Вдохновиться красотой Флоренции, увидеть панорамы, от которых захватывает дух, узнать о городе самое интересное — все это вы сможете сделать во время нашей пешеходной экскурсии в спокойном ритме без толп людей вокруг.
Мы отправимся на прогулку в один из самых знаменитых парков Европы, Giardino di Boboli, который принадлежал нескольким поколениям Медичи.
Мы отправимся на прогулку в один из самых знаменитых парков Европы, Giardino di Boboli, который принадлежал нескольким поколениям Медичи.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Описание экскурсии
Медичи и Очарование Флоренции
Нас ждет прогулка по изумительному и одному из самых известных парков в Европе Giardino di Boboli, который на протяжении нескольких столетий принадлежал династии Медичи. Отсюда открываются роскошные виды на город и здесь с каждым фонтаном, статуей, фруктом, деревом или цветком связана удивительная история: порой драматичная, иногда забавная, но объединяет их всех то, что они неразрывны связаны с легендарной династией Медичи и, конечно, с самой Флоренцией. Что вы узнаете:• Как роскошный дворец Питти — «семейное гнездо Медичи» — «доставали из-под земли» и как благодаря саду Боболи в городе «выросли» другие знаменитые резиденции и дворцы Флоренции.
- Как Медичи пришли к власти и что стало ключом к их успеху.
- Как строился главный собор Флоренции и знаменитый купол Брунеллески: мы полюбуемся его панорамным видом несколько раз во время нашей экскурсии!
- Какие драматичные истории любви могли бы поведать нам представители семьи Медичи, увековеченные в статуях сада.
- Какие эзотерические послания оставили нам Медичи, ведь некоторые из них были не только банкирами и меценатами, но еще алхимиками и эзотериками.
- Где чеканили одну из самых знаменитых золотых монет в Европе - флорентийский «фьорино д’оро» и как судьба монеты связана с историей современной Флоренции.
Поговорим мы и о многом другом, в том числе и о самых интересных фруктах, растениях и деревьях, растущих в саду, об их символике и о реальных любопытных фактах. Во время экскурсии нас ждет посещение еще одного парка, который не так известен, как сад Боболи, но откуда открываются изумительные виды на город, и где я расскажу вам еще несколько интересных историй, связанных с теми городскими достопримечательностями, которые мы будем видеть с высоты. Мне хочется, чтобы вы получили удовольствие от нашей прогулки, поэтому я буду стараться рассказывать только те истории, которые остаются в памяти, в которых нет перегруза датами или скучными фактами. Важная информация:.
Поговорим мы и о многом другом, в том числе и о самых интересных фруктах, растениях и деревьях, растущих в саду, об их символике и о реальных любопытных фактах. Во время экскурсии нас ждет посещение еще одного парка, который не так известен, как сад Боболи, но откуда открываются изумительные виды на город, и где я расскажу вам еще несколько интересных историй, связанных с теми городскими достопримечательностями, которые мы будем видеть с высоты. Мне хочется, чтобы вы получили удовольствие от нашей прогулки, поэтому я буду стараться рассказывать только те истории, которые остаются в памяти, в которых нет перегруза датами или скучными фактами. Важная информация:.
• Поговорим мы и о многом другом, в том числе и о самых интересных фруктах, растениях и деревьях, растущих в саду, об их символике и о реальных любопытных фактах. Во время экскурсии нас ждет посещение еще одного парка, который не так известен, как сад Боболи, но откуда открываются изумительные виды на город, и где я расскажу вам еще несколько интересных историй, связанных с теми городскими достопримечательностями, которые мы будем видеть с высоты. Мне хочется, чтобы вы получили удовольствие от нашей прогулки, поэтому я буду стараться рассказывать только те истории, которые остаются в памяти, в которых нет перегруза датами или скучными фактами. Важная информация:
- Помимо услуг гида оплачивается входной билет в сад Боболи (giardino di Boboli): 13 евро на одного человека на официальном сайте музеев Флоренции.
- Остались вопросы? Пишите, буду вам рада!
С понедельника по воскресенье с 8 утра до 16:30.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Питти (снаружи и внутренний вестибюль)
- Сад Боболи (мы будем по нему гулять)
- Крепость Форте Дель Бельведере (снаружи)
- Вилла Бардини (снаружи)
- Сад виллы Бардини с панорамными площадками. панорамные виды на купол Брунеллески
- Собор Санта Мария Дель Фьоре
- Палаццо Веккьо
- Базилику Санта Кроче
- Мосты Флоренции
Что включено
- Экскурсия, сопровождение гида
Что не входит в цену
- Входной билет 13 евро в сад Giardino di Boboli на официальном сайте музеев Флоренции
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza de’ Pitti, 1, 50125 Firenze FI
Завершение: Via de’ Bardi, 12, 50125 Firenze FI
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье с 8 утра до 16:30.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Место встречи - дворец Питти
- Напротив центрального входа. Отвечу на все вопросы по номеру +393895671041 (Whatsapp)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
24 июня 2024
Позвольте выразить благодарность за проведенную экскурсию по саду Боболи и садам виллы Бардини! Вы нас спасли, так как день перед отъездом оказался абсолютно свободным, и эта информативная прогулка, как нельзя
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
15 июля в 08:00
16 июля в 12:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
15 июля в 09:00
16 июля в 12:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция Екатерины Медичи: путешествие в историю и парфюмерию
Погрузитесь в мир Екатерины Медичи, где каждый уголок Флоренции расскажет свою историю о великой королеве
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Завтра в 10:00
7 июля в 11:00
€154 за всё до 6 чел.