Медичи и Очарование Флоренции

Нас ждет прогулка по изумительному и одному из самых известных парков в Европе Giardino di Boboli, который на протяжении нескольких столетий принадлежал династии Медичи. Отсюда открываются роскошные виды на город и здесь с каждым фонтаном, статуей, фруктом, деревом или цветком связана удивительная история: порой драматичная, иногда забавная, но объединяет их всех то, что они неразрывны связаны с легендарной династией Медичи и, конечно, с самой Флоренцией. Что вы узнаете:• Как роскошный дворец Питти — «семейное гнездо Медичи» — «доставали из-под земли» и как благодаря саду Боболи в городе «выросли» другие знаменитые резиденции и дворцы Флоренции.

Как Медичи пришли к власти и что стало ключом к их успеху.

Как строился главный собор Флоренции и знаменитый купол Брунеллески: мы полюбуемся его панорамным видом несколько раз во время нашей экскурсии!

Какие драматичные истории любви могли бы поведать нам представители семьи Медичи, увековеченные в статуях сада.

Какие эзотерические послания оставили нам Медичи, ведь некоторые из них были не только банкирами и меценатами, но еще алхимиками и эзотериками.

Где чеканили одну из самых знаменитых золотых монет в Европе - флорентийский «фьорино д’оро» и как судьба монеты связана с историей современной Флоренции.

Поговорим мы и о многом другом, в том числе и о самых интересных фруктах, растениях и деревьях, растущих в саду, об их символике и о реальных любопытных фактах. Во время экскурсии нас ждет посещение еще одного парка, который не так известен, как сад Боболи, но откуда открываются изумительные виды на город, и где я расскажу вам еще несколько интересных историй, связанных с теми городскими достопримечательностями, которые мы будем видеть с высоты. Мне хочется, чтобы вы получили удовольствие от нашей прогулки, поэтому я буду стараться рассказывать только те истории, которые остаются в памяти, в которых нет перегруза датами или скучными фактами. Важная информация:.

Поговорим мы и о многом другом, в том числе и о самых интересных фруктах, растениях и деревьях, растущих в саду, об их символике и о реальных любопытных фактах. Во время экскурсии нас ждет посещение еще одного парка, который не так известен, как сад Боболи, но откуда открываются изумительные виды на город, и где я расскажу вам еще несколько интересных историй, связанных с теми городскими достопримечательностями, которые мы будем видеть с высоты. Мне хочется, чтобы вы получили удовольствие от нашей прогулки, поэтому я буду стараться рассказывать только те истории, которые остаются в памяти, в которых нет перегруза датами или скучными фактами. Важная информация:.

• Поговорим мы и о многом другом, в том числе и о самых интересных фруктах, растениях и деревьях, растущих в саду, об их символике и о реальных любопытных фактах. Во время экскурсии нас ждет посещение еще одного парка, который не так известен, как сад Боболи, но откуда открываются изумительные виды на город, и где я расскажу вам еще несколько интересных историй, связанных с теми городскими достопримечательностями, которые мы будем видеть с высоты. Мне хочется, чтобы вы получили удовольствие от нашей прогулки, поэтому я буду стараться рассказывать только те истории, которые остаются в памяти, в которых нет перегруза датами или скучными фактами. Важная информация: