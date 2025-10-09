Путешествие по Флоренции и галерее Уффици - это уникальная возможность узнать город глазами знатока. Вы увидите знаменитые палаццо, средневековые башни и кварталы Данте.
Программа включает посещение базилики Санта Мария Новелла, кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре и религиозного центра города.
Завершение маршрута в галерее Уффици позволит вам насладиться шедеврами Леонардо, Боттичелли и Микеланджело. Экскурсия экономит время и дарит незабываемые впечатления
5 причин купить этот билет
- 🖼️ Шедевры Уффици
- 🏛️ Исторические палаццо
- ⛪ Базилика Санта Мария Новелла
- 🏰 Средневековые башни
- 🕍 Кафедральный собор
Что можно увидеть
- Базилика Санта Мария Новелла
- Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре
- Галерея Уффици
- Площадь Синьории
- Квартал Данте Алигьери
Описание билета
Экскурсия по Флоренции с посещением галереи Уффици — это насыщенное путешествие по ключевым местам города, которое поможет лучше понять историю, искусство и дух итальянского Возрождения. Вас сопровождает опытный гид, который заранее позаботится о билетах, чтобы вы могли наслаждаться маршрутом без лишней суеты. Вам лишь нужно будет оплатить их уже на месте. Программа включает:
- Базилику Санта Мария Новелла с фасадом эпохи Ренессанса.
- Улицу «Красивых женщин» и её необычную историю.
- Религиозный центр города с баптистерием, в котором крестились поколения флорентийцев.
- Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре с куполом Брунеллески и колокольней Джотто.
- Знаковые палаццо флорентийской знати — узнаем, как жили горожане и почему строили такие массивные дома.
- Квартал Данте Алигьери и церковь с захоронениями двух его муз.
- Ораторий добрых людей Святого Мартина — памятник милосердию и власти Медичи.
- Дома-башни, сохранившиеся со времён Средневековья.
Площадь Синьории с работами Микеланджело, Донателло, Челлини и Джамболоньи. В финале — знаковое посещение галереи Уффици. Здесь вы проследите развитие итальянской живописи от Джотто и Чимабуэ до Боттичелли, Леонардо, Рафаэля и Караваджо. Увидите единственную живопись Микеланджело и узнаете, как менялось представление о красоте и духовности в разные эпохи. Вы также услышите:.
- Где должен был стоять Давид.
- Какую роль сыграли монахи и аристократия в расцвете Возрождения.
- Сколько времени строили кафедральный собор и чем он так поразил Достоевского.
- Почему во Флоренции так много львов — и при чём здесь Нептун.
Каждый день от базалики Santa Maria Novella (3 мин от вокзала) или от piazza della Signoria
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Базилику Санта Мария Новелла, построенную в XIII веке доминиканскими монахами, с фасадом Эпохи Возрождения
- Улицу «Красивых женщин» и узнаете откуда взялось такое необычное название
- Религиозный центр Флоренции с баптистерием, в котором до 19 века крестилась вся Флоренция
- Кафедральным собором Санта Мария дель Фьоре и куполом Брунеллески, а также с колокольней Джотто
- Дворцы знатных флорентийских семейств и поймете как они жили и зачем строили такие огромные палаццо
- Квартал, в котором жил Данте Алигьери, написавший Божественную комедию и церковь, в которой захоронены две его дамы
- Ораторий добрых людей Святого Мартина, открытый после прихода к власти семейства Медичи в XV веке
- Дома-башни, в которых жили флорентийцы в средние века
- Площадь Синьории, на которой расположены работы Микеланджело, Донателло, Челлини, Джамболоньи
- Галерею Уффици, где мы засвидетельствуем почтение Джотто, Чимабуэ, Дуччо ди Буонинсенья, Симоне Мартини, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Рафаэлю, Караваджо, Тициану, а также рассмотрим единственную картину Микеланджело. Мы проследим развитие искусства от средневековья до маньеризма
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в галерею Уффици
Где начинаем и завершаем?
Начало: Firenze, piazza Santa Maria Novella, 16
Завершение: Экскурсия заканчивается в галерее Уффици
Когда и как рано покупать?
Когда: Каждый день от базалики Santa Maria Novella (3 мин от вокзала) или от piazza della Signoria
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
9 окт 2025
Отличный гид.
Экскурсия прошла на одном дыхании. Интересно и взрослым и подросткам.
В
Виктория
8 окт 2025
Отличный гид) было очень интересно) особенно было познавательно в галерее
Х
Хрипунова
3 авг 2025
E
Elena
12 июл 2025
Выражаю благодарность за великолепно организованную экскурсию по Флоренции и галерее Уффици! Всё прошло на высочайшем уровне — профессионально и очень интересно. Все очень понравилось. Огромное спасибо гиду Светлане — настоящий
С
Светлана
6 июл 2025
Экскурсия потрясающая! Гид - настоящий профессионал, способный заинтересовать хоть кого. Светлана показывает Флоренцию как сказку. Обращайтесь смело. Удовольствие и вагон знаний гарантированны!
Л
Людмила
4 июн 2025
Идеальная экскурсия, все было настолько интересно, в том числе моему ребенку подростку, что мы ни разу не отвлеклись, подача информации очень приятная, ненавязчивая, в то же время очень информативная, что
С
Светлана
24 апр 2025
Шикарная экскурсия, потрясающий гид. С такой любовью и энтузиазмом о Флоренции, Медичи, Леонардо, Микеланджело. Я под глубоким впечатлением. Моя жизнь разделилась на "до" и "после". Светочка, спасибо Вам!
