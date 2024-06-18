Это не скучная лекция по истории искусства, а путешествие в прекрасное.
Вас ждёт рассказ о галерее Уффици, приправленный интересными историями и деталями — и разговорами! Вы не просто увидите шедевры музея — мы обсудим ключевые из них, ведь мне очень интересно услышать именно ваше мнение.
Вас ждёт рассказ о галерее Уффици, приправленный интересными историями и деталями — и разговорами! Вы не просто увидите шедевры музея — мы обсудим ключевые из них, ведь мне очень интересно услышать именно ваше мнение.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Галерея Уффици — один из величайших музеев мира, который хранит шедевры Микеланджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля, Боттичелли, Тициана, Караваджо и других итальянских мастеров, творивших со Средневековья до Нового времени.
Маршрут выстроен так, чтобы увидеть, как менялось и развивалось итальянское искусство:
- Я расскажу вам об истории здания галереи и о семье Медичи, по заказу которой оно было построено
- Постараемся вместе разгадать все символы, скрытые в знаменитой картине Боттичелли «Весна». Кто все эти персонажи? Что означают апельсиновые деревья на заднем плане?
- В деталях рассмотрим произведения Леонардо да Винчи
- А готовы ли вы к шокирующему реализму Караваджо? Мы увидим его «Медузу», нарисованную на выпуклом щите и создающую потрясающий трехмерный эффект
- Детально рассмотрим «Венеру Урбинскую» Тициана, где чувственность сливается с домашним уютом. Какие послания о роли женщин в обществе эпохи Возрождения передает эта картина?
Это лишь малая часть того, что вы увидите и узнаете во время экскурсии. Уверяю — скучно не будет, даже если вы не любитель и не знаток искусства.
Организационные детали
Билеты в галерею не входят в стоимость экскурсии (цена — от 16 до 29 евро, в зависимости от сезона). Вам нужно будет заранее самостоятельно их забронировать — как это сделать, я расскажу.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 43 туристов
Дорогие друзья, разрешите представиться: меня зовут Галина, и я гид по прекрасной Флоренции. По образованию я художник и дизайнер. В восемь лет начала посещать художественную школу, потом поступила в СПбГУЗадать вопрос
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