Описание экскурсии
Увлекательное путешествие в мир ароматов и истории
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в старинную парфюмерную, основанную средневековыми монахами. Здесь вы сможете не только насладиться атмосферой прошлого, но и узнать о том, как создавались самые знаменитые духи Флоренции.
История знаменитых духов
Вы окунетесь в увлекательный рассказ о том, как монахам удалось создать уникальные ароматы, которые покорили сердца многих. Узнайте, какие секреты хранят в себе эти древние рецепты и как они влияли на моду и культуру своего времени.
Секретный ингредиент ликёра Медичи
В ходе экскурсии вы также откроете для себя тайну секретного ингредиента ликёра, который так любили Медичи. Это удивительное открытие добавит в вашу экскурсию нотку интриги и позволит лучше понять вкусы и предпочтения знатных флорентийцев.
Прогулка по старинным улицам
Во время экскурсии вы прогуляетесь вдоль старинных стен города, полных историй и тайн. Каждое здание и каждая улочка здесь могут рассказать о событиях, которые изменили ход истории. Не упустите возможность узнать о самых любопытных фактах, связанных с этим прекрасным городом.
Секреты реки Арно
Вы также узнаете о секретах реки Арно и о том, какие "окна" были любимыми местами для наблюдений флорентийцев. Эти маленькие детали делают экскурсию еще более увлекательной и познавательной.
Информация об экскурсии
Групповая сборная экскурсия длится около 3 часов. Это прекрасная возможность не только узнать больше о культуре и истории Флоренции, но и насладиться общением с единомышленниками.
Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории и погрузиться в атмосферу древнего города!
По понедельникам в 9:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Piazza Santa Maria Novella
- Basilica Santa Maria Novella
- Старинная парфюмерия доминиканцев
- Район Oltrarno и его достопримечательности
- Ponte Vecchio
- Средневековый квартал Флоренции
- Piazza di Santa Croce
- Basilica di Santa Croce
- Palazzo del Bargello
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте удобную обувь и берите с собой воду