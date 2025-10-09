Экскурсия по Флоренции с посещением галереи Уффици — это насыщенное путешествие по ключевым местам города, которое поможет лучше понять историю, искусство и дух итальянского Возрождения. Вас сопровождает опытный гид, который заранее позаботится о билетах, чтобы вы могли наслаждаться маршрутом без лишней суеты. Вам лишь нужно будет оплатить их уже на месте. Программа включает:

Базилику Санта Мария Новелла с фасадом эпохи Ренессанса.

Улицу «Красивых женщин» и её необычную историю.

Религиозный центр города с баптистерием, в котором крестились поколения флорентийцев.

Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре с куполом Брунеллески и колокольней Джотто.

Знаковые палаццо флорентийской знати — узнаем, как жили горожане и почему строили такие массивные дома.

Квартал Данте Алигьери и церковь с захоронениями двух его муз.

Ораторий добрых людей Святого Мартина — памятник милосердию и власти Медичи.

Дома-башни, сохранившиеся со времён Средневековья.

Площадь Синьории с работами Микеланджело, Донателло, Челлини и Джамболоньи. В финале — знаковое посещение галереи Уффици. Здесь вы проследите развитие итальянской живописи от Джотто и Чимабуэ до Боттичелли, Леонардо, Рафаэля и Караваджо. Увидите единственную живопись Микеланджело и узнаете, как менялось представление о красоте и духовности в разные эпохи. Вы также услышите:.

