Увидеть и попробовать Флоренцию на вкус

Сделать это можно и не выходя за пределы исторического центра города. Тосканская кухня 🥧 проста и непритязательна и состоит из натуральных, свежих продуктов. Каждый регион Италии славиться каким-то своим блюдом. У нас это бифштекс по-флорентийски, который русские туристы именуют стейком, папарделле (широкая лапша) с тосканским соусом, суп из фасоли, триппа и лампредотто (говяжий желудок — средневековая уличная еда), кростини (гренки) с печеночным паштетом и т. д.

Каждому из этих произведений кулинарного искусства аккомпанирует правильно подобранное тосканское вино 🍷 ритуал

Начинают день тосканцы с чашечки кофе — своего рода ритуал. Это «длинное» кофе, «короткое», эспрессо, и по-турецки, и по-мароккански, и коретто … и ещё приблизительно 50 видов! В тосканском баре Вам предложат вкусную выпечку, меняющуюся в зависимости от времени года. В период карнавала — ченчи, нежная скьячиата по- флорентийски, фрители ди ризо (сырные пончики), чялды...

Сейчас мы не задумываемся, но вся эта вкуснотища невозможна без обыкновенного кухонного миксера, который был изобретен во Флоренции. Я расскажу Вам кем это было сделано, когда и, главное, зачем.

А также Вы услышите подробные ответы, на такие вопросы как: