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Вкусная Флоренция

5
2 отзыва
Татьяна П.
Татьяна П. – Гид из Флоренции
Чао, мы в Италии! Наверное, все знают, что Италия славится своей едой.

Паста, пицца 🍕, ризотто… это можно перечислять бесконечно.

Попробовать местную еду — это один из способов изучения страны.

Со мной вы зайдете в старинный винный магазин, прогуляетесь 👣 по местному рынку и попробуете настоящий итальянский кофе.

Моя задача — рассказать, а ваша — насладиться.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €100 за экскурсию

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Вкусная Флоренция
Вкусная Флоренция

Что вы увидите

  • Продуктовый рынок Флоренции
  • Винный магазин
  • Итальянские магазинчики в исторической части города
Увидеть и попробовать Флоренцию на вкус
Сделать это можно и не выходя за пределы исторического центра города. Тосканская кухня 🥧 проста и непритязательна и состоит из натуральных, свежих продуктов. Каждый регион Италии славиться каким-то своим блюдом. У нас это бифштекс по-флорентийски, который русские туристы именуют стейком, папарделле (широкая лапша) с тосканским соусом, суп из фасоли, триппа и лампредотто (говяжий желудок — средневековая уличная еда), кростини (гренки) с печеночным паштетом и т. д.
Каждому из этих произведений кулинарного искусства аккомпанирует правильно подобранное тосканское вино 🍷 ритуал
Начинают день тосканцы с чашечки кофе — своего рода ритуал. Это «длинное» кофе, «короткое», эспрессо, и по-турецки, и по-мароккански, и коретто … и ещё приблизительно 50 видов! В тосканском баре Вам предложат вкусную выпечку, меняющуюся в зависимости от времени года. В период карнавала — ченчи, нежная скьячиата по- флорентийски, фрители ди ризо (сырные пончики), чялды...
Сейчас мы не задумываемся, но вся эта вкуснотища невозможна без обыкновенного кухонного миксера, который был изобретен во Флоренции. Я расскажу Вам кем это было сделано, когда и, главное, зачем.

А также Вы услышите подробные ответы, на такие вопросы как:

  • Тосканский хлеб тоже таит в себе загадку. Почему он без соли?
  • На что обратить внимание при выборе оливкового масла;
  • Почему на бутылках тосканского вина изображен черный петух. И почему бутылки такие необычные;
  • Что обозначают сокращения IGP, DOC, DOCG;
  • По каким признакам отбирают кабанчика для вяленого тосканского окорочка (прошутто тоскано).
  • Ответы на эти и другие вопросы Вы услышите на моей экскурсии 🧭 «Вкусная Флоренция».
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Дегустация
Начало
🚩 Piazza di Santa Maria Novella, 18, 50123 Firenze
Место завершения
🏁 Piazza della Repubblica, 50123 Firenze FI
Вкусная Флоренция
Вкусная Флоренция
Вкусная Флоренция
Вкусная Флоренция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна П.
Татьяна П.
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