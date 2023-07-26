Исторический центр – экскурсии во Флоренции

Найдено 4 экскурсии в категории «Исторический центр» во Флоренции на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Экскурсия по нетуристической Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Экскурсия по нетуристической Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
75 за человека
Узнать секреты Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Узнать секреты Флоренции
Начало: Piazza di Santa Maria Novella, 50123 Firenze
Расписание: С понедельника по воскресенье с 08: 30 до 17 часов.
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
120 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    Veronika
    26 июля 2023
    Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
    Спасибо вам большое, милая Юля! Жара, конечно, несколько расплавила нам мозги, что мешало в полной мере насладиться рассказом, но все равно получилось очень уютно и интересно. Вероника и Павел.
  • A
    Alexander
    12 октября 2021
    Экскурсия по нетуристической Флоренции
    Мы увидели и узнали, а также попробовали вкус настоящий Флоренции!
  • a
    anastasi
    26 июня 2019
    Экскурсия по нетуристической Флоренции
    Экскурсия прошла прекрасно! Было действительно интересно узнать, чем живёт город, и увидеть места, которые обычно скрыты от глаз туристов. Евгения
    читать дальше

    очень открытая и лёгкая в общении, может заинтересовать любого, так что экскурсию могу советовать всем. Спасибо большое за замечательную прогулку по Флоренции и рекомендации!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Исторический центр»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
  2. Экскурсия по нетуристической Флоренции
  3. Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
  4. Узнать секреты Флоренции
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Исторический центр" можно забронировать 4 экскурсии от 75 до 125. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Исторический центр», 78 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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