учёных и политиков. Самые известные — это Мона Лиза и Уинстон Черчилль. Возможно, вы видели эту семью в передаче Познера и Урганта «Их Италия». У вас будет возможность лично пообщаться с княгиней и княжнами, ведь они русскоговорящие. В поместье производят отменные вина и проведут для вас прогулку по винным погребам с последующей дегустацией (не входит в базовую экскурсию и требует бронирования по предварительному запросу, стоимость 35 евро с человека).

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном автомобиле по базовому маршруту (Флоренция — Сан-Джиминьяно — Флоренция)
  • Отдельно оплачиваются:
    — билеты на башню: 6,5 евро с человека
    — всё то, что вы захотите попробовать: музей вина Vernaccia di San Gimigniano (от 3 евро/бокал), мороженое Дондоли (2,5 евро), дегустация в поместье семьи Строцци-Гуиччардини (35 евро/чел.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Porta Romana
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Необычные
Летние
Выездные
Тоскана
Почувствовать себя местным

Похожие туры из Флоренции

Buongiorno, Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
Buongiorno, Флоренция
Посетить Колыбель Возрождения, увидеть главные памятники города и понять его историю
на площади Санта Мария Новелла
27 окт
28 окт
29 окт
31 окт
98 за всё до 30 чел.
Влюбиться во Флоренцию
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
176 отзывов
Влюбиться во Флоренцию
Понять, почему Флоренция - один из самых прекрасных городов в мире
в районе площади Сан Джованни
Сегодня
Завтра
24 окт
25 окт
100 за всё до 10 чел.
Флоренция как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Флоренция как на ладони
Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета
площадь Санта Мария Новелла
Завтра
24 окт
26 окт
27 окт
128 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии во Флоренции
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ