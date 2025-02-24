Очароваться Флоренцией

Вы побываете в старинной парфюмерной, основанной средневековыми монахами, удивитесь секретному ингредиенту ликёра, которым баловали себя Медичи, прогуляетесь вдоль старинных стен города, с которыми связано немало любопытных историй, узнаете о секретах реки Арно и о том, в какие окна любили заглядывать флорентийцы.
Очароваться Флоренцией
Очароваться Флоренцией
Очароваться Флоренцией
Ближайшие даты:
24
фев3
мар10
мар17
мар24
мар31
мар7
апр
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие в мир ароматов и истории

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в старинную парфюмерную, основанную средневековыми монахами. Здесь вы сможете не только насладиться атмосферой прошлого, но и узнать о том, как создавались самые знаменитые духи Флоренции.

История знаменитых духов

Вы окунетесь в увлекательный рассказ о том, как монахам удалось создать уникальные ароматы, которые покорили сердца многих. Узнайте, какие секреты хранят в себе эти древние рецепты и как они влияли на моду и культуру своего времени.

Секретный ингредиент ликёра Медичи

В ходе экскурсии вы также откроете для себя тайну секретного ингредиента ликёра, который так любили Медичи. Это удивительное открытие добавит в вашу экскурсию нотку интриги и позволит лучше понять вкусы и предпочтения знатных флорентийцев.

Прогулка по старинным улицам

Во время экскурсии вы прогуляетесь вдоль старинных стен города, полных историй и тайн. Каждое здание и каждая улочка здесь могут рассказать о событиях, которые изменили ход истории. Не упустите возможность узнать о самых любопытных фактах, связанных с этим прекрасным городом.

Секреты реки Арно

Вы также узнаете о секретах реки Арно и о том, какие "окна" были любимыми местами для наблюдений флорентийцев. Эти маленькие детали делают экскурсию еще более увлекательной и познавательной.

Информация об экскурсии

Групповая сборная экскурсия длится около 3 часов. Это прекрасная возможность не только узнать больше о культуре и истории Флоренции, но и насладиться общением с единомышленниками.

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории и погрузиться в атмосферу древнего города!

По понедельникам в 9:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Piazza Santa Maria Novella
  • Basilica Santa Maria Novella
  • Старинная парфюмерия доминиканцев
  • Район Oltrarno и его достопримечательности
  • Ponte Vecchio
  • Средневековый квартал Флоренции
  • Piazza di Santa Croce
  • Basilica di Santa Croce
  • Palazzo del Bargello
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Grand Hotel Minerva, Piazza di Santa Maria Novella
Завершение: Piazza del Duomo
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 9:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте удобную обувь и берите с собой воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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