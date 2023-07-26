1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по нетуристической Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
€75 за человека
Индивидуальная
4 часа
Узнать секреты Флоренции
Начало: Piazza di Santa Maria Novella, 50123 Firenze
Расписание: С понедельника по воскресенье с 08: 30 до 17 часов.
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- VVeronika26 июля 2023Спасибо вам большое, милая Юля! Жара, конечно, несколько расплавила нам мозги, что мешало в полной мере насладиться рассказом, но все равно получилось очень уютно и интересно. Вероника и Павел.
- AAlexander12 октября 2021Мы увидели и узнали, а также попробовали вкус настоящий Флоренции!
- aanastasi26 июня 2019Экскурсия прошла прекрасно! Было действительно интересно узнать, чем живёт город, и увидеть места, которые обычно скрыты от глаз туристов. Евгения
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Исторический центр»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
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