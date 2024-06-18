Это не скучная лекция по истории искусства, а путешествие в прекрасное. Вас ждёт рассказ о галерее Уффици, приправленный интересными историями и деталями — и разговорами! Вы не просто увидите шедевры музея — мы обсудим ключевые из них, ведь мне очень интересно услышать именно ваше мнение.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Галерея Уффици — один из величайших музеев мира, который хранит шедевры Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Боттичелли, Тициана, Караваджо и других итальянских мастеров, творивших со Средневековья до Нового времени.

Маршрут выстроен так, чтобы увидеть, как менялось и развивалось итальянское искусство:

Я расскажу вам об истории здания галереи и о семье Медичи, по заказу которой оно было построено

Постараемся вместе разгадать все символы, скрытые в знаменитой картине Боттичелли «Весна». Кто все эти персонажи? Что означают апельсиновые деревья на заднем плане?

В деталях рассмотрим произведения Леонардо да Винчи

А готовы ли вы к шокирующему реализму Караваджо? Мы увидим его «Медузу», нарисованную на выпуклом щите и создающую потрясающий трехмерный эффект

Детально рассмотрим «Венеру Урбинскую» Тициана, где чувственность сливается с домашним уютом. Какие послания о роли женщин в обществе эпохи Возрождения передает эта картина?

Это лишь малая часть того, что вы увидите и узнаете во время экскурсии. Уверяю — скучно не будет, даже если вы не любитель и не знаток искусства.

Организационные детали

Билеты в галерею не входят в стоимость экскурсии (цена — от 16 до 29 евро, в зависимости от сезона). Вам нужно будет заранее самостоятельно их забронировать — как это сделать, я расскажу.