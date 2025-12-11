Индивидуальная
до 10 чел.
Великие властители Флоренции
Даже наш недоверчивый пёсель настолько проникся Анастасией, что в конце поцеловал её в щёку
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Из Флоренции в Тоскану - кьянти-приключение
Узнать историю знаменитого вина кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
от €200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
Узнать Флоренцию и знаменитый регион через традиции местной кухни
Начало: У церкви Сан-Лоренцо
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия: шопинг в Prada и ужин в Монтеварки
Тоскана - рай для модников и гурманов. Посетите аутлет Prada и насладитесь дегустационным ужином в Монтеварки за один день
Начало: Montevarchi
5 янв в 16:00
6 янв в 16:00
от €120 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомство с Флоренцией
Узнайте о вкладе Флоренции в мировое наследие, посетив её площади, мосты и соборы. Откройте для себя город как музей под открытым небом
Начало: На площади San Lorenzo
14 дек в 08:00
15 дек в 09:00
€400 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотопрогулка по Флоренции: уникальный опыт и незабываемые впечатления
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса с индивидуальной фотосессией в Флоренции. Ваши идеальные моменты станут вечными
Начало: У собора Дуомо
Завтра в 08:30
13 дек в 08:30
от €190 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Микеланджело с искусствоведом
Погружение в атмосферу ренессансной Флоренции, знакомство с жизнью и творчеством Микеланджело Буонаротти, анализ его произведений
Начало: У Капеллы Медичи
Завтра в 11:00
15 дек в 11:00
€160 за всё до 5 чел.
